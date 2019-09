*** OLGA PRESENTE

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no sólo asistió al foro municipalista en León, también se quedó hasta el último minuto (seis horas). Quiso enviar el mensaje que el Federalismo sí les importa, aunque le reclamen señales encontradas.

*** DIEGO, AUSENTE

El gobernador Diego Sinhue le habló por teléfono para disculparse por no poder estar. La acompañaron el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, y el alcalde Héctor López.

*** REGRESA AL GRITO

Doña Olga está confirmada para regresar el domingo 15 de septiembre a dar el Gito de Independencia en Dolores Hidalgo. Se ha convertido en la interlocutora más confiable de Guanajuato.

***LUIS ERNESTO, CORDIAL

En representación del gobernador Diego Rodríguez (sin agenda pública, se dijo que estaba en audiencias en CDMX), el secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala fue suave con la Secretaria de Gobernación, cero reclamos. Evitó replicar las quejas que su jefe plantea todos los días frente al Gobierno Federal, que si el recorte de recursos para infraestructura, la falta de información sobre la Guardia Nacional, las vacunas, Zapotillo, etc.

*APAPACHO A OLGA

Luis Ernesto abrió el 2° Diálogo por el Federalismo y el Desarrollo Municipal con buenos deseos y felicitaciones por los esfuerzos de la Secretaría de Gobernación en apoyar las capacidades de los gobiernos locales. Y cerró el evento agradeciendo a doña Olga Sánchez Cordero su permanencia y atención: “Vean ustedes el interés que tiene sobre el federalismo”, destacó.

*HÉCTOR ALZA VOZ

El que sí alzó la voz fue el alcalde de León, Héctor López, para pedir reconsiderar la desaparición del Fortaseg, un fondo prioritario para la seguridad de los municipios. Y, contrario al reconocimiento federalista de Ayala Torres, reprochó las señales de centralismo que se perciben desde la Federación.

*EL FORTASEG

Este año el Fortaseg sufrió un recorte de 28% en Guanajuato, al pasar de 297.8 millones de pesos para 21 municipios que registró en 2018, a 214.2 millones para 15 municipios, esto es 83.5 millones menos. En León el recorte fue de 42.8%, al pasar de 67 millones a 38.3 millones de pesos de un año a otro.

***LA NIETA DE...

Paulina Téllez, coordinadora de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia en la Secretaría de Gobernación, anunció ayer en León el arranque del modelo de Juzgados de Proximidad. Aprovechó para recordar que su abuelo fue el exgobernador priista de Guanajuato don Agustín Téllez Cruces (hoy de 98 años, entró al quite de junio 1984 a septiembre 1985, luego de la renuncia de Enrique Velasco).

*LA INVITACIÓN

En la clausura del foro el secretario de Gobierno del Estado, Luis Ernesto Ayala, recordó a don Agustín como “un hombre íntegro, que se le respeta y se le quiere”, y comentó que ojalá pudiera estar presente cuando se inaugure la obra del puente elevado de la intersección de los bulevares Morelos y Téllez Cruces. La obra está por arrancar a mediados de este mes y se espera su conclusión en 10 meses.

***LOS SACRIFICADOS

En el toma y daca de PAN y Morena por el control de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, los azules lograron que la ley se respetara, es decir, les toca el segundo año con Laura Rojas, presidenta; va Marco Adame (vicepresidente) y Lizbeth Mata (secretaria). Los sacrificados fueron los guanajuatenses Ricardo Villarreal y Michel González, que iban en la propuesta original.

*RICARDO Y MICHEL

Morena no quiso votar las propuestas que los legisladores azules eligieron, por ser muy combativos, dicen, entre ellas los dos guanajuatenses; pidieron otros nombres así que Ricardo y Michel tuvieron que renunciar. En la semana la panista de San Francisco del Rincón pronunció un duro discurso en tribuna en el que reprochaba que utilizaran una ficticia mayoría para ser autoritarios e instalar una dictadura.

*BORREGOS NO

Michel les dijo: “Bonitos se ven echándole porrar a López Obrador, entiendan diputados y diputadas, aquí no se viene a ser borregos y borregas de nadie, se viene a legislar para la gente no para el Presidente”. Ojalá que sus compañeros panistas apliquen ese mensaje también para Guanajuato, ¿o no?