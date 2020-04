La publicidad para advertir sobre el SIDA y el uso del condón decía: “No es cuestión de suerte, es cuestión de muerte”; con el Coronavirus es igual.

S- Las probabilidades de infectarse en México, fluctúan entre al 70% y el 80% de la población, las probabilidades de morir en México, entre el 5% y el 7%, según mis cálculos; los que van a diferir de los cálculos “oficiales” por una sencilla razón, el gobierno federal ha estado mintiendo desde el primer día.

R- Grrr, ¿ladronde sacas esas cifras, mi Santias?

S- Son mis cálculos y me explico, perro. En Alemania, país de primer mundo, se calcula que la pandemia alcanzará al 70% de la población y el porcentaje de muertos estará entre el 3% y el 4%; los grupos más propensos a morir son los adultos mayores y personas con problemas de salud o con alguna deficiencia; pero, ojo, en Nueva York, el 34% de los muertos son latinos y el 29% de los muertos son afroamericanos (personas de color), es decir: la edad y la salud son factores de riesgo, pero también lo son las clases sociales y económicas; en otras palabras, la pobreza es un factor de riesgo, por lo que siendo México un país de tercer mundo con gobierno de cuarta (transformación), con más de 50 millones de pobres, los índices de muertos, por sentido común, van a ser mayores que en los de países de primer mundo…

R- Grrr, usando pronósticos de primer mundo, para no ser alarmistas, déjame poner eso en números mi ínclito humano. La población en México rebasa los 130 millones de ciudadanos, por 70% de infectados = 91 millones de infectados X 4% de mortalidad = alrededor de 4 millones de personas van a morir. Pregunta, ¿vas a ser tú, estimado lector, uno de ellos? R = Tú decides.

S- Mi Rufo, la ruleta rusa es un juego mortal en donde, a un revolver se le pone una bala (le caben seis), se gira el barril y se dispara en la cabeza, si eres afortunado, nada pasa, si no lo eres, mueres; así está este asunto del coronavirus y la gente no entiende, cosa de ver Veracruz abarrotado en las playas, los mercados en CdMx llenos, fiestas en casas y salones, procesiones en algunos lugares y políticas públicas de negación o mala información, me explico: lavarse las manos, bañarse una o dos veces al día, usar tapabocas o mantener una distancia de metro y medio, no es suficiente. Cuando la gente está agitada, expulsa gotitas de saliva más lejos, igual cuando grita o hace deporte; se calcula que cuando alguien corre, la distancia prudente debe ser de diez metros, cuando se anda en bicicleta, de veinte, porque con el vuelo (velocidad), el viento esparce a mayor distancia las gotitas.

R- Auuu, visto así, mi Santias, hay mucha más cosas que cuidar que no explican en las páginas informáticas de la secretaría de salud:

coronavirus.gob.mx/quédate-en-casa/

Ahí encontraras 12 posters que, con “Susana Distancia” explicando las medidas de prevención, citan como apoyo el número (800) 911.2000, al que llamé en dos ocasiones, en donde una grabadora me indicaba la importancia de mi llamada a “La línea de la vida” y que a la brevedad sería atendido por un asesor,… que nunca contestó. Mi duda era y sigue siendo: ¿a que temperatura muere el coronavirus?, para así saber si la sopa que como está desinfectada, en caso de que mamá se haya infectado al ir de compras, al intercambiar dinero o al tener contacto con personas o cosas y no use tapaboca al cocinar o no se lave las manos.

En esa página explican que el coronavirus se transmite de una persona infectada a otras:

a través de las gotículas que expulsa un enfermo al toser y estornudar

al tocar o estrechar la mano de una persona enferma,

un objeto o superficie contaminada con el virus y luego llevarse las manos sucias a boca, nariz u ojos.

Y como medidas de prevención sugieren:

Lavarte continuamente las manos con agua y jabón, al menos durante 20 segundos

Estornudar o toser en el ángulo interno del codo

Mantener tu casa ventilada y limpia

Desinfectar los utensilios y superficies de uso común.

Pero no explican que cualquier persona que sale de casa es potencialmente un contagiado y se le debe tratar como tal, no solo desinfectando ropa y zapatos al entrar, bañándose o lavándose las manos; sino que es necesario en forma complementaria, que traiga tapabocas todo el tiempo, que al compartir espacios, por ejemplo, para comer, esté a una distancia de dos metros mínimo y que si le toca cocinar, lo debe hacer lavándose las manos y con tapabocas, porque las gotículas en la comida, platos o cubiertos, pueden contagiar a todos. Tampoco explican que es sano tener platos y cubiertos para cada persona y que cada uno, por separado, lave sus cosas; tampoco hablan sobre que tratamiento debemos dar a las cosas y alimentos que ingresamos a casa. Mi hijo, por ejemplo, lava con cloro todas las latas y limpia todos los envases y garrafones que mete a su casa; en otras palabras, si no queremos ser parte de la estadística de muertos por coronavirus, debemos tratar la pandemia como un ladrón o un mosquito que entrará en casa si encuentra una rendija, ya que si no estamos alertas, al estar encerrados en casa estaremos conviviendo con el virus… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador