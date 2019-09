Morena en añicos

Salamanca, arde

Lástima, el municipio más grande que gobierna Morena en Guanajuato, no está para presumirse. La alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz aplica la ley de acuerdo a sus intereses y no tiene empacho en presumir un regalote que le hizo la empresa favorecida con un contrato directo de 36 millones de pesos.

Los excesos de la Alcaldesa sacaron a flote la división de los morenistas en el Estado. El grupo que comanda la presidenta estatal Alma Alcaraz y que encubre las tropelías de Beatriz Hernández y el otro bando encabezado por el diputado local Ernesto Prieto, que discretamente se mueve para denunciar las compras amañadas de la Alcaldesa.

De un momento a otro se espera que varios regidores de Morena se unan a los regidores del PAN que presentaron una denuncia contra las malas prácticas de la Alcaldesa. Por supuesto que estos morenistas están más cerca de Ernesto que de Alma y muuuuuyyy lejos de Beatriz quien no tiene empacho en pasear en la Suburban de 3 millones que le regaló o le prestó la empresa beneficiada con la compra directa.

Morena gobierna cinco municipios, pero Salamanca es la joya de la corona, uno de los más importantes de la entidad y que por más de dos décadas fue gobernado por las dinastías de Acción Nacional.

No hay duda que abandonar el barco panista y ganarles la Alcaldía por Morena dolió a los azules. También que los Prieto y otros grupos anhelan el control político de la localidad, todo eso es cierto. Pero también lo es que ese argumento no vale para evadir las explicaciones por el jugoso contrato.

Y tampoco sirve repetir en su defensa que recibió un cochinero en la Administración, no lo dudamos.

La compra de 22 mil luminarias a la empresa Soluciones Móviles de Hidalgo S.A de C.V abrió la sospecha por el sigilo con que la Alcaldesa operó todo, nadie supo nada hasta que el contrato se reveló.

En una iniciativa no de Bety sino de la senadora Malú Mícher, la Alcaldesa de Salamanca apareció este sábado en León para defender la asignación directa por la emergencia de seguridad, y de ahí no sale. ¿Por qué si urgía no se preparó una licitación pública desde que inició la Administración el 10 de octubre?, pero pues se esperaron hasta marzo e interpretaron la ley como un asunto de excepción.

Tampoco se mueve en su postura de que es clasificación reservada el supuesto contrato de arrendamiento de la camioneta blindada que estrenó un mes después de firmado el contrato, y cuya factura original reveló que la compra de la unidad la hizo la misma empresa del contrato de luminarias.

Y a la pregunta de dónde encontrar a la empresa y sus dueños, menos, dice que esa no es su chamba, que los busque el SAT. Lo cierto es que ni en la dirección del contrato ni en la del Registro Público del Comercio, hay alguna empresa formal proveedora de luminarias y nadie que dé la cara por la misma.

Lo que sí es su chamba es verificar la experiencia de la empresa en alumbrado, y tampoco supieron.

El asunto tendrá que ser investigado por la Auditoría Superior del Estado (ASEG), que comanda Javier Pérez, mismo órgano que tiene en proceso la auditoría integral al trienio del panista Toño Arredondo, quien hoy despreocupado despacha como Subsecretario de Desarrollo Social y Humano del Estado.

A la conferencia de arropo a Bety faltaron ayer los diputados locales Ernesto Prieto, Raúl Márquez y Magdalena Rosales y los federales Miguel Ángel Chico y Juan Israel Ramos (sí, Morena y su tómbola le dio un diputado a León). Ernesto, Chico y Magda, se disculparon por su agenda, comentó Malú.

Por la tarde Alma Alcaraz le organizó una taquiza con simpatizantes en el gimnasio Lázaro Cárdenas del Sindicato Petrolero para cobijarla. La Jefa Estatal de Morena refirió en su mensaje que el caso trae “fuego amigo”, y ya sabemos del pleito casado que tiene con Prieto, buen momento para avivarlo.

Bety Hernández debe pasar del papel de víctima al de gobernante obligada a rendir cuentas. Punto.

