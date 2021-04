***Morena, vacante

En su visita a León el jefe nacional de Morena, Mario Delgado, antes que apagar el fuego ante la eterna telenovela por el control del Comité Estatal, sólo avivó las brasas para que en plenas campañas cada grupo siga haciendo lo que quiera.

***Lucha de poder

Pudo venir y dar un manotazo sobre la mesa para afianzar a Ernesto Prieto que ya fue registrado como el Presidente ante el INE, o reconocer a Alma Alcaraz que litiga su permanencia en tribunales y defiende que no se puede ser dirigente y diputado.

***Llamado al caos

No se reunió con ellos, ni con nadie, para llamar al orden. En entrevista para AM de plano mejor dice que le hagan caso a los candidatos (as) y ya pasando la elección se atiende el asunto. Mario ignora y no resuelve el conflicto, y abona al desorden.

***El distractor

Mario Delgado convocó a una supuesta reunión con liderazgos de Morena en un salón de eventos en León, pero en realidad siempre supo que no iba a asistir. Lo hizo para desviar la atención ante cualquier eventual protesta de inconformes de los que hay tantos y así acompañar sin bronca a Ricardo Sheffield en Las Joyas.

*Con Sheffield y ya

De último momento Mario les avisó que ya no llegaría. No informó a nadie más que a Ricardo y a su equipo de su llegada y la agenda, y así se fue tranquilo a recorrer una de las colonias populares más grandes y electoralmente importantes en León.

*El pozolazo

Por la noche Delgado Carrillo transmitió en vivo por Facebook que ya estaba cenando un delicioso pozole en una vivienda de Las Joyas donde hace 18 años también estuvo el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

*Los invitados

En el recorrido y en la cena acompañaron a Mario y Ricardo los candidatos a diputados federales de Morena en León: Ricardo Gómez, Édgar Chico, Angélica Sanroman, Janette Sandoval; además de Gabriela Echeverría, que es candidata a repetir como primera regidora en la planilla; y el diputado local Raúl Márquez.

***PRI, suspenso

La sesión virtual de la Comisión Permanente del Consejo Político Estatal del PRI que estaba convocada para el pasado sábado por la noche aprobar la lista de candidatos plurinominales locales, al final se suspendió y no hay fecha ni hora.

*Ruth, reacciones

La publicación de que la lista tenía ya el aval del Comité Nacional y que el número uno era nada más y nada menos que la potosina presidenta interina del Comité Directivo Estatal del PRI, Ruth Tiscareño Agoitia, provocó reacciones de rechazo en lo que queda del debilitado tricolor y por eso se puso en pausa la ratificación.

*La constitución

El otro gran obstáculo es la Constitución Política de Guanajuato que en su artículo 45 fracción III establece que para ser Diputado se requiere: “Tener residencia en el Estado cuando menos de dos años anteriores a la fecha de la elección”.

*Son 18 meses

Ella misma publicó el 25 de septiembre de 2019 (¿no son dos años verdad?) lo siguiente: “He sido designada Delegada en funciones de Presidente del Comité Directivo de Guanajuato, compromiso que asumo con gran responsabilidad...”

*Más que un papel

Podrán conseguir con trampa el documento que acredite la residencia de dos años y con eso ganar en tribunales eventuales impugnaciones. Pero lo que está en juego es la credibilidad de un partido con altos niveles de rechazo entre el electorado.

*¿Quién gana?

¿La plurinominal para la potosina (quien por cierto también va en la suplencia de la posición siete de la pluri federal de la segunda circunscripción electoral) le sirve al PRI de Guanajuato o es un clavo más al ataúd? Eso deben estarse preguntando.

***Morena, al final

El registro de candidatos a diputados locales plurinominales es del 11 al 17 de abril. Morena es el otro partido que no tiene definida la lista. Los cuatro primeros lugares están reservados para que los designe el Comité Nacional. Todo puede pasar.

***Lilly vs. Morena

Luego de que no prosperó en la Comisión de Salud del Senado el exhorto que presentó para vacunar al personal de salud antes que a maestros, la sonorense Lilly Téllez (que llegó por Morena y hoy es del PAN) exhibió en redes sociales a los que votaron en contra, entre ellas a las guanajuatenses Malú Mícher y Antares Vázquez.

*Ellos fueron

Lilly subió la fotografía de cada uno de los senadores (as) que no respaldaron su exhorto, su nombre, estado que representan, cuenta de Twitter y correo electrónico.

*Vacunas, en deuda

Lilly acusó a Antares de sólo obedecer a su jefe “Jesucristo-AMLO”. Ella respondió que el Senado “no es un reality show”. El pleito entre senadores no interesa. Lo importante es que sí hay personal de salud público y privado todavía sin vacunar.

Brinca del PAN a Morena

Abigail Hernández Domínguez, exdirigente del PAN en Villagrán y quien aspiró a la candidatura a la Presidencia Municipal que no consiguió, es ahora la candidata de Morena a la diputación local por el distrito XVII con cabecera en Juventino Rosas.

En el evento de arranque de campaña de Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza, candidata a la Alcaldía, Ernesto Prieto Gallardo, presidente de Morena acreditado ante el INE, expresó: “Con esta incorporación se demuestra el irreversible debilitamiento del PAN Gobierno y el fortalecimiento de Morena en Guanajuato”.

En la fotografía Abigail y Cinthia realizan campaña juntas en Villagrán.

Foto: Facebook Ernesto Prieto.