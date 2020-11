En México el problema del consumo de drogas se sigue agravando. Entre 2002 y 2017 el uso de drogas ilegales aumentó un 141% y el rango de edad de consumo ha llegado hasta niños de diez años según datos del gobierno federal.

Por tal motivo la actual campaña de gobernación de prevención presenta un eslogan fuerte “En el mundo de las drogas no hay final feliz” que se transmite en medios de comunicación. Los mensajes hablan de consumidores que padecieron violencia familiar y abuso sexual por lo cual huyeron de sus casas y se refugiaron en las drogas. Se presentan testimonios que describen el efecto de las drogas y se autocalifican como “basura humana” o “persona podrida”. Según expertos en el tema, la campaña estigmatiza el consumo y suscita miedo y discriminación aduciendo que quien consume no tiene solución ni remedio. Aunque la campaña intenta mostrar a los jóvenes que el camino de las drogas conduce inevitablemente al sufrimiento y la destrucción, es una campaña que degrada y no cumple con una política sensata según explica el profesor e investigador de la UAM, Jorge Javier Romero.

El gobierno federal pretende desincentivar los consumos asustando a las personas con experiencias traumáticas, pero no con información basada en evidencia. Existe la intención de informar a los jóvenes y a las familias que el consumo sí afecta el desempeño y el intelecto de las personas. No obstante, estar consciente de las consecuencias que las drogas provocan no impedirá que se consuman. Quienes fuman conocen los efectos dañinos del tabaco y siguen fumando. La problemática debe atacarse desde la raíz causal.

La austeridad republicana obligó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a cancelar la Encuesta Nacional de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas (ECOSUP) que habría permitido conocer tanto la prevalencia en el consumo como los factores de riesgo en los ámbitos familiar, comunitario y escolar o laboral, asociados al consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. Se trata de información relevante e indispensable para la elaboración de políticas públicas que permitan retrasar el primer consumo, así como prevenir y atender a quienes tienen un consumo problemático de sustancias. No hay suficiente información sobre las causas de las adicciones y cómo proporcionar ayuda a quien desee acceder a un tratamiento efectivo para dejar el consumo de drogas.

La campaña anterior de prevención “Escuchemos primero” no era fatalista, no degradaba ni era discriminatoria, e involucraba a toda la familia, personal docente y sociedad en general. Supuestamente duraría todo el sexenio, pero fue sustituida por no cumplir su objetivo de reducir el consumo en el lapso de un año. No se trata de hacer milagros en tiempo récord. El modelo exitoso de Islandia logró reducir la ingesta de drogas en 20 años. La campaña “Escuchemos primero” no tuvo oportunidad de lograr su objetivo y se teme que la campaña actual del final feliz tampoco lo hará aunque sería por distintos motivos.

