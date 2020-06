Hace 10 años que se nos fue Dehesa. Cuando me regalaron justo un día del Padre como hoy, su libro “no basta ser padre”, gocé el texto y me hice más amigo de sus letras, encariñándome con su manera de compartir la paternidad de sus hijos que eran al mismo tiempo, sus personajes. Me reconocí como más lectores en el espejo común de amar a los críos y de habernos metido al oficio –no siempre bien reconocido-, de formar y acompañar, y despedir.

Paralelo a que los mexicanos usáramos el decir que algo estuvo “a toda madre”, construimos (al menos los más viejos) la expresión de que esto o aquello estuvo “muy padre” solo superado ahora por el “chido” de los jóvenes. Pero, aun así, la referencia en el País a hablar de los progenitores, de los padres, es menos usual que hablar de las progenitoras. Sí, los números, comprueban que la mamá está siempre en el primerísimo lugar de las personas. Antes, los papás eran el principal sostén económico, cuando ahora también las mamás lo son. Llevar las actividades domésticas era exclusivo de las mamas, cuando ahora un porcentaje -alrededor del 5%- son hombres son quienes se quedan en casa para que las mujeres sean el sostén económico.

Pero ser padre de todos modos, tiene un lugar importante en la mente y corazón de los mexicanos. Lleno el calendario anual de festividades religiosas, en junio queda un espacio para festejarnos a los progenitores, pues, aunque nadie nos ha enseñado a ser papás, casi el 80% de los varones conocemos la maravillosa experiencia de haber engendrado a un hijo. Sí, dar vida a otro ser humano y contribuir al crecimiento de los pequeños, requiere buena dosis de amor y nos da la satisfacción de ser persona plena en esa experiencia única de trascender y dejar una huella. Es probable que hayamos crecido con un estilo de padre cuya función principal era solo llevar a su familia los recursos necesarios para vivir, aunque eso implicara una escasa convivencia con su familia; era el papá que demostraba ser “fuerte” y que no expresaba sus emociones ni permitía que sus hijos lo hicieran, pero les exigía mucho y los escuchaba poco.

Pero, como sea, en esta tercera semana de junio reconocemos en México a los progenitores varones aún con las restricciones del COVID 19 y aunque no tiene esto la fuerza económica de otras festividades, las cámaras empresariales como la CANACO nacional (Cámara Nacional de Comercio), miden el impacto de las compras y que es apenas la tercera parte que la fiesta de las madres. Aunque los regalos no son reflejo del amor, el comercio organizado, concluye que no tiene comparación, ni en restaurantes, ni en tiendas de regalo, ni en perfumerías, ni en tiendas de autoservicio, el “Día del Padre” con el “Día de la Madre” y que esperan por la pandemia y el “quédate en casa”, que sea muy reducido el movimiento comercial este fin de semana comparado con los anteriores.

No habiendo en algún rincón del País, un monumento al padre, como sí lo hay de la madre, los papás somos queridos por nuestros procreados, es cierto, pero estamos lejos, lejísimos, de ser venerados como quien es realmente el centro de la vida familiar de los mexicanos y a quien todo debemos: la madre. Por eso, releo el libro del recordado Dehesa y a través de sus páginas, el lector revivirá cuadros familiares de amor a los hijos, para después afirmar, como Dehesa: «Llegado el momento, comencé a ejercer como padre. A mí ya me tocaron remuneraciones muy escasas y nulas prestaciones. Me ha correspondido ejercer de padre de tiempo completo. Lejos de quejarme, confieso que me he divertido mucho y declaro que estoy muy orgulloso de la educación que mis hijos me han dado».

DA