Ocho de Marzo, día de meditación

Perdón por el insulto de quien las llamó "lavadoras de dos patas". ¡Ni a Pitecantropus erectus se le hubiera ocurrido!.

El Día Internacional de la Mujer, no es de celebrar y sí para caer en una profunda meditación, sobre todo si no cerramos ojos, oídos o eso que se llama conciencia a la realidad, que como cadena viene de un antier muy lejano, doloroso y trágico. Hemos de citar que en el 1908, en un suburbio de Nueva York, ciento cuarenta y nueve mujeres fueron quemadas por sus patrones..

No, de ninguna manera se trató de una huelga. Simplemente se suspendieron las labores para reclamar: a trabajo igual, el mismo sueldo que a los hombres; jornada de ocho horas y descanso los domingos. ¿Era mucho pedir?.

Tales propuestas encolerizaron a los propietarios de la textilera quienes cerraron las salidas y prendieron fuego. El mundo se cimbró.

Al año siguiente en un congreso internacional se decretó esa fecha para abogar por la liberación del género femenino, en todos los órdenes, campos y sentidos.

Hoy, a pesar de más de un siglo de lucha, las mujeres resultan acosadas, violentadas, explotadas y asesinadas, sin que haya acción protectora por parte de múltiples gobiernos.Sí, me van a decir que los códigos no discriminan por sexo, que allí están vigentes para ser, en un momento dado, aplicados. Es verdad esa teoría, empero, me atrevo a preguntar si en el caso de "las muertas de Juárez", por citar un dato,¿los criminales fueron localizados y procesados a tiempo o sea puntualmente?.

AMLO, Presidente, ante las manifestaciones, se amuralló en el Palacio Nacional, para proteger, se dijo, el inmueble. ¿Y el diálogo, la escucha a cientos de familiares de las víctimas, las leyes, organismos e instituciones creadas para perseguir a asesinos y violadores e ir a clarificar el destino de desaparecidas?.

Todo en silencio, como si el mutismo, la indiferencia fueran una respuesta cómplice.

Se ha llegado a una especie de paroxismo, enconamiento por falta de acciones contra los actores, que. en muchos casos, como ya se anotó, no son perseguidos y menos detenidos para juicio.

En el muro de hierro con que se blindó la sede del Poder Ejecutivo, quedaron claros los nombres y señalamientos de las víctimas.

Dijo Andrés Manuel, en su mañanera del día siguiente.O sea nueve de Marzo, que nunca como ahora se protestaba y lo atribuyó al afán y encono hacia su régimen.Que nunca se había elevado tanto el tono, señaló, como un reproche.

Sí, en efecto, la espiral de las protestas se ha disparado, eso tiene una lógica que los analistas del Palacio deben explicar al Mandatario, para que entienda y valore la realidad a efecto de que se convenza del urgente cambio de estrategia que ha de procesar.

El acoso sigue, las violaciones y asesinatos no se han frenado y la misoginia es una constante tanto que la misma Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero ha denunciado que en reuniones con secretarios de alto nivel, cuando ella habla se callan o muestran indiferentes. ¿Lo sabe AMLO?.

Si con todo eso los que le "cuadran" la problemática al inquilino de Palacio, le demostraran que es mucho lo que se debe entender y hacer ante las mujeres discriminadas y explotadas, su actitud sería otra muy diferente.

Se ha hablado también en ese afán de liberar a las serviciales domésticas, de sindicalizarlas pero en realidad parece fraguarse un proceso controlista, más que justiciero (como en los tiempos del cardenismo con el ejido y los comisarios, que eran, en realidad de verdad, capataces).

Y a las mujeres esclavas del tejolote, metate, fogón y comal, ¿cuándo y cómo se les despejará la senda de la liberación?.

La Cuarta T, por lo que vemos, no entiende el fenómeno social y de justicia en su conjunto y lo demuestra con un abanderado que carece de buena fama, en Guerrero.