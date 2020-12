No es asunto menor

Después de casi un año de sufrir el Covid 19, terrible mal que ataca a todo el mundo y que ha trastocado la vida y las economías de los países y luego de la tragedia de decenas de miles de muertes en México, de lo enfrentado por el sector salud en actitud heroica, de los sufrimientos y la angustia por familiares y amigos enfermos y fallecidos; después de casi un año, el Presidente López Obrador pide quedarse en casa y cuidarse cada quien.

No es un asunto menor preguntarse, por qué hasta ahora ese guiño a la responsabilidad, por qué la obstinación en proclamar desde hace meses que el mal está controlado y que la curva ha sido aplanada.

Ha sido grotesco tener diariamente la conferencia del Dr. López Gatell -émulo de galán, burlesco desmentidor de las evidencias científicas-, falseando la verdad, creyéndose simpático, olvidando la seriedad de su profesión para no contrariar a su jefe el Presidente.

La sumisión y la obsecuencia de proclamar las fuerzas morales del líder, los detentes, escapularios y demás desfiguros que forman ya parte del folclore nacional sin enfrentar el problema que tenemos hoy en día.

Y nos preguntamos también, ¿cuál es la dificultad para aceptar un manejo serio y decidido, coordinando las acciones, integrando a los sistemas de salud de los estados sin retarlos ni desacreditarlos?, dándose por una sola vez, como requiere la emergencia el ser serios, no bravucones, dejando la gracejada y el supuesto humor de lado, porque la verdad es que no son graciosos; ¿dónde está la dificultad para alejarse del show que rige cada día en las mañaneras, para aceptar la incapacidad de resolver todo sin la ayuda de los demás, de conceder que no todos los problemas ni todas las soluciones emanan del Presidente?.

¿Estamos quizás ante la escenificación de la incapacidad administrativa de éste gobierno que los obliga a no recular, a no aceptar la posibilidad de corregir rumbos, de intuir que están muy lejos de la divinidad?, ¿será la prueba palpable de la equivocación por aferrarse a no escuchar a nadie, por creer solo en su dogma e imponerlo a los demás a pesar de lo que diga el mundo entero y las organizaciones de salud?.

¿Será el drama como país de volver a la voluntad de un solo hombre, de no tener nadie que le diga al Presidente que las cosas tienen matices y que no necesariamente son como él las ve?, ¿será que ante el interés de conservar el poder, tantos luchadores sociales hoy se callan y se pliegan ante un proyecto que prefiere barrer y arrasar lo construido, antes que corregir lo que está mal?.

¿Qué no es tan sencillo usar el cubrebocas que recomiendan muchísimos epidemiólogos e institutos de salud del mundo, aún contra la presión de sus jefes?, como es el caso del Doctor Fauci, jefe del instituto de salud de los Estados Unidos, que ha sufrido amenazas de Trump. Y si no crees en su beneficio, ¿no puedes admitir que no perjudica y sí ayuda en las aglomeraciones y reuniones?

¿Será tan difícil pensar que el ejemplo y el no desestimar el riesgo -como lo han hecho durante meses-, son primordiales para controlar la pandemia, lejos de orgullos y absolutas sabidurías?.

No es ocioso hacer estas reflexiones, porque en el patrón de actuación hay un rasero común y el tomar esas decisiones ante una pandemia que impacta la vida de todos los mexicanos, es un indicador de cómo se actúa ante lo demás. Estamos ante la pomposidad de que < > , de la grandeza que caracteriza a la personalidad narcisista, creyendo sólo lo propio como único e importante y careciendo de total empatía ante lo que sienten, piensan y sufren los demás, por eso no es asunto menor lo que está ocurriendo.

DA