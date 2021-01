Mientras llega la vacuna

Mientras el Presidente de México presume: “120 mil dosis de vacunas” para que no se quede ningún mexicano sin ser vacunado, cuando somos 127 millones en el país… mientras las vacunas que van llegando se aplican a un reducido número de personas y se reparten en pocos estados… mientras se vive en la incertidumbre si las vacunas serán suficientes y eficientes… mientras sigue aumentando el número de contagios y el número de muertes…mientras López Gatell continua perdiendo credibilidad…mientras los hospitales siguen cada vez más colapsados y los tanques de oxígeno escasos…mientras y más mientras llega una noticia que puede darnos un atisbo de tranquilidad al tener algo que ayude a prevenir el Covid 19.

Recibí un documento de personas que radican en EEUU que decía: “la respuesta mundial al brote de COVID-19 se ha limitado en gran medida a la vigilancia/contención. Informamos aquí que la Ivermectina, un antiparasitario aprobado por la FDA que anteriormente demostró tener una actividad antiviral de amplio espectro “in vitro”, es un inhibidor del virus causante (SARS-CoV-2)”... Al mismo tiempo me llegó el mejor video explicativo para la prevención de COVID 19 que he visto, y eso que he conocido casi todos los del Dr. Macías y del Dr. Francisco Moreno del Centro Médico ABC. Este video de YouTube exhibe una entrevista al Dr. Joseph Varón, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del United Memorial Medical Center en Houston, Texas. Internista y pulmonólogo entre otras de sus especialidades, este médico está en primera línea de cuidado crítico de pacientes de COVID19. El Dr. Varón demuestra la eficacia de la Ivermectina como tratamiento preventivo y temprano contra el coronavirus porque tiene propiedades antivirales y antinflamatorias. Funciona para las 3 fases de desarrollo del contagio, ya que ataca al virus y lo elimina, y a su vez desinflama los pulmones y vasos sanguíneos disminuyendo así la posibilidad de complicaciones posteriores. Según dice, lo han consumido en el tiempo 3.7 billones de personas y no se conocen efectos secundarios. En el momento que se ha tenido contacto con una persona contagiada se debe tomar de inmediato como medida preventiva. Sólo habría contraindicación si se trata de una persona que haya tenido algún trasplante. En el estado de Chiapas el gobierno repartió Ivermectina de forma rutinaria y los contagios y muertes de Covid descendieron notablemente. En Paraguay no estaba permitido dar Ivermectina con fines de atención para Covid, no obstante se distribuyó en Paraná con el pretexto de desparasitar a la población convirtiéndose en la única ciudad donde disminuyó marcadamente el contagio.

El proceso de vacunación será tardado y tomará mucho tiempo para que todas las personas lleguen a estar vacunadas o inmunizadas. El Dr. Varón aclara que si alguien ya tuvo coronavirus puede volver a contagiarse, ya que los anticuerpos generados sólo duran 3 meses, según estudios demostrados de Corea del Sur y casos que él mismo ha atendido. El Doctor recomienda seguir el protocolo I-MASK + de prevención que se explica en el sitio www.FLCCC.net

