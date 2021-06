No pasen por Guanajuato

Está “de la fregada”

La alerta del Gobierno de los Estados Unidos de pedirle a sus ciudadanos reconsiderar el viajar al estado de Guanajuato es un problema mayor.

Ya se habían dado en otras fechas las alertas para que los empleados de la Embajada de EUA en México de plano no viajen al sur de la carretera federal 45D, la carretera libre, incluida Celaya, Salamanca e Irapuato, lo cual se mantiene.

Pero, por primera vez, el llamado es a reconsiderar los viajes para sus ciudadanos.

“De particular preocupación es el alto número de asesinatos en la región sur del estado asociados con la violencia relacionada con los cárteles”, dice la alerta nivel 3.

El nivel cuatro es la indicación de no viajar definitivamente, en la que ya están Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, por los altos niveles de asesinatos y secuestros.

Por los mismos motivos pidió reconsiderar los viajes a: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Durango, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas.

En otro grupo de 14 estados se sugiere realizar viajes con un alto nivel de precaución. Y solamente para Campeche y Yucatán con “precauciones normales”.

Una alerta de este tipo golpea al turismo, la atracción de inversiones, la confianza.

La gravedad del tema la reconoce el gobernador Diego Sinhue Rodríguez al decir que “es lamentable, hay que trabajar mucho todavía para poder salir de estas listas que no son nada honrosas”.

Incluso empresarios tradicionalmente plegados al poder del Gobierno, lo advierten. El zapatero y presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Luis Gerardo González, se sinceró y lanzó que “las cosas están de la fregada”.

El 26 de mayo, previo a esta alerta, en la inauguración de Anpic, en León, el presidente de Concamin Bajío, Ismael Plascencia Núñez, expresó: “Definitivamente lo que hemos visto no funciona, que a la mejor sí están haciendo muchas cosas pero el impacto que estamos viviendo no se nota tanto”.

Los datos con registro enero a abril del 2021 reportan un total de 1,263 víctimas de homicidio doloso en Guanajuato, que son un 18 por ciento menos a los 1,534 del mismo periodo del año pasado. En eso se finca el optimismo oficial.

La realidad es que estamos muy lejos de recuperar cierta paz en Guanajuato. Por ejemplo, en 2017 en el mes de marzo el registro fue de 97 víctimas, mientras que en mayo pasado tan sólo en León se rompió un récord con 91 asesinatos.

Diego Sinhue está por llegar a la mitad del mandato (el 26 de septiembre). Nadie dijo que sería una lucha fácil pero la realidad es que hasta hoy las cosas no han salido como las esperaba ¿por qué? ¿qué más se debe hacer? Esas son las preguntas que deben responder juntos Federación, Estado y los 46 ayuntamientos.

Violencia, la normalidad

El nivel de violencia no sólo se mide en homicidios sino en tragedias sin fin: desaparecidos que rebasan los 2,500; políticos acribillados como el diputado local panista Toño Acosta, en enero en Juventino Rosas; Alma Barragán, candidata de MC en Moroleón en campaña, o el exalcalde de Apaseo el Alto, David Sánchez.

Víctimas inocentes como el pequeño Luisito de 12 años de edad, a quien las balas lo alcanzaron en un ataque directo contra su padre este miércoles en Irapuato.

O el caso de Javier Barajas Piña, hermano de la maestra Lupita, desaparecida y hallada en una fosa clandestina en Salvatierra, quien era integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y fue asesinado en esa ciudad.

A la condena del homicidio del activista, pero sobre todo a la exigencia del esclarecimiento, se han sumado los colectivos de familiares de personas desaparecidas de Guanajuato y de todo el País, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, Noruega y Suiza, y más.

Pero eso sí, la mayoría de la bancada panista y la chiquillada partidista (PRI, Verde, PRD, MC, Nueva Alianza, PT) no quisieron tocar ni con el pétalo de un exhorto al fiscal Carlos Zamarripa, para pedirle que avance en este caso, nada más porque la iniciativa tenía como autor a Morena y la salida fácil de que se “estaba politizando”.

