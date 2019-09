Nómina con causa

Pagar impuestos con beneficios

La mesa está puesta para que en Guanajuato vea la luz un novedoso esquema de participación ciudadana que multiplique los beneficios sociales de los impuestos que (casi) todos pagamos.

Con ese fin se aprobó un incremento al Impuesto Sobre Nómina del 2 al 2.3% para este año.

Para el 2% ya se modificó el esquema y por primera vez se le hizo caso al Consejo Consultivo para el Seguimiento y Aplicación del Impuesto Sobre Nóminas y Cedulares (COSAINCEG) que hace un mes seleccionó los 16 proyectos de infraestructura en los que se invertirán 3 mil 478 millones de pesos.

Desde el 2006 existía ese Consejo pero hasta ahora funcionó para lo que era, decidir los proyectos.

Lo que está pendiente es la operación de la sobretasa del 0.3%, que ya se tardó.

En unos días más debe instalarse el Comité Técnico del Fideicomiso que administrará ese fondo, mismo que está integrado por los secretarios de Gobierno, Finanzas, Desarrollo Social, Seguridad Pública, el Director del DIF Estatal y los capitanes de los cinco consejos coordinadores empresariales.

Este fideicomiso está sectorizado a la Secretaría de Gobierno que comanda Luis Ernesto Ayala Torres.

Toca lo más interesante, pero también lo más complejo, la aplicación de esos recursos. La sobretasa del ISN se estima en unos $450 millones al año (300 para desarrollo social y 100 millones para seguridad).

El proyecto como ya está ‘cocinado’ contempla dos fundaciones estatales: “Fe Guanajuato” y “Actuando por Guanajuato”, la primera encabezada por el empresario leonés Gerardo Pons Zepeda, que será el puente para aprovechar el 0.2% en proyectos de desarrollo social; y la segunda por el irapuatense Salvador Cayón, que intervendrá en el 0.1% del impuesto para temas de seguridad pública.

No es secreto que entre los grupos empresariales leoneses y freseros hay diferencias en el esquema de operación del recurso, pero eso ya no debe ser problema para arrancar puesto que cada fundación tiene su propia misión y a sus integrantes con representatividad en las distintas regiones.

Ya también se firmó el contrato con la fiduciaria (BanBajío), resta que el Comité Técnico del Fideicomiso se instale, apruebe las reglas de operación que ya están listas y se emitan las convocatorias para que ambas operen como fundaciones de segundo piso y abrir la ventana a cualquier organización social o incluso gubernamental a que presenten proyectos viables de ser respaldados con estas bolsas.

Las fundaciones serán las responsables de definir los proyectos en que se aplicarán los recursos, los cuales fluirán directamente del Fideicomiso a las organizaciones y/o instituciones beneficiarias. Por las fundaciones solamente bajaría el monto que requieran para su operación como soportes del proyecto.

En “Fe Guanajuato” además de Lalo Pons, participan: Rafael Yamín, Alejandro Arena, Antonio Morfín, Salvador Sánchez Dávalos, Salvador Suárez, Mauricio Blas Battaglia, Miguel Gómez, por León; Juan Yudico y Mario Guerra, de Celaya; Germán Garandillas, de Irapuato; Martín Martínez, de San Miguel de Allende; José Luis Ortega, de Salamanca; y la puerta todavía está abierta para más por sumarse.

La pretensión no fue sumar empresarios poderosos sino quienes están convencidos en un modelo de responsabilidad compartida, no se trata de repartir dinero sino de crear capital social, es decir, que cada vez más ciudadanos en todo el estado hagan más por otros, y los beneficios se puedan multiplicar.

En “Actuando por Guanajuato” participan de León: Eduardo Gómez López, Rocío Naveja, Luz Graciela Rodríguez, Arturo Romo, Vicente Laúd y Óscar Flores Pérez, más los de otros municipios.

