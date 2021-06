Mundial de la Donación Altruista de Sangre 2021

México es un país multicultural que integra una miríada de sociedades. Es una mezcla de razas, lenguajes, realidades socioeconómicas y niveles educativos. Sin embargo, hay un tema de salud pública cuya realidad es la misma en todos y cada uno de los grupos de población: la falta de donadores voluntarios no remunerados, conocidos en México como “Donadores Altruistas”.

2020 fue el año establecido por la Organización Mundial de la Salud, para que sus estados miembros alcanzaran el 100% de sus donaciones de sangre de donadores voluntarios no remunerados. En el 2012, el indicador de donadores altruistas en México era del 3%, nueve años después, la proporción incrementó a 5%. Esa es la realidad actual: cinco de cada 100 donaciones en México son realizadas de manera voluntaria y no remunerada.

Los años pasan y la realidad es la misma, con una pobre captación de sangre y sus componentes de donadores altruistas, siendo la obtención de estos productos de donadores de reposición, que son fuente de incertidumbre, inseguridad y no son garantía de abasto suficiente para los usuarios en constante necesidad. Las políticas públicas nacionales con respecto a la seguridad sanguínea son de diseño muy pobre, implementadas y supervisadas de una peor manera y no son fuente de certeza con respecto a calidad en la obtención de productos sanguíneos, tamizaje de enfermedades y uso racional de la sangre.

No existe una promoción activa, estructurada y de difusión masiva de esta actividad de salud pública y la falta de educación a la población general y profesionales clínicos sobre donación de sangre es evidente, pues existe una falta de interés del estado en atender y dar solución a esta problemática sanitaria. Los planes de acción específicos son inexistentes, la inclusión de esta temática no es de los puntos sensibles en los planes nacionales de salud, la normativa con respecto a la sangre y sus componentes es obsoleta, desfasada, no acorde a los avances científicos actuales, además de estar plagada de errores y ambigüedades.

Es un hecho también que no hay un financiamiento robusto para los planes y proyectos relacionados con la seguridad sanguínea, lo cual se refleja en multitud de establecimientos cuya infraestructura y tecnología es vieja e insegura. Así mismo, las dependencias reguladoras son incapaces de cumplir con labores de verificación y fiscalización orientadas a solucionar problemas y no ser generadoras de mayor conflicto. Por ejemplo, a últimas fechas, existen multitud de centros de sangre y transfusión que carecen de licenciamiento y responsivas sanitarias a nivel público y privado.

Los programas de control de calidad nacionales no son robustos y la participación no es universal en los mismos, además de existir una falta de homologación de procesos y procedimientos en los laboratorios de inmunohematología y serología infecciosa. La capacitación es insuficiente, no se apuesta a la formación de expertos en temas de donación y transfusión, por lo que ante la carencia de personal profesionalizado, se opta por cursos exprés de “adiestramiento” en disciplinas tan delicadas y complejas como son las relacionadas a medicina transfusional. Esta realidad se entiende y tiene su origen en las autoridades que durante años han puesto en práctica las mismas ideas y obviamente han obtenido los mismos resultados, que no son menos que fracaso.

Ahora bien, existe evidencia de que al educar, informar, ser claros con las personas y exponer de manera clara los problemas de salud pública, cimentando los esfuerzos en personal preparado, capaz, honesto, comprometido y responsable, se tienen mejores resultados. El conocer las poblaciones, sus intereses, su percepción de la realidad y la vida, pues esto afecta la visión sobre actividades como la donación de sangre, además del acceso a medios de comunicación masiva, nuevas estrategias de marketing sólidas y continuas, atractivas y transparentes (no solamente campañas aisladas o días conmemorativos), son el camino para tener mejores resultados en salud.

Aprovecho esta columna para que los colegas del gremio médico, en especial los Patólogos Clínicos, atendamos al llamado de cambiar esta realidad y para ello debemos de apostar a consolidarnos como líderes en la difusión, promoción y educación sobre temas de donación de sangre para población general y personal clínico. De igual manera, hacer esfuerzos por colaborar con representantes de medios de comunicación masiva, para consolidar como “marca” la donación de sangre, a través de educación y sensibilización estructurada. Además, es tiempo de aplicar herramientas de evaluación y caracterización de los donadores de sangre en México, para adecuar la información a las diferentes realidades de las distintas regiones del país, sin olvidar el consolidarnos como gremio para hacer un llamado a las autoridades y gobiernos, en afán de hacer las modificaciones legales y normativas, así como exigir recursos para fortalecer los sistemas de seguridad sanguínea. Por último y no menos importante, dar seguimiento a todas estas actividades de manera periódica y hacer participar cada vez a más personas en estas tareas.

Es un hecho que somos capaces de elegir y transformar nuestra realidad y esto aplica para la donación de sangre. Por ello: anímate a hacer la diferencia, ¡DONA SANGRE!

Médico Patólogo Clínico. Especialista en Medicina de Laboratorio y Medicina Transfusional, profesor de especialidad y promotor de la donación altruista de sangre