Ya sabemos que un exhorto no es más que un llamado a que la autoridad haga el trabajo que debe estar haciendo, una medida de presión pública nada más. Pero el Poder Legislativo no sólo evita hacerlo en este caso, tampoco exige a la Fiscalía del Estado cuentas que permitan medir si hay avance en el combate a la impunidad.

Tampoco se dan cuenta que son otro Poder de la Unión y aventuran argumentos como el que la Fiscalía es autónoma, pues sí, para eso es que está el Congreso.

La nueva bancada panista trae muchos de los mismos diputados, entre los que repiten están los actuales presidentes de las comisiones de Seguridad y de Justicia, los leoneses Rolando Alcantar y Cristina Márquez. Veremos si con el timón de Luis Ernesto Ayala algo cambia en el contrapeso del Legislativo, o nadan de muertito.

Lo que hay hoy es la normalización de la violencia. El Índice de Violencia Municipal elaborado y publicado esta semana por el Consejo de Seguridad y Justicia A.C ubicó a cinco municipios de Guanajuato en los primeros 20.

Salamanca (3), Celaya (5), Apaseo el Grande (8), Acámbaro (12) y San Francisco del Rincón (17), arriba en la lista entre 234 municipios de 100 mil habitantes o más.

¿Qué hacemos con la basura?

En Guanajuato la disposición final de residuos es un problema sin resolver.

Varios de los rellenos en todas las regiones del estado no cumplen con las normas ambientales y otros tantos están por cumplir su vida útil sin un plan b que sea viable.

Con el cambio de las administraciones municipales el 10 de octubre es momento de poner el asunto ooootra vez sobre la mesa, se requiere voluntad política, es decir presupuesto. Disponer adecuadamente de la basura no es para los políticos una obra que luzca, pero no hacerlo sí pone en serio riesgo la salud de la población.

Son frecuentes las noticias de incendios en tiraderos en varios municipios.

De acuerdo al Programa de Gobierno 2018-2024 del Estado de Guanajuato en 2018 se generaban diariamente 3 mil 840 toneladas de residuos sólidos urbanos en el estado. A esa fecha había 15 sitios controlados, 15 no controlados y 14 rellenos sanitarios (uno regional donde disponen Abasolo, Pueblo Nuevo y Huanímaro).

El 84% se disponen en sitios de rellenos sanitarios y controlados, el 16% en no controlados, aunque esa clasificación de “control” se dio solamente respecto a la infraestructura y no aplicaba en la operación, donde muchos tampoco cumplen.

El diagnóstico fue el siguiente: “Se identifica que el proceso actual de manejo se hace de forma empírica por parte de las administraciones a su cargo, exponiendo la falta de conocimiento técnico ambiental. Adicionalmente, la infraestructura para el manejo y valorización de residuos sólidos urbanos no satisface la demanda, además de que en su mayoría no promueve la valorización”.

Por ley es responsabilidad de los ayuntamientos el manejo y control de residuos y al Estado corresponde conducir y evaluar la política ambiental estatal en esta materia.

El Partido Verde Ecologista en el Congreso Local pidió a los municipios información sobre este tema y pocos respondieron, y de esos pocos, la mayoría sin datos útiles.

De entrada los sitios de Cortazar, Salvatierra, San Luis de la Paz y Tierra Blanca, ya no dan para más, son insuficientes. Dolores Hidalgo y Tierra Blanca sin control, en este último está además cerca del lecho de un río y sobre mantos acuíferos.

Hay otros cinco con vida útil menor a dos años: Celaya, Purísima del Rincón, San Felipe, Santa Catarina y Yuriria.

Centros regionales, promesa pendiente

El Programa de Gobierno sexenal marcó entre las principales acciones la construcción de cuatro centros regionales para la gestión integral de los residuos.

A tres años, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial que comanda la poblana Marisa Ortiz Mantilla no ha reportado un avance concreto.

