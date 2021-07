¡No es fácil, pequeña ardilla!

¡Saludos llenos de ternura! Todos los cuentos cumplen una función: Nos alegran, nos hacen pensar, nos hacen soñar, nos ayudan a desarrollar nuestra imaginación, nos comunican sus fantasías, nos ponen tristes, nos desarrollan nuestra sensibilidad, nos....Leamos el siguiente pequeño cuento. Descubre qué despierta en ti, cuando lo estés leyendo: “La Ardilla Roja estaba triste. Sentía una pena muy honda porque su madre se había muerto y pensaba que nunca más sería feliz. Su padre le secaba las lágrimas con ternura, intentando consolarla. -Mamá siempre estará con nosotros...-Y con la mano, se golpeaba el pecho-: ¡Aquí! La Ardilla no lograba entender. Lo único que veía era que ella ya no estaba. Una noche se enfadó con su mamá por haberla abandonado. Tan disgustada estaba que arremetió contra los juguetes. Su papá la abrazó muy fuerte y se calmó. Aun así, no dejó que la arropara ni quiso que le contase un cuento. No quería que nadie ocupase el lugar de su madre. Pero mamá ya no estaba. Cuando se quedó sola, miró el cielo, como lo hacía antes con su madre. Buscó la estrella que mamá había elegido para protegerla de sus sueños. Pero aquella noche no la vio. Entonces salió de su casa y fue a ver a su mejor amigo. El Búho extendió su enorme ala y la cubrió para que no tuviese frio. La Ardilla se acurrucó y, debajo de las plumas, lloró a sus anchas. Mientras el Búho dormía hecho una bola de plumas, la luz y el calor del sol despertaron a la ardilla, que desde un árbol contempló el paisaje. ¡Era muy hermoso! Entonces pensó que su madre no volvería a ver el bosque, que nunca más correría por él, que no sentiría las caricias del sol, ni se alegraría con el canto de los pájaros. Los ojos se llenaron de lágrimas y corrió a esconderse en la casa. Se metió a la cama y se tapó hasta más arriba de la cabeza. Su padre se acercó y le acarició la espalda: -Quiero que veas algo que te va a gustar...- ¡imposible! - se escuchó entre las sábanas-. Ya no hay nada que me guste. -Esto sí, ya verás...-aseguró su padre. Y la Ardilla, curiosa, asomó el hocico. -Estos son tus abuelos-dijo su padre. La Ardilla Roja, aunque no los había conocido, había oído hablar a menudo de ellos. -Los quería mucho. Me gustaba estar siempre a su lado. Pero se hicieron mayores y se murieron. Entonces, también yo me sentí triste. La pequeña Ardilla escuchaba atenta. -Aprendí mucho de ellos. Como tú de mamá y de mí. Siempre los recordaré...- ¿Y sí me olvido de mamá? - preguntó la Ardilla. -¡Imposible! Ella también te quería mucho. Ahora está en tu corazón – respondió el padre. La Ardilla Roja no conseguía entenderlo... Y suspiró. En su pequeño corazón solo había tristeza. No tenía ni ganas de jugar... Cuando veía a las mamás de sus amigos, echaba de menos a la suya y se sentía aún más triste. Entonces prefería alejarse y correr por el bosque. Una tarde se paró de bajo de un nogal. Cogió las nueces más grandes, las frotó entre sus manos y se puso a comerlas. Las abría con mucha maña. Se lo había enseñado su mamá, para no partirse los dientes. Después trepó a los árboles. Saltando de rama en rama, llegó al final del bosque. Desde allí contempló la puesta del sol. Y, de repente, notó un cosquilleo por todo su cuerpo. Levantó las orejas y ahuecó el rabo. Miró a un lado, a otro... No sabía por qué, pero sentía que su madre estaba cerca. Cuando se hizo de noche, corrió junto a su amigo. El Búho, en lo alto del viejo árbol, le cantaba a la luna. Los dos, en silencio, miraron al cielo. De pronto, la pequeña ardilla se fijó en una estrella. -¡Mira! ¡La estrella de mamá! - Hoy brilla como nunca- advirtió el Búho, que de aquello sabía mucho. - ¡Voy a decírselo a papá! -dijo la ardilla. Y se fue corriendo. La Ardilla Roja había entendido que mamá estaba con ella, ¡Y que nunca la abandonaría! Aquella noche dejó que su padre la arropase. Y poco antes de dormir, le dijo: - ¡Papá, cuéntame un cuento!”. Nos leeremos en la próxima. El Pilón Filosófico: “Si nada más posees pocas palabras, tu entendimiento será muy pobre”.

Editorial: Kalandraka

Autor: Elisa Ramón

Precio: $320