La inspiración es el modelo Chihuahua que desde hace años trabaja con éxito a través de dos organismos empresariales: Fechac (Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C), que ha impulsado a la fecha más de 5,190 proyectos por más de 2,331 millones en educación, salud y formación de capital social; y el Ficosec (Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana) para apoyar proyectos de fortalecimiento de instituciones y de prevención social de la violencia y la delincuencia.

La iniciativa fue incluida en el documento “Propuestas por Guanajuato” que 70 organizaciones sociales presentaron a los candidatos a la Gubernatura en campaña y que Diego Sinhue firmó el compromiso.

Los ciudadanos sumados al proyecto están ante un enorme reto. Manos a la obra, que sea para bien...

El pacto federal

Diego Sinhue no quiere pleito con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Una sola frase del Gobernador en la semana agitó el avispero político: “En caso de que el Gobierno Federal, ya al momento, no quisiera darnos esos 8 mil millones de pesos, entonces no tiene sentido que estemos en el pacto federal, porque nosotros pagamos muchos impuestos, los guanajuatenses”.

Durante todo el año Diego reclamó un recorte para infraestructura sobre 8 mil millones de pesos. Pero lo que lo trae nervioso es la posibilidad (no hay claridad aún) de centralizar el Sistema de Salud y que eso implique, en lugar de mejoras, un retroceso en la infraestructura y en la calidad de los servicios.

La operación del Sistema de Salud en Guanajuato cuesta hoy 13 mil millones de pesos por año (cinco mil millones los aporta el Estado y ocho mil millones la Federación, a esos es que se refiere Diego).

Al siguiente día Diego suavizó que para nada se trata de un amague con salir del "pacto federal", que simplemente cuestiona que las reglas del juego tal y como vienen no son justas para Guanajuato.

La entidad considera que pierde por dos vías: la de la Ley de Coordinación Fiscal que establece fórmulas fijas para calcular las aportaciones y participaciones para las entidades y los municipios, y además por las bolsas federales que se distribuyen de manera discrecional en cada presupuesto.

Los ocho gobernadores del PAN agrupados en una asociación van a plantearle al Presidente la realización de una Asamblea Nacional que tenga como objeto el revisar una reforma de fondo a la Ley de Coordinación Fiscal que garantice mayores recursos para todos los Estados y los Municipios.

Y el problema se agrava porque los ingresos son limitados, el pastel no crece, pero las necesidades sí. Eso además del factor político, ya los panistas salieron a decir que hay un desprecio hacia Guanajuato.

En el Gobierno Federal y los de Morena el argumento es que los recursos están llegando pero directamente a los beneficiarios de programas sociales, pero gobernadores y alcaldes reclaman que no sólo ‘de pan vive el hombre’ hay que atender la seguridad, la infraestructura, medio ambiente, y mucho más.

Un análisis preliminar de la propuesta de presupuesto federal para el 2020 contempla para Guanajuato 79 mil 418 millones de pesos frente a los 77 mil 360 millones asignados para el 2019, un incremento en monto de 2 mil 058 millones, un 2.1% más, pero considerando una inflación de 4%, es casi 2% menos.

Ninguno de los grandes proyectos de Guanajuato tiene recurso importante: Zapotillo apenas 247 millones, Tren Interurbano 26 millones para estudios; la rehabilitación de la refinería Ing. Antonio M. Amor no sabemos; y tampoco de la autopista Silao-San Miguel de Allende y la modernización de la carretera Silao-San Felipe, dos de las obras prioritarios que presentó Diego en diciembre al Presidente.

El pasado 6 de septiembre el INAFED (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal) realizó en León el “2do. Diálogo por el Federalismo” y ahí estuvo todo el evento la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la recibió el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala.

No hubo reclamos del Estado a la Federación, aunque sí del alcalde de León Héctor López por el recorte este año y la posible desaparición de programas como Fortaseg, para seguridad pública de los municipios.