Fiscalía, resistencia

Pues ya son once meses del segundo periodo de Administración Municipal de Héctor López Santillana y el corazón de lo que ofertó como su nuevo modelo de seguridad, pues simplemente está en pañales.

La Policía Preventiva de León todavía no levanta denuncias directamente de los ciudadanos víctimas de delitos, ni colabora, bajo el mando del Ministerio Público, en la investigación para poder esclarecerlos.

Apenas hace una semana que la Fiscalía General del Estado terminó de capacitar a un grupo de 26, sí 26, de un total de 1,540 policías activos. Dicen que porque es un tema delicado y hay que irse con cuidado, que más vale ir dando pasos seguros, pero lo cierto es el proyecto camina a contracorriente.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León e integrante de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, José Arturo Sánchez Castellanos, se han enfrentado al fiscal Carlos Zamarripa por la lentitud para avanzar en el tema. Ellos responden que va para adelante, pero a su paso, sin presiones.

“Celebramos que haya concluido la capacitación de los elementos de Seguridad León por parte de la FGE. Esperamos que a la brevedad comiencen a recibir denuncias y la capacitación se extienda al resto de la corporación”, señaló el empresario el 30 de agosto que la Fiscalía presumió el fin del curso.

Héctor López dice que su proyecto es sumar a todos los policías. Pero es deseo, no está en sus manos.

El Alcalde presume que ya están en operación 13 Centros de Atención a Víctimas (que ahora se llamarán Estaciones de Policía), la Justicia Cívica, el nuevo modelo de patrullaje estratégico, todo eso parte del Plan de Seguridad 2018-2021 que se anunció en diciembre. Pero todo eso, sin los policías recibiendo denuncias e investigando, no tendrá resultados efectivos. Lo sabe Héctor y lo saben todos.

El excomisionado de Seguridad de Morelia y contratado como asesor para el nuevo modelo, Bernardo León, guarda las formas en público pero también le desespera que el proyecto no pueda avanzar más.

Les repite una y otra vez que no se trata de una graciosa concesión a la Policía, sino una facultad que ya tienen, y que además se aprobó como un eje del nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.

Bertha Alcalde Luján, secretaria adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Pública escribió el viernes en su cuenta de Twitter: “Si no tenemos problema con que la Policía Preventiva haga análisis, inteligencia, investigación para la prevención, ¿por que la resistencia a que pueda investigar delitos?”.

Diego Sinhue presume que ese modelo es su apuesta. Llegó la hora de echar el resto ¿le entran o no?

Partidos, ‘renovación’

Los partidos políticos en Guanajuato están en etapa de renovación de estructuras.

En el caso del PAN ya sorteó sin broncas la definición de sus dirigencias municipales en donde la mayoría de las planillas ya estaban previamente "planchadas", como en León con Toño Guerrero Horta. Como nunca la corriente oficialista, que ahora es el "dieguismo", tiene un pleno control del partido.

Lo que falta por cerrar en el proceso panista es la elección de su Consejo Estatal y la propuesta de consejeros nacionales. Para eso está convocada hoy la Asamblea Estatal, en el Inforum de Irapuato.

Con los consejeros nacionales sólo resta conocer los votos para los 18 nombres que ya están anotados (nueve hombres y nueve mujeres), no habrá trago amargo para ninguno pues todos tienen ya su lugar.

Como cartas de León van Alejandra Gutiérrez, Rebeca González, Alfredo Ling y Román Cifuentes; pero hay más leoneses que al no tener ya espacio en su tierra natal buscaron el arropo en otros municipios, como Éctor Jaime Ramírez en Cuerámaro; Alejandra Reynoso en Manuel Doblado; Cristina Márquez en Purísima del Rincón; Pilar Ortega en San Felipe; y Jorge Espadas por Silao.

Los otros son: Irapuato, Jorge Romero y Lorena Alfaro; de Salamanca, Justino Arriaga y Karina Padilla; San Francisco, Michel González; Celaya, Martín López; Pénjamo, María de los Ángeles Pérez Méndez; y por Purísima del Rincón el exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez.

