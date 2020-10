***Obras, aquí no

Con bombo y platillo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acompañado del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, pactaron un plan de infraestructura con 39 proyectos. Ninguno para Guanajuato.

***El olvido

La Cámara de la Construcción nacional presentó hace mes y medio ante la Conago una propuesta que sí incluía cinco proyectos claves para Guanajuato, pero en el anuncio no están, y, aunque digan que más adelante habrá más, no hay garantía.

***Con sus uñas

El gobernador Diego Sinhue aún espera que le cumplan al menos con el apoyo para la ampliación y modernización de la carretera Silao-San Felipe. Para la autopista Silao-San Miguel ya no piden recurso, nada más que la SCT entregue la concesión.

***Mesa de León

Nos enteramos que la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, que comanda el empresario René Solano Urban, sesionó ayer. El alcalde Héctor López los felicitó en Twitter por su labor. Pero los que no estamos ahí, nada sabemos.

*La reestructura

A decir de su Presidente están en un proceso de reestructuración, integrando nuevos comités de trabajo y que, en su momento, van a informar de los detalles. Ojalá no pase mucho tiempo porque se sigue esperando mucho de ese espacio que nació con el objetivo de unir esfuerzos de sociedad y gobierno por la seguridad.

*Violencia criminal

“La Mesa” nació hace cuatro años y medio a iniciativa ciudadana, primero con la maestra Rocío Naveja a la cabeza y, desde hace dos años, con René Solano. Lamentablemente de entonces a la fecha la violencia en León se disparó, especialmente durante este 2020, a niveles intolerables y urge hacer mucho más.

*Relevo al 2021

El ex Presidente de la Canacintra cumplió ya su periodo al frente pero está claro que cerrará el año y ya en 2021 vendrá el relevo, para el que aún no hay un nombre.

*Se busca

Los tiempos demandan un liderazgo sí de diálogo con el gobierno, pero sobre todo metas, indicadores, evaluaciones al desempeño y una exigencia de resultados.

***Morena, crisis

Qué cosa con los ‘morenos’ y su proceso de renovación de la dirigencia nacional. La posibilidad de que el Tribunal Electoral Federal posponga la encuesta (que ya arrancó) para definir la Presidencia y Secretaría General, los trae de cabeza. Más...

*Salida en falso

El mantener a Alfonso Ramírez como Presidente hasta pasada la elección 2021 no cae bien casi a nadie. En Guanajuato por ejemplo Alma Alcaraz juega sus cartas con el regreso de Yeidckol Polevnsky y Ernesto Prieto está con Mario Delgado.

*El olvido

En toda su gestión el ex dirigente del Barzón no ha puesto un pie en Guanajuato. Canceló la compra del Salón Gran Victoria pero no dio ninguna explicación a la militancia sobre las razones, ni hay noticia sobre el anticipo y la penalización por incumplir un contrato de compra-venta con un particular que no sabe de sus grillas.

*El deseo

Si bien el Comité Nacional con Alfonso le avaló a Prieto su reincorporación, que al final no se concretó con el papelito legal que lo acredite, Ernesto confía en que llegue Delgado y de una vez por todas cumplir su pretensión de tomar las riendas.

*Contra Alfonso

Los seguidores de Mario están molestos con que desde Morena quieran evitar la encuesta. Ernesto no tuvo empacho en retuitear a Delgado que el domingo retomó las palabras de AMLO y dijo: “Se confirma: Mucho pueblo para tan poco dirigente”.

*Con Mario

Para exigir “¡que la gente decida!” el domingo convocaron a una conferencia de prensa virtual el mismo Prieto, los diputados federales Miguel Ángel Chico y Emmanuel Reyes; el diputado local Raúl Márquez; la senadora Malú Mícher.

***Mal ejemplo

El sábado, con el semáforo en naranja, los eventos masivos de campaña de Yeidckol Polevnsky, que le organizó en León y Salamanca la dirigente Alma Alcaraz, no corresponden a un momento de pandemia, aunque digan que cumplían protocolos de salud. En el primero presumieron 500 y en el otro 800 asistentes.

***Ausentes

A la convocatoria del diputado Miguel Salim para visitar la planta de tratamiento respondieron cuatro diputados locales. Faltaron Ale Gutiérrez y Cristina Márquez.

Diego con los panistas

Ayer se reunió la Asociación de Gobernadores del PAN (GOAN), entre ellos el de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, con su presidente nacional, Marko Cortés. “Estamos unidos y fuertes”, expresó el michoacano luego del encuentro. Desde el 30 de septiembre la GOAN llamó a evitar la desaparición de los fideicomisos, lo que dijo demuestra irresponsabilidad y fragilidad de las finanzas. Por cierto en el ranking Mitofsky de gobernadores Diego escaló en septiembre al lugar 15, con una aprobación del 48.7%, recuperó luego de estar en el 25 en junio.

Foto: Twitter Diego Sinhue.