Nuevas realidades

Ante la pandemia que nos sigue amenazando, los cambios en las formas de comunicación y las diferentes formas de cobranza y pago no queda más que aceptarlos y adaptarse para poder sobrevivir, convivir y consumir en este siglo XXI y el que vendrá. Ya no existirán los saludos que tocan a las personas ni con la mano ni con la boca, los abrazos serán cosa del pasado o solo entre familiares que nos conste no están enfermos.

Es triste para las culturas latina y árabe el evitar los saludos con mayor muestra de afecto pero la norma de la sana distancia se impone como medida preventiva muy eficaz y de uso común. Hace tiempo que los sajones, germanos y otros pueblos europeos y el mismo norteamericano han dejado ese tipo de saludos sobre todo en el medio laboral y mucho en el social. Por eso mismo les llama la atención y a veces imitan nuestras muestras.

Esta limitación del contacto físico cambiará forzada por ésta continuada realidad de la pandemia. El uso del cubrebocas en todos los ámbitos dificulta el conocer las expresiones de las personas con quienes convivimos, y muchas veces contribuye a que no reconozcamos a los conocidos o amigos o viceversa. Esto promueve el aislamiento y la prevención también profilácticos, aparecen o se refuerzan los germafóbicos patológicos.

Cada vez más gente, sobre todo los jóvenes, recurre a comunicarse a través de las redes sociales y consideran muy normal mandar mensajes de texto o grabados dejando de lado las llamadas personales y mucho más las visitas presenciales. Se acepta, incluso en las transacciones comerciales, profesionales y de servicios los depósitos o transferencias que suplieron a los viejos cheques o pagos en efectivo. Las máquinas substituyen al humano cada vez más frecuentemente, hay sitios comerciales en donde no hay ningún empleado.

¿Quién no conoce algún amigo, familiar o conocido que no tiene celular? ¿Cuántas veces nos han pedido ayuda o la hemos pedido para usar ese ubicuo aparatito? Lo mismo ocurre con las computadoras y es sorprendente como hasta los niños pequeños son capaces de entenderlas y usarlas con mejores resultados que muchos adultos mayores.

El consumo a través de tarjetas de crédito y débito es ya una práctica común y la entrega de los artículos a través de empresas de paquetería son usadas por millones de personas sin acudir a una tienda lo que implica pérdida de empleo para muchos y unos nuevos para otros. La reducción de personal se ve en todos lados y la desesperación cunde entre los que no están actualizados o preparados para aceptar los cambios que ya están aquí.

Conozco mucha gente mayor que acepta los cambios y aprende nuevas tecnologías para mantenerse en contacto con sus seres queridos a distancia o para trabajar en puestos reservados antes para jóvenes. No hay edad para aprender cosas nuevas y progresar así.