Medio Ambiente informó que creó en 2019 el Grupo de Mejora Continua con la participación de los funcionarios a nivel operativo y directivo de las Direcciones de Servicios Públicos Municipales y de Medio Ambiente de los 46 municipios. A través de eso mantiene comunicación y se ofrece capacitación y asesoría técnica.

Lo anterior es una herramienta insuficiente. En 2020 la Secretaría comenzó una serie de visitas a los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos para supervisar la implementación de las acciones y tener un inventario actualizado de las diversas características constructivas y operativas de los sitios.

Este mes de junio terminarán de visitar todos los municipios pero ya se puede adelantar que “existen diversas deficiencias en sistemas de captación y manejo para biogás y lixiviados. Hay grandes áreas de oportunidad (manera elegante de llamar a las deficiencias) para realizar la cobertura y frentes de trabajo de los residuos como lo pide la Norma. Y una falta recurrente de maquinaria y personal para operar”.

Lo bueno es que ya terminaron el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos donde se dictan políticas para ayudar a los municipios y donde se propone la disposición regional para ir clausurando algunos de los sitios.

También los municipios deben contar con un programa en esta materia, pero sólo el 7% lo tienen publicados, 6% validados, 28% en actualización y 59% sin actualizar.

Morena, no se resigna

Aunque la derrota de Morena vs. PAN en Irapuato fue contundente, se resisten.

Los morenos ya impugnaron. Para Pepe Aguirre, candidato a la Presidencia Municipal, las fallas están demostradas en las actas de los paquetes electorales computados por el órgano electoral, que según él, le darían el triunfo, o por lo menos meter otro regidor.

También Miguel Ángel Chico Herrera, candidato a diputado federal por el Distrito 15, impugnó la elección, pidiendo que se revisen 77% de las casillas en las que se votó y que le dieron el triunfo también muy claro a la abanderada panista, Itzel Balderas.

Chico Herrera agrega que, si la resolución no le favorece no le quedará nada más que seguir con sus actividades profesionales. Ahora ya no lo salvaron las pluris.

Estas impugnaciones no hacen ni cosquillas al PAN en Irapuato. Su presidente, José Luis Acosta Ramos, lo ve como un show mediático de Morena, al asegurar que la diferencia en votos, más de 30 mil, demuestran que la gente no votó por el partido de "Ya saben quien", y que es difícil tumbar una elección con estas condiciones.

Celaya, transición fría

El periodo de transición en Celaya se vislumbra frío y distante ya que Elvira Paniagua y Javier Mendoza no tienen la mejor de las relaciones.

Esta semana, en varios municipios comenzaron las reuniones formales entre los alcaldes en turno y los alcaldes electos. Sin embargo, en Celaya fue hasta el jueves pasado cuando Elvira Paniagua y Javier Mendoza tuvieron su primer contacto telefónico para agendar su primera reunión.

Para nadie es un secreto que no hay una buena relación y que lo que sea vea de aquí en adelante será mero formalismo.

Hace tres años, ambos compitieron por la alcaldía y desde el debate de ese proceso electoral se notó su distanciamiento.

A finales del año pasado, Elvira Paniagua todavía soñaba con la reelección, pero el PAN decidió que Javier Mendoza fuera su candidato, situación que no agradó en lo más mínimo a la actual Alcaldesa.

Esto quedó claro cuando el partido blanquiazul presentó a Mendoza como su candidato en un evento en el que Elvira no hizo acto de presencia.

Tras la victoria de Javier Mendoza, la Alcaldesa celayense se limitó a decir que estaba contenta por el resultado obtenido por su partido. Hasta la fecha en ninguna entrevista ni siquiera se ha referido a Javier Mendoza por su nombre.

El jueves en el evento de cambio de mesa directiva de la Canacintra ambos coincidieron por primera vez en mucho tiempo, saludándose de forma muy rápida.

Ambos deberán tragarse el orgullo y realizar una adecuada entrega-recepción.

Javier tendrá que hacer un análisis frío del equipo de trabajo para rescatar lo que le sirva. La continuidad de Miguel Ángel Simental como Secretario de Seguridad se ve factible a la vista de los resultados y tener el visto bueno del propio Gobernador.