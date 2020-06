Ni Chairo ni Fifí, o ambos

Si tuviera que definir en un solo concepto la pendejada más grande de YSQ, esta es el confrontar a los mexicanos por clases sociales, ¡el dividirnos!

R- Guarraguauuu, mi Santias, ustedes los humanos se hacen bolas solos; es increíble cómo se denigran y agreden, a pesar de que todos saben, menos YSQ, que la unión hace la fuerza y que: ¡Un pueblo unido, jamás será vencido!

S- Así es Rufo, es una desgracia nacional que el “presidente” (con minúsculas) de todos, haya decidido ser solo el “presidente” de unos cuantos… El problema mi Rufo, es que AMLO, no solo nos confronta, sino que nos genera una crisis de identidad, tal parece que desde la visión presidencial, ser Fifí te descalifica como mexicano; y el problema no es solo social, a nivel personal yo ando hecho bolas.

R- Grrr, no veo el por qué te haces bolas, mi Santias. Sabes leer, escribes en un periódico y tienes más de un par de zapatos, pues eres Fifí… Guarf, guarf, guarf…

S- No te hagas el gracioso, perro, o te quedas sin croquetas. Yo soy hijo de una manicurista, a mucha honra; en mi niñez, las carencias eran tantas, que siendo el costo del camión para ir a la escuela de 40 cvos. (80 cvos. el viaje redondo), mi madre me daba un peso y yo tenía que devolverle los 20 cvos. de cambio, yo no tenía dinero para un dulce, un refresco o una jícama con chile; es decir, era Chairo, chairo y jodido, y también a mucha honra.

R- Guauuu, eras, pero ya no lo eres, ¿tienes auto?

S- Sí…

R- Grrr. Pues eres Fifí. ¿Comes tres veces al día?

S- Sí…

R- Grrr, pues eres Fifí…

S- Ya te me radicalizaste, perro, y estás igual que el pendejo que escribió lo siguiente:

“-Cuando un tipo de derecha es vegetariano, no come carne. -Cuando un tipo de izquierda es vegetariano, hace campaña en contra de los alimentos de carne y le gustaría que se prohibiese comer carne.

-Cuando un tipo de derecha es homosexual, hace una vida normal. -Cuando un tipo de izquierda es homosexual, hace apología de la homosexualidad, va a las manifestaciones "orgullo gay", se besuquea en Bellas Artes y acusa de "homofóbicos" a todos los que no piensan como él.

-Cuando alguien de derecha pierde el trabajo, piensa en cómo salir de la situación y hace todo lo posible por encontrar un nuevo trabajo. -Cuando alguien de izquierda pierde su trabajo, va a quejarse con el sindicato y va a todas las manifestaciones y huelgas contra la derecha y en contra de los empresarios.

-Cuando un tipo de derecha es ateo, no va a la iglesia. -Cuando uno de izquierda es ateo, se burla y persigue a todos aquellos que creen en Dios, denuncia la escuela o la institución que exponga un crucifijo, y pide que se expropien los bienes de la iglesia (contra el Islam no hace nada porque no tiene los esos…)

Sólo cabría agregar: Un hombre de derecha persigue su propia felicidad; un hombre de izquierda persigue arruinarle la felicidad a los demás.”

R- Auuu, ¿Por qué pendejeas a quién escribió lo anterior, mi Santias?, suena a sentido común.

S- No mi Rufo, el pendejo que escribió lo anterior confunde a quienes son de “izquierda” con los de la 4aT. Las personas de “izquierda” defienden la soberanía, no están a las órdenes de Trump ni se defienden de pandemias con “estampitas”; las personas de “izquierda” luchan por la justicia social y están en contra del modelo depredador que deteriora y contamina el medio ambiente y permite la inmoral acumulación de riqueza en pocas manos, empobreciendo a millones. El verdadero hombre de “izquierda”, lucha por los derechos de los demás y el compromiso con las futuras generaciones; en contraste, la mayoría de los “derechosos”, solo ven por su beneficio y voltean para otro lado al encontrarse con pobres…

R- Guau…

S- Y finalmente, para que quede claro a nuestros lectores, soy de origen chairo, convertido a fifí gracias al esfuerzo de mi madre manicurista que se sobó el lomo para que yo pudiera estudiar y así tener una mejor calidad de vida, pero de pensamiento: ¡Soy de izquierda! y estoy en contra del abuso y del modelo económico que privilegia el capital y convierte el trabajo subordinado en un modelo de esclavitud moderna, privilegiando la ganancia sobre las personas y su derecho a una vida digna como fruto de un trabajo honesto, asunto que curiosamente predica el cristianismo, que mucho derechosos “dicen” profesar, de la lengua para afuera… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador