Nuestras enormes desigualdades

Queridísimos amigos que acuden a esta cita dominguera: su servidor al igual que cantidad de leoneses, me pregunto sobre las decisiones colectivas que debemos tomar para aumentar el ritmo de crecimiento y bienestar que hemos buscado por décadas para nuestra ciudad. Paso a explicar: somos un pueblo trabajador, emprendedor, pero también poco solidario; la pandemia regresará a miles a la pobreza. Frente a eso ¿qué debemos hacer? ¿qué podemos hacer?

Tenemos una clase media alta dinámica y una clase alta que comparte la riqueza poco o nada. En el 2018, México se sacudió por el voto popular a favor de un Presidente que, desde el desapego por la riqueza, entendió el clamor del pobre y prometió voltear a verlos. Hoy todavía nos resistimos a reconocer que aún con todas sus torpezas y limitaciones, AMLO llegó a la Presidencia por la incapacidad de los gobiernos anteriores de entender y atender a las mayorías pobres y por la frivolidad de los más ricos. Difícil reconocerlo, pero las mayorías salieron a votar pidiendo cambiar los esquemas de distribución de la riqueza.

El indicador internacional para medir la desigualdad es el coeficiente de Gini y cuando más cerca esté a 1, es mayor la desigualdad. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2018, (ENIGH) del INEGI, el coeficiente de Gini para México es de 0.475 sin transferencias del gobierno y de 0.426 con transferencias. El coeficiente de Gini para México es el quinto más alto del mundo solo detrás de Nigeria, Suazilandia, Namibia y Sudáfrica. Esto es, somos un País con enormes desigualdades y esto se refleja en la descomposición social por la falta de oportunidades de ascenso social. ¿Por qué es importante medir con Gini? A mayor desigualdad, hay menor consumo y producción y esto impacta directamente en el crecimiento económico en la medida en que reduce las oportunidades que la población en situación de pobreza tiene para salir de esa condición. Son las historias del dolor.

De acuerdo al CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta al menos una carencia social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. La pobreza extrema se da cuando una persona presenta tres o más carencias sociales y no tiene un ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria y comerla. Es cierto que en Guanajuato la pobreza ha bajado del 44.1% al 43.4% y la pobreza extrema de 7.9% a 4.2%, pero tristemente esto cambiará con la pandemia. La recesión económica del 2019 (interna y provocada por el gobierno federal) y la externa provocada por la pandemia del COVID 19) agravará la situación.

Guanajuato tiene también un coeficiente de Gini bajo. El pueblo leonés sufre y mucho por la falta de trabajo y oportunidades. No hay posibilidad de cubrir estas desigualdades solo con donativos y aportaciones que paliarían el dolor, el hambre, que ya conocemos en León. En sondeos que he realizado, menos del 2% del empresariado de la ciudad, hace donativos deducibles de impuestos como persona física o personal moral. Podemos confirmar que León no participa en el SAT en aportaciones deducibles de impuestos a instituciones sociales, que es todavía alto número de vehículos de lujo y que es baja la densidad poblacional en la zona norponiente de la ciudad, donde están las casas de color blanco y grandes jardines.

El enorme desafío para la “nueva realidad” es ser sensible al sufrimiento y al hambre que empezamos a ver en León. Es abrirnos a saber que más allá de nuestros grandes casas y fraccionamientos, la recesión se constata en suburbios donde se incrementa la escasez y el dolor. Tienen que creerlo. Hace falta solidaridad, apertura al cambio, proyectos, donativos. Ni las fuerzas armadas y de seguridad podrían contenerlo; las grandes desigualdades son terribles, claman al cielo y más, en tiempos de la pandemia.

DA