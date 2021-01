Empresarios del sector restaurantero, industria de reservaciones y servicios, bares-cantinas y hoteleros en el estado de Guanajuato están cansados.

Están cansados, porque durante varios meses se les obligó a cerrar sus negocios provocándoles perdidas en empleo y económicas.

Están cansados, porque desde su reanudación de labores han tenido que cumplir con protocolos sanitarios, adecuaciones de capacidad de clientes y ajustes de horarios que han sumado mayores pérdidas en su bolsillo, y en el despido de más colaboradores, mientras que al comercio informal, las autoridades de gobierno siguen sin ponerle un alto, para que cumplan con las acciones, que sí están haciendo en su mayoría las empresas formales, a las que en caso de no hacerlo, son acreedoras a multas o el cierre de su negocio.

El año pasado lo expresaron, ahora lo vuelven a hacer, levantan la voz y piden una pronta respuesta, porque siguen sin obtenerla.

Lo que más lamentan, y les causa enojo; es que pese al tiempo acumulado de pérdidas, desempleo y gastos, con la finalidad de que pronto termine el crecimiento de contagios de Covid-19 y se estabilice la situación de salud y económica, este objetivo no podrá ser logrado; por qué a su vez en el comercio informal sigue aglomerandose la gente, siguen sin obligarlos a que usen por lo menos cubrebocas, mismo caso que en el transporte público, organización de fiestas, bailes clandestinos y hasta partidos de futbol llanero que se realizan sin restricción alguna, permaneciendo como lugares de alto contagio de este lamentable virus.

Por esa razón es que exigen “piso parejo”, aplicar las reglas, cualquiera que decidan las autoridades, sin excepción.

A la espera

Los líderes de los sectores mencionados ya tuvieron una reunión con funcionarios del gobierno de Guanajuato, espacio que aprovecharon para contarles sus penas y sinsabores, pero sobre todo les pidieron que hagan algo para evitar que los lugares ya mencionados sigan haciéndose las actividades, como si nada estuviera pasando.

La respuesta que recibieron fue que lo analizarán, instalarán mesas de trabajo y llegarán a una conclusión, que tan pronto se tenga, los empresarios harán saber al exterior.

Esperemos que la respuesta sea esta misma semana y que en lo que ella decida en la realidad se realice.

Un punto importante a mencionar, es que los empresarios no están en contra de que las personas relacionadas con el comercio informal sigan vendiendo, lo que sientes es que no hay muchos de los casos esa misma concientización de la situación sanitaria que vivimos y si a eso le sumamos que las autoridades no se los han exigido, pues sí que sea convertido en una problemática.

Ya de paso los empresarios también le hicieron su carta, en este caso al gobierno al frente de Diego Sinhue Ródriguez, en donde le reconocen la iniciativa de los diversos esquemas de apoyos propuestos por medio de Fondos Guanajuato que dirige Carlos Ramón Ramo, sin embargo les pidieron que sería importante considerar una nueva serie de apoyos en sector como el de alimentos, bebidas y servicios.

A propósito, la gente de Irysa que preside Raúl Cristian Torres Gutiérrez, decidió guardar la calma, y esperar a conocer la respuesta que les den las autoridades a su exigencia de “cancha pareja” por esta razón es que no realizarán la manifestación que estaba programada para hoy en la mañana en León.

Digitalizan

Los que de estreno andan son los de Caja Popular Mexicana.

A partir de ayer, la cooperativa de ahorro y préstamo integró a su paquete de servicios las transferencias electrónicas vía SPEI, por lo que se pueden pagar servicios como transferencias a cuentas bancarias, pagos de tarjetas departamentales y de crédito, a través de internet.

Este sistema operado por el Banco de México, les permitirá ofrecer mayor seguridad a los socios que buscan hacer transacciones de recursos desde las aplicaciones móviles de Caja Popular Mexicana y hacia cualquier institución bancaria en México.