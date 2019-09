***OBRAS LEÓN

León no tiene todavía certeza de las obras que le tocan con el endeudamiento que plantea el Gobierno Estatal, pero el director general de Obra Pública, Carlos Cortés, ya tiene su cartita de peticiones lista.

***TRES PRIORIDADES

Entre las prioridades para las que León espera apoyo están: ampliación del bulevar la Luz, el bulevar Perdigón para dar fluidez en Medina y el paso a desnivel sobre el bulevar Morelos e Hilario Medina.

***ESTADO, OXÍGENO

“Estamos listos con varios proyectos para inscribirlos en la modalidad que nos indiquen”, asegura Carlos. León no tiene considerado pedir deuda para financiar obras y tampoco tiene -hoy- el respaldo federal.

*** MESAS DE SEGURIDAD

La diputada Verde, Vanessa Sánchez, hace rato que solicitó retomar las mesas de trabajo con los titulares de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General, el dúo dinámico Álvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa, pero es hora que sus compañeros diputados no le ponen fecha para la cita. Además, planteó esas mismas mesas con especialistas en seguridad para entender la crisis de violencia, y nada.

* A PEDIR CUENTAS

Sin respuesta, el Verde pidió luego ya no la comparecencia sino la renuncia del Secretario de Seguridad. La propuesta se radica esta semana en la Comisión de Seguridad pero la legisladora no quiere que quien la preside, el panista Rolando Alcántar, participe, porque ya públicamente descalificó. El PAN es mayoría y eso no pasará, pero lo que sí uuurge es que pidan cuentas a los funcionarios.

*** PROGRAMA DE GOBIERNO

El Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (Iplaneg), que comanda el leonés Juan Pablo Luna Mercado, tendrá que publicar a finales de este mes -por mandato de ley- un resumen de los programas sectoriales en los que se aterrice el Programa de Gobierno 2018-2024. El plazo de la consulta ciudadana ya terminó, aunque seguirán recibiendo las ideas que les manden.

* DEL IDEAL AL PLAN

En los programas sectoriales se deben de especificar los proyectos a realizar para cumplir el plan sexenal en los seis ejes planteados: Seguridad y Paz Social, Desarrollo Humano y Social, Economía para Todos, Desarrollo Ordenado y Sostenible, Gobierno Humano y Eficaz y Educación de Calidad. Y luego sigue la planeación de los programas institucionales, es decir, acciones de cada dependencia.

* SINGAPUR, ASESORÍA

En el caso concreto del plan económico sexenal fue asesorado por Enterprise Singapore (consultora del Gobierno de Singapur) y el Director del Iplaneg dice que ya se terminó ese contrato. Cuenta que de los asiáticos aprendieron a mejorar la metodología para incluir en todos los programas sectoriales esquemas de seguimiento y evaluación que aseguren que los proyectos y las metas se van cumpliendo.

* PRESUPUESTO BASE CERO

Los programas sectoriales del Gobierno Estatal no son sólo para cumplir un requisito, serán la base de la planeación del “Presupuesto Base Cero” de la que tanto ha venido hablando el gobernador Sinhue. El Programa de Gobierno tendrá un tablero de control para que todo ciudadano pueda darle seguimiento.

* TABLERO DE CONTROL

Juan Pablo Luna resume el optimismo planeador: “Es una métrica más estricta respecto a los objetivos, metas y resultados, con indicadores asociados al desarrollo, son tableros de control muy claros”.

*** DESPIDOS Y MOLESTIA

Ya le habíamos platicado en su momento que el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativo, Eliverio García Monzón (ex Juez Administrativo de León), tenía un complicado ambiente laboral en su Sala, la 2, a la que llegó con su secretaria de Estudio, Teresa Alférez. La novedad es que hace unos días le pidieron su renuncia a Leslie Olmedo, proyectista, culpándole de un informe después de tiempo.

* LE REVIRAN

La abogada se defendió que no era la responsable y presentó un escrito de queja ante el presidente del Tribunal, Gerardo Arroyo; al contralor interno, Sergio Ojeda, y al Comité de Equidad de Género.