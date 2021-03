***Nadia, no se olvida

La Universidad Iberoamericana León recordó en un comunicado firmado por el rector Alexander Paul Zatyrka Pacheco, que está por cumplirse un año del crimen de la estudiante Nadia Verónica Rodríguez Saro Martínez, y la justicia no ha llegado.

***Exigencia de justicia

“El tiempo transcurrido sólo ha aumentado nuestra indignación porque no se ha sabido aún la verdad de su asesinato y porque la lista de hijas, hermanas, madres y compañeras violentadas, asesinadas y desaparecidas siguen en aumento”, anota.

***Mural y un alto

La comunidad universitaria está convocada a una jornada de reflexión sobre la violencia contra las mujeres que iniciará el lunes 8 de marzo con la develación de un mural en memoria de Nadia y el martes 9 las mujeres harán un alto para laborar. Para los varones la invitación es a asumir las labores que normalmente hacen ellas.

***León agradecido

Se presentó ayer al nuevo capitán de la Fundación León Agradecido A.C, Guillermo Rapp, quien es uno de los fundadores de este organismo que naciera desde el año 2013 con el noble propósito de reconocer y dignificar la labor de Seguridad Pública.

*El perfil

Rapp Fragoso es un empresario de 45 años de edad. Desde 1997 a la fecha es accionista y Director General de Best Printer de México, empresa de las artes gráficas, y de 2015 a la fecha es accionista y Director Administrativo de Químico Componente Harz, empresa dedicada a la comercialización de productos químicos.

*Hora de apoyar

La Fundación ha hecho una tarea digna de aplaudir pero todavía son pocos los empresarios y ciudadanos que se han sumado para aportar su granito de arena en apoyar en lo posible ante las necesidades que tienen los agentes y sus familias.

*Respaldo empresarial

Luis Gerardo González, como presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, asistió a la presentación para manifestar su respaldo, pero no debe quedar en eso, sino en permear en todos los organismos empresariales la urgencia de sumar.

*Mejora salarial

El empresario zapatero apuntó que seguirán insistiendo con el Municipio en la mejora de las condiciones salariales, laborales y de capacitación de los elementos.

*Falta de confianza

El vicepresidente de León Agradecido, Lalo Gómez, comentó que una de las razones que detienen el que más empresas se sumen a apoyar es el de la percepción ciudadana que no termina, por varias razones, en confiar en la Policía.

*Prietitos en el arroz

La inseguridad es compleja y responsabilidad de varios niveles de autoridades. Una de sus líneas de trabajo, anotó, será insistir con el Municipio que tienen que identificar, dar de baja y sancionar a los malos agentes. “Estoy convencido que tenemos una Policía confiable pero la percepción sigue siendo que no lo es”.

*Tarjeta de beneficios

En su informe Luz Graciela Ramírez reportó que se han entregado 6,008 tarjetas de beneficios a los elementos de SSPL (sólo falta el 11% en la Policía) y cuentan con 154 establecimientos que ofrecen descuentos en productos y/o servicios. De lo que se trata, aceptaron, es de sumar a negocios pero que sí sean requeridos por ellos.

***Se baja Contreras

El precandidato del PRI a la alcaldía de Celaya, Javier Contreras, viejo lobo de mar, exdiputado local, exjefe estatal y exdelegado federal de la Sedatu, renunció ayer a la postulación por diferencias con el Comité Estatal por no dejarlo armar su planilla.

*Es mi planilla

Javier sostuvo: “El Comité Directo Estatal seguramente tiene algunos compromisos muy respetables, no tengo nada que hablar de nadie, quiero a mi partido, pero mi proyecto es muy claro, y si estoy en la lucha, en el trabajo, estoy midiendo perfectamente bien quién va conmigo, y si no me aprueban mi planilla, no voy”.

*Alerta en el PRI

Ya veremos la respuesta de la dirigencia estatal que comanda Ruth Tiscareño y Alejandro Arias porque el PRI no está para más broncas en un municipio donde luce en apuros frente al candidato del PAN, el exalcalde priista Javier Mendoza, que está listo desde diciembre, e incluso ante Morena, aunque tampoco tienen aún ‘gallo’.

***Richo, en la orilla

Esta vez, a Ricardo Castro no le alcanzó para lograr la candidatura independiente a la Presidencia Municipal de Irapuato y se tuvo que despedir de sus aspiraciones.

*Abierto a propuestas

Y aunque sí aparecía en las encuestas electorales, al menos por la vía independiente no alcanzó las firmas. Eso sí, no está cerrado a las propuestas que le puedan hacer algunos partidos políticos con los que ya ha tenido contacto.

*Sueño intacto

‘Richo’ tiene la aspiración de no sólo repetir sino superar lo hecho en 2018, cuando logró meter una regiduría al Ayuntamiento de Irapuato tras conseguir 18 mil votos en la elección, aunque bueno, su regidora terminó uniéndose a la fracción del PAN.

