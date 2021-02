Muchos choles

El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el japonés Yoshiro Mori, anunció su dimisión recientemente tras la polémica desatada por sus comentarios sexistas. “Mis declaraciones inapropiadas han causado mucho caos”, admitió Mori al ofrecer sus disculpas al comité organizador y a la sociedad. ¿Qué fue lo que dijo? “Oí a alguien decir que si aumentamos el número de mujeres en la junta, tenemos que regular el turno de la palabra de algún modo, o si no, no terminaremos nunca”. Esto fue lo que dijo Mori durante una junta del comité olímpico organizador en Japón, cuando se discutía si aceptaban aumentar el número de mujeres miembros. Su comentario fue considerado “absolutamente inapropiado” y de nada le sirvieron sus disculpas y haber subrayado sus esfuerzos por integrar a mujeres al movimiento olímpico y paraolímpico.

En el 2015, el científico ganador del Premio Nobel en Medicina 2001 presentó su renuncia como profesor honorario en el University College de Londres, luego de decir que las científicas deben ser segregadas de sus colegas masculinos porque “las mujeres lloran cuando reciben críticas y son una distracción romántica en el laboratorio”.

En México, un país con una grave situación de violencia de género, donde más de 10 mujeres mueren asesinadas cada día y miles más son violentadas física, sexual y emocionalmente, un país en el cual miles de mujeres exigen fin a la violencia de género y en el que luchan diariamente contra el machismo, la impunidad y el abuso de poder; este tipo de renuncias no procederían y serían consideradas ridículas porque la violencia hacia las mujeres está muy normalizada y no se toma con la seriedad que merece.

A Rashida Manjoo, relatora sobre la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas, le preguntaron por qué se daba este maltrato y violencia hacia las mujeres. Su respuesta fue breve y concisa diciendo: “los hombres matan a las mujeres porque pueden”. Hay una cultura que permite y justifica esa violencia y lo ve como normal. Un punto importante es la impunidad. Se envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada y esto favorece su perpetuación. Cuando la violencia no es castigada permea una sensación de inseguridad y de desconfianza en el sistema administrativo de justicia.

El partido en el poder, MORENA, y el presidente López Obrador, no están cumpliendo con su deber y no envían mensajes claros de que la violencia contra las mujeres no está permitida, que no debe tolerarse. Apoyar al candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, quien ha sido acusado de violación y de abuso sexual teniendo una denuncia al respecto en la fiscalía de la entidad, es una prueba de ello.

Se equivoca el presidente al dejar en manos del pueblo y autoridades el destino de esta candidatura. ¡Basta de complicidades! Su indiferencia y falta de compromiso con las leyes y la justicia es inadmisible. ¡Ya chole!

acentodemujer@hotmail.com