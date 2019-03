Hombres y mujeres de hoy, por igual, cultivan cualidades que antiguamente eran consideradas sólo masculinas, como el arrojo, la conquista, la defensa, el combate, los negocios o la política, pero en la mitad del género humano llamado mujer hay características especiales que nunca las abandonarán.

Ella es seno, concavidad, centro, alma. Lo más importante de la mujer no se ve, ocurre en su interior. En lo oculto acoge, sostiene y da forma a la vida. Si el hombre es sembrador, la mujer es tierra que cuida y hace crecer la semilla, cueva, misterio que se abre a quien la aprecia.

Mujer, caricia, abrazo, entrega, atracción, vínculo, hilo que impide a la cometa perderse, amarrándola. Quien vive suelto añora un lazo que lo sujete. La mujer establece un cautiverio que proviene del corazón, no de la guerra. El bebé busca a su madre, está ligado a ella. El hombre a la amiga, amante o confidente que lo hace sentir con los pies en la tierra. Donde hay mujer hay hogar, domicilio, racimo, cohesión, grupo, parloteo, intercambio. También un rencor vivo cuando se siente despreciada o ultrajada.

Mujer, inmanencia, acción que se inicia, desarrolla y tiene efectos en el propio ser. Pivote de encuentro entre cielo y tierra. Pensamiento y fantasía que vuelan y cuyo reloj lunar obliga a recordar la materia, la carne y la sangre. Tránsito continuado entre lo sublime y lo ordinario. Cuerpo que despierta el deseo y puede conducirlo a insospechadas alturas. Materialidad cotidiana que mediante cosas prosaicas como el alimento, la ropa, la higiene o el calor en invierno, practica y contagia el amor, la fraternidad y el cuidado de los unos por los otros.

Mujer, colibrí de colores que adorna su plumaje y su figura porque necesita ser notada y vista. Desde niña es presencia, movimiento, palabra, alegría, cohesión, racimo -no tropa- y centro de sí misma que pide al otro: ve, crece, vuela, conquista... luego vuelve y muéstrame lo que hiciste. Lo miraré con orgullo y eso será tu premio.