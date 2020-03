No se enoje, señor Gobernador

El poder que le da la Constitución al Gobernador no es un fin en sí mismo, el poder tiene sentido cuando se inclina ante las necesidades del otro y se pone al servicio de los demás de manera generosa…

Hace días, la presidente del Observatorio Ciudadano de León, Rocío Naveja Oliva, le corrió una atenta invitación al Gobernador del estado para reunirse en una mesa de trabajo y tratar el peliagudo tema de la inseguridad.

También, le pidió reconocer el grave problema de inseguridad que vive el estado y establecer así medidas efectivas para combatir la delincuencia.

El Gobernador, en lugar de agradecer la invitación y colaboración del Observatorio Ciudadano de León, espetó que él tiene muchas dudas sobre la calidad de la información del Observatorio, y que no se reuniría con ellos.

“Yo no me voy a presentar a esa reunión, lo digo claro y fuerte.” Continúa el Gobernador… “Pareciera que a ellos (OCL) lo que les interesa es el show político, al cual no me voy a prestar. El Observatorio Ciudadano está viciado en un posible tema de corrupción desde Ricardo Sheffield, y luego con Bárbara Botello”; y, dio por concluido el tema…

Aristóteles, el gran filósofo griego, advertía que la política debía estar dirigida a lograr la felicidad social; por lo anterior, creía que la política tenía un rango superior, porque una historia de felicidad de un pueblo, debería de ser una historia de éxito político.

Por lo tanto, si el fin último de la política es la búsqueda de la felicidad para la sociedad, entonces corresponde a los gobiernos crear el entorno de seguridad que facilite la felicidad y la realización de los ciudadanos.

El Gobernador no se puede enojar con nadie, no se ve bien que pierda su compostura republicana. Los ciudadanos están desesperados, asustados y recurren a él para tomar aliento, pero también para brindarle generosamente su colaboración; no quieren caminar solos, se sienten más seguros si van acompañados de su Gobernador. Si algunos de su círculo rojo le dicen que la seguridad va bien en Guanajuato, lo están engañando.

Para muestra, un medio local, el martes 25 pasado, dice que el Gobernador defiende el “Golpe de Timón en seguridad”; en otro medio se lee que hubo 18 muertos el día anterior… Estamos peor que nunca, lo de la supuesta mejoría con el reiterado “Golpe de Timón” es un espejismo.

Para resolver un problema, lo primero es reconocer que existe; luego, identificar sus causas y, entonces, cuantificar y evaluar.

Es importante señalar que ninguna acción gubernamental tendrá éxito si no va acompañada de las estructuras sociales. Y, desde luego, esto implica una clara estrategia vinculada a la sociedad.

Nadie quiere que le vaya mal al Gobernador, porque les va mal a los ciudadanos. Ojalá que se deje ayudar, le sería muy provechoso dialogar con ciudadanos de todos los sectores y escuchar sin discriminar; finalmente, ellos están en su derecho de expresar sus temores, sueños, ambiciones y exigir seguridad.

Rocío Naveja Oliva precisó que: “La misión de ciudadanos y gobierno es recomponer el tejido social para el combate a la delincuencia, con políticas claras, partiendo del alto compromiso que deben tener las autoridades”.

“Se debe ahondar en trabajo de inteligencia para contener los delitos, se requiere de la participación ciudadana; las autoridades no pueden solas; pero, cómo puedes involucrar a una ciudadanía si la rechazas, y no le informas objetivamente la dimensión del problemón que se tiene”.

El ejercicio del poder tiene que ser prudente y generoso, no se comparte, pero sí se gobierna con otros y para todos. El Gobernador debe de hacer política y más política, sin enojarse… pero, no la de partidos, sino la de un estadista, la de un buen líder, para ser el hilo conductor de la sociedad.

La vocación de servicio es un don superior, que sumada al carisma del líder, el gobernante, puede mover conciencias y voluntades, para transformar las realidades que duelen, en bondades que curan, y cambiar así el rumbo de la Historia. Servir es saber escuchar y desear acompañar a los demás para que puedan emprender.

Decía el gobernador Aguilar y Maya que un gobernador podía tener enemigos, pero que el gobernador de Guanajuato no podía ser enemigo de nadie…

Sería difícil pensar que Diego Sinhue tenga enemigos, se puede estar de acuerdo con él, o disentir sin odios o rencores. La política empieza donde cesa la violencia, y la manera de gobernar se concibe a través de la política, donde la forma es fondo.

El fracaso de la política es el insulto, la amenaza, la descalificación. Generar tensiones y afrentas desde la política, mediante la violencia verbal, es absurdo, sugiere el fantasma del autoritarismo y el garrote del tirano.

La seguridad es el leitmotiv del Estado. Por lo tanto, en orden de importancia, el primer rubro en el Presupuesto de Egresos del estado, sin pichicatear recursos económicos y materiales, debería de ser el de “Seguridad”.

El resto, se asignaría de acuerdo a las siguientes prioridades, y si no alcanza para obras, pues que no haya obras, pero sí seguridad.

De nada sirve la construcción de una nueva calle si ahí te van a asaltar, a quitar el carro y probablemente a matarte.

No se enoje, señor Gobernador, no haga muinas, aproveche el apoyo que le ofrecen los ciudadanos generosamente, convoque a la sociedad sin importar su credo y militancia, acérqueseles, escúchelos y reconfórtelos, hágales sentir que van acompañados, se lo agradecerán...

La política se sustenta en opiniones y percepciones, de tal manera que la opinión pública va tomando estado según los resultados que ofrecen las autoridades.

Los líderes se crecen ante los grandes retos que asumen, y luchan por lo que creen y por los objetivos que persiguen… Aún es tiempo, señor Gobernador.