Naufragando en la infamia

Otro informe, otra mañanera con diferente horario. Con detalle lo escuché. Una retórica que no sustenta evidencias de la susodicha alegría que nos invade por sus exitosas reformas estructurales.

Dijo: el Infonavit ha bajado sus tasas mañosas hacia los trabajadores; condonando el 90 % para escriturar; pregunté a quienes han seguido el trámite y la respuesta es nula; por lo menos aquí en Celaya no hay tal; cuánto me gustaría fuera cierto, más este elefante no tiene el recurso o la voluntad para llevar a cabo tal promesa.

Los empleos están creciendo, dijo el sr López, en nuestro estado, la falta de contratación por la escasa inversión en proyectos debido a una moneda débil, una insistente violencia y poca certeza económica son la realidad. Por referencia, el tipo de cambio al viernes 30 sobrepaso los veinte pesos, obligando así a encarecer productos y servicios que afectan a toda la población de consumo.

El comparativo -expresado- sobre la distribución de los refrescos con la organización de los medicamentos, me resulto una ofensa. Señor López, las refresqueras tienen un negocio, ellos viven de esas distribuciones; los medicamentos son obligación de USTED hacerlos llegar con eficiencia; ahora si no sabe cómo pues entrégueles a los repartidores para que le hagan la chamba. Basta de mentir, por lo menos en mi ciudad y en muchas otras el desabasto es una realidad que se agrava cada día más. Las enfermeras, los médicos a quienes usted instruye para que de su bolsillo compren el medicamento que hace falta al paciente; son también responsables de otros quienes comen de ese salario ¿qué mensaje es ese? ¿está pidiendo que descuiden a sus familias para resolver lo que su ineficacia ha creado?

Mencionó que a las comunidades les dan apoyos; sí sr López, los dan, son los mismos otorgados por medio de Solidaridad y otros programas llaneros; más ahora con otros liderzuelos quienes los distribuyen a sus clanes. Enfático dice, que no se permiten violaciones a los derechos humanos “ya no hay lucha contra la delincuencia organizada” (sic) no me sorprende se nota que no sale a la calle, a la escuela y desconoce cómo los delincuentes entran sin ningún empacho a plena luz del día a robar, matar; creo que les importa un bledo su llamado de que se porten bien. Dice que no hay contubernios con la delincuencia, que ya no hay impunidad…de veras no sé qué cuento le están contando o si de plano a sus desayunos le ponen alucinógenos. Los delincuentes, son los mejor cuidados y protegidos mientras los ciudadanos de a pie, quienes trabajamos, aterrados nos deslizamos; ante un gobierno que nos traiciona al incumplir usted, la principal misión de un gobernante: VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.(Art 89) desconozco si fue Juárez o vaya usted a saber que antecesor glorioso la estampo, más sí sé usted incumple; por lo que lo insto a que dado protege con sus acciones a la delincuencia; se aplique lo que dijo en su Informe y vaya a la cárcel, sin derecho a fianza.

Nos llama a quienes lo cuestionamos, conservadores fuera de quicio. Desconocía sus dotes de psiquiatra, por eso le respondo: quien no está dispuesto a respetar a sus ciudadanos, está encima de la ley. Aunque por Constitución usted es mi presidente, debo decirle que es una infamia, que represente a una mujer responsable, trabajadora y honrada. Deje de hacer lo humanamente posible, déjese de improvisar; déjese de tanto parloteo, el barco está naufragando con todas sus medias verdades.

