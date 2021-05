Nayib Bukele, hasta hoy, ¡impecable!

“Queremos ser como Uds., para ello, necesitamos hacer lo que Uds. hacen, no lo que Uds. quieren que hagamos.” Nayib Bukele a embajadores del mundo en El Salvador.

R- Guarraguauuu, mi Santias, ¿te volviste fan de Nayib?, la semana pasada también escribiste sobre Él.

S- No sé si fan, mi Rufo, pero sin duda llama mi atención el proceso que se vive en El Salvador y sus implicaciones nacionales e internacionales; una pequeña nación centroamericana que puede ser el parteaguas en las relaciones entre Estados Unidos y su patio trasero que somos nosotros, los latinoamericanos, México incluido.

R- Guau, ¡sin duda están haciendo las cosas de manera diferente!, para empezar, al combatir la corrupción incomodaron al gobierno norteamericano, quienes, a través de su vicepresidenta, Kamala Harris, expresó: “Tenemos profundas preocupaciones sobre la democracia de El Salvador, a la luz del voto de la Asamblea Nacional para destituir a los jueces de la corte constitucional. Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte.”… Lo primero que viene a mi perruna mente; es: ¿Qué pitos se tiene que preocupar Kamala de lo que legal y de manera soberana deciden en El Salvador?, ella debería preocuparse de que el promotor del “asalto” al capitolio, donde hubieron muertos, con el inmoral respaldo de los republicanos esté libre y jugando golf mientras planea tomar por asalto el gobierno de USA dentro de cuatro años… Por otro lado: ¿una democracia sana?; Bukele ganó en el 2019 con más del 53% de los votos y hoy cuenta con el 90% de aprobación; la Asamblea Nacional ganó en el 2021 con más de las ¾ partes del electorado votando a favor; ¿puede haber más democracia que aquella en donde mayoritariamente el pueblo mandata a sus representantes?; no en USA, en donde el mismito presidente Trump acuso de fraude electoral a los demócratas y los votos estuvieron divididos por mitad en una elección caracterizada por la confrontación y la violencia. Con el perdón de Joe y Kamala, Nayib Bukele y la Asamblea Nacional en El Salvador tienen más fundamento democrático que el gobierno de USA.

S- Pues sí, pero, no tranquila con sus declaraciones, Kamala mandó con el mensaje a Ricardo Zuñiga, norteamericano con raíces salvadoreñas, para “sugerir” al Presidente Bukele que dieran marcha atrás a sus decisiones soberanas; a lo que Nayib respondió: “Para las voces que aún piden que volvamos al pasado. Con mucho respeto y cariño: Los cambios que estamos realizando son IRREVERSIBLES. No vamos a volver al pasado, iremos hacia el futuro. Quisiéramos que nos acompañaran, pero si no lo desean, los comprendemos. Bendiciones.”

R- Guarraguauuu, mi Santias, los puso en su lugar ¡Bien por Nayib!, pero, ¿no vendrán represalias de los güeros?

S- Eso no lo sé, perro; si son idiotas, sin duda querrán presionar e intentarán controlar un movimiento qué, con el apoyo mayoritario del pueblo salvadoreño, pretende combatir la pobreza, el crimen organizado, la migración forzada y a su origen: ¡La corrupción institucional!, descalificar a Bukele y enfrentarse a El Salvador y con él a los países latinoamericanos que luchan por ser soberanos y libres para resolver sus problemas al margen de intereses extranjeros, es cometer dos errores: 1.- Empujar a las naciones latinoamericanas a los brazos de China y de Rusia, lo que sería una estupidez de los gringos, cuando, con una actitud de apoyo y amistad pueden lograr más beneficios y conservar su liderazgo. Te comparto, perro, el tuit de la embajada de China: “Esta Embajada ha tomado nota de la actual situación política en El Salvador. La salvaguardia de la igualdad soberana y la no interferencia en los asuntos internos de otros países son el principio más importante de la Carta de la ONU.” y 2.- Abrir más frentes opositores cuando los problemas en Siria, en el mar de China, Armenia y Palestina se les están saliendo de control y amenazan con volverse conflagración mundial; ya, ante el genocidio de los israelitas, los turcos y los iraníes se pusieron del lado palestino y los rusos advirtieron que, además de cometer actos de lesa humanidad, israelitas y norteamericanos están jugando con fuego.

R- Guau, comparto tu análisis, mi Santias, los norteamericanos deberían “abrir los ojos” y actualizar sus estrategias; tienen más oportunidades de ganar “sumando” con los pueblos latinoamericanos, que dominando, amenazando y sojuzgando. Estoy convencido de que la actitud de John F. Kennedy fue mucho más inteligente que la de quienes le siguieron; John estaba convencido de que lo mejor para la seguridad nacional de USA era tener de vecinos naciones amigas, fuertes y soberanas, no pueblos muertos de hambre, explotados y dependientes. Estoy seguro de que si hubiera avanzado su propuesta de desarrollo, no tendríamos los problemas de inseguridad, pobreza, migración y narcotráfico que afectan por igual a Latinoamérica y a USA, cito de Wikipedia la propuesta de Kennedy: “La Alianza para el Progreso (Alliance for Progress) fue un programa de ayuda económica, política y social de USA para Latinoamérica con una inversión de $20,000 millones de dólares... En el se proclamaron medidas de carácter social (educación, sanidad, vivienda...), política (defendiendo la formación de sistemas democráticos, según el principio de autodeterminación de los pueblos) y económica. Para garantizar estos objetivos, Estados Unidos se comprometía a cooperar en aspectos técnicos y financieros.”

S- Ojalá los norteamericanos entiendan, todavía están a tiempo, pero no queda mucho tiempo. En tanto: Nayib, hasta hoy, ¡impecable!… ¡Así de sencillo!

