Nos urge resucitar

Domingo de resurrección

El viernes, de manera profética, Isaías nos dijo que Cristo cargó con todos nuestros crímenes.

Efectivamente, para eso Jesús cargó con la Cruz, para que, a través de ella, quitarnos todo lo que no nos sirve: sentimientos equivocados, mentalidades torcidas, acciones que matan, omisiones y todo lo que nos deshumaniza. En la Cruz quiso redimirlo todo. Después bajó al sepulcro para depositarlo y dejarlo ahí.

Pero, ahora, ya no lo busquemos más en el sepulcro. Buscar a Jesús en el sepulcro significa desenterrar nuestros egoísmos, indiferencias, frialdades, codicias, avaricias y todos los signos de muerte que han ido contaminando nuestra vida.

Cada vez que nos buscamos a nosotros por encima de Dios y del prójimo, estamos regresando al sepulcro. No busquen entre los muertos al que ha resucitado. No desenterremos más nuestras miserias.

Los apóstoles también vivían la violencia de la persecución, también sufrían el rechazo por ser diferentes, también tenían la tentación de buscarse a sí mismos. Pero la fuerza de Cristo resucitado les dio el coraje de emprender una vida totalmente nueva. Aceptaron algo fundamental: que Cristo fuera por delante de ellos, como el ángel les anuncia: “Él irá delante de ustedes a Galilea”. De hecho, la resurrección significa permitir que Cristo nos marque el camino.

Encender el fuego nuevo, en la vigilia pascual, significa la decisión de dejarnos ayudar por Jesús resucitado, es permitirle que Él marque los nuevos criterios de vida. No regresemos al sepulcro, mejor, como los apóstoles y las mujeres, llevemos esperanza a aquellos que creen que ya no hay nada por hacer. La violencia, la pandemia y nuestros propios pecados y miedos han oscurecido mucho nuestra vida. Pero, hoy, Cristo resucitado, nos recuerda que Él lo ha vencido todo.

Por eso, que los signos de la muerte que nos rodean no nos paralicen. Que las cobardías y la tentación de conformarnos con las cosas como están no nos venzan. En esos sentimientos, no está Cristo. Por eso dice el ángel: no está aquí, ha resucitado.

Señor, danos la capacidad de resucitar. Danos la alegría, Señor, de permitirte que resucitado, vivo, camines con nosotros.

Felices pascuas de resurrección.