En el caso del Consejo Estatal son 128 los aspirantes (58 mujeres y 70 hombres) y hay lugar para 100 garantizando paridad, ahí sí la elección de hoy servirá para ‘cepillar’ a ocho hombres y a 20 mujeres.

En Morena la renovación de su dirigencia nacional y estatal está trabada, en espera de señales.

Hace unos días que se lanzó una convocatoria cuyo método de elección para el nuevo Presidente del Comité Estatal es a través del voto de 150 consejeros surgidos de asambleas distritales (los 10 más votados -5 hombres y 5 mujeres- en cada uno de los 15 distritos federales que hay en Guanajuato).

Pero luego de eso ya vio usted que el mismísimo presidente López Obrador estuvo en la plenaria de los legisladores "morenos" y de plano les lanzó una advertencia de serenarse o abandona el partido. Y les dijo que prefiere que los dirigentes (nacional y locales) salgan de encuestas. Y eso lo cambia todo.

Y AMLO ya les dijo: “Los Servidores de la Nación no son de Morena, el que haga proselitismo debe ser sancionado. No se puede hacer labor desde el gobierno en favor de ningún partido y candidato”.

En Morena Nacional es hora que ni siquiera saben cuál es su padrón confiable de militantes.

Por lo pronto hay dos grupos claramente enfrentados por el control del partido en Guanajuato, el de Ernesto Prieto-Ricardo García Oseguera-Miguel Ángel Chico y compañía, que ya destaparon una de sus cartas, la de Carlos García, exalcalde panista de Silao, quien buscó ese cargo por Morena en 2018.

Por otro lado el grupo de Ricardo Sheffield, la senadora Antares Vázquez, la jefa estatal Alma Alcaraz, quienes no han revelado su "gallo" pero que no se descarta la opción de apoyar la continuidad de Alma.

A finales de este año tendrán que verse las caras y el gran reto de Morena es no terminar por romperse.

En el tricolor luego de la elección de la dirigencia nacional con la aplastante victoria del campechano Alito Moreno en fórmula con la hidalguense Carolina Viggiano, que dejó muchos heridos en el camino, lo que sigue es la renovación del Comité Estatal, pero aún no hay fecha ni el método de elección.

Si pregunta usted por aspirantes pues faltan dedos para contarlos. De forma natural está la irapuatense Yulma Rocha, quien coordinó en el estado la campaña de Alito y Carolina, y que además trae ganas.

Pero no va ser fácil pues enfrente tiene al excandidato a la gubernatura Gerardo Sánchez, quien buscará con uno de los suyos retener el poder; también quieren los ‘Insurgentes’ (Pepe Huerta, Santiago García, Jaime Martínez), y otros como el secretario general del PRI Estatal, Armando de la Cruz Uribe; o una camada de leoneses como Juan Pablo López Marún, Pepe Pedroza, Clemente Villalpando, y más.

Ya veremos si el PRI es capaz de sobrevivir a la lucha por las migajas o termina por cavar su tumba.

Ejército, relevo

Miguel Hurtado Ochoa, general de división de Estado Mayor, llegó a la Comandancia de la XII Región Militar de Irapuato, tras sustituir al anterior comandante Ángel Prior Valencia, a quien poco se vio en su año de gestión.

Poco se sabe del trabajo que al mando de Hurtado Ochoa se realizará con autoridades estatales y municipales, pero es de esperarse que el combate a la violencia y delitos de índole federal sean uno de los principales.

El general Hurtado Ochoa tiene amplia experiencia, ha tenido cargos importantes en el Ejército Mexicano por lo que se espera que al menos haya respuesta en contra del crimen organizado que aplasta no sólo a Guanajuato, sino también a Michoacán y Querétaro, que están a su jurisdicción.

En sus manos estará lograr la efectiva operación y coordinación de la Guardia Nacional en la región. Hoy todavía es hora que no hay claridad respecto a la ubicación de las bases regionales y el despliegue de elementos.