En un panel estuvo Fernando Arechederra, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda, y palabras más, palabras menos, les dijo que se pongan a recaudar. Y tiene razón en que Estados y Municipios en su gran mayoría ‘se hacen patos’ (por ejemplo cobrar el impuesto Predial), pero para algunos el mensaje es el de “rascarse con sus propias uñas”.

Hoy doña Olga regresa a dar el Grito de Independencia en Dolores Hidalgo, junto al Gobernador.

Morena, otra cara

El relevo de la coordinación de la bancada de Morena en el Congreso Local (Raúl Márquez por Ernesto Prieto), advierte para la mayoría panista un segundo año legislativo con una oposición fortalecida.

El nombramiento del doctor Márquez Albo significa un pie dentro de Ricardo Sheffield así que los “morenos” tendrán más fuerza con cinco legisladores; pero también una posibilidad de tender puentes con otros partidos como el PRI (cuatro diputados) y el Partido Verde (con dos) en temas importantes.

Al interior de la bancada de Morena no hay un rompimiento, pero sí desacuerdos con Ernesto Prieto. Guardaron las formas y lo presentaron como un relevo natural, aunque no le quedó de otra a Ernesto que convocar a sus compañeros y al final la votación tres a dos no le favoreció, y tuvo que retirarse.

Con el antecedente de las grillas de Morena en el Senado tomaron sus providencias y llevaron Notario Público y un representante de la Comisión de Honor y Justicia del partido para firmar el acuerdo.

Ernesto publicó luego un mensaje en redes donde habla que aspira a un cargo de partido, a sus compañeros les confunde pues su papel como legislador le impide ser dirigente estatal por ejemplo.

El doctor Raúl Márquez tuvo una larga trayectoria política en el PAN, donde fue Director de Desarrollo Social del Municipio de León y luego síndico en el trienio de Ricardo Sheffield Padilla. Fue de los pocos panistas de carrera que acompañaron a Ricardo en la aventura de la Gubernatura por Morena.

Raúl no gusta de la estridencia y las grillas internas de partido, pero no se puede obviar que su llegada también fortalece al grupo de Ricardo, la senadora Antares Vázquez, la jefa estatal Alma Alcaraz.

Habrá que esperar a que Morena presente su agenda para el segundo año que arranca el 25 de septiembre, mucho seguramente adaptado de temas de la agenda nacional, tendrán que ser inteligentes para poner contra la pared al PAN-Gobierno en temas como austeridad y la rendición de cuentas.

Diego con Elvira

El gobernador Diego Sinhue no asistió al Informe de Gobierno en Celaya pero, antes de que eso hiriera sentimientos políticos, acudió al post-informe para respaldar a la alcaldesa Elvira Paniagua.

Ahí reiteró el compromiso de apoyar con un helicóptero para la seguridad, equipamiento, patrullas, un nuevo Centro de Readaptación Social, la Academia Estatal de Policía y una Prepa Militarizada. Y empujar otros proyectos como el Ferroférico, la presa El Realito, acciones de Impulso Social 2.0, etc.

“Celaya no está solo, cuenta con el respaldo de Gobierno del Estado en seguridad, pero también es necesario que los elementos de Seguridad perciban un mejor salario”, expresó en su mensaje.

El mismo miércoles que visitó Celaya, Diego estuvo en Irapuato en la graduación de los elementos de la Academia de Policía, donde destacó que es el municipio que más apuesta por fortalecer la seguridad, seguido por León, Pénjamo y San Miguel de Allende, que han hecho esfuerzos, dijo.

“Son los municipios que yo veo que de verdad están apostando por la seguridad, ahí les dejo la tarea a los demás alcaldes, que se pongan las pilas, porque la seguridad también es responsabilidad de ellos, si no, que lean la Constitución artículo 115, necesitamos trabajar todos”, dijo en su discurso y queda claro que aunque no dijo nombres uno de ellos fue Celaya, que aún no presenta un plan de seguridad.