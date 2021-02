***Oliva, la afrenta

Al exgobernador Juan Manuel Oliva se le viene la noche. Los panistas de Nuevo León no están dispuestos a dejar pasar la afrenta de apoyar a su rival más odiado, que en esa región no es Morena, sino el candidato del PRI, Adrián de la Garza.

***Doble juego

Ahí está el mayor pecado del panista. En 2018, como Secretario de Elecciones del PAN Nacional llegó a Monterrey para apoyar en la elección extraordinaria entre Felipe de Jesús Cantú y Adrián, ganó el segundo, a quien Oliva hoy da su respaldo.

***Coalición, no va

El panista argumenta que la visita es para tratar de unir al PAN, PRI y PRD. Aunque sabe bien que el PAN y su candidato, Fernando Larrazabal, no quieren una alianza. Y en todo caso, le recuerdan guanajuatense, esas son tareas del partido, no de él.

***El extrañamiento

Hasta ayer por la noche el jefe interino del PAN Estatal, Lalo López Mares, decidió emitir un extrañamiento a la postura de Oliva Ramírez y advertir que el equipo jurídico ya revisa si existe violación a las normas del partido por su respaldo al PRI. Un día antes intentó justificarlo con la prestación de servicios. Corrigió a tiempo.

*La diablura

Como la diablura de Oliva Ramírez la hizo en Nuevo León, y no en Guanajuato, los panistas de casa prefieren ver de lejos la bronca y mejor no se meten, ni para echar más leña al fuego en contra del leonés, y mucho menos para abogar en su defensa.

*Sin comentarios

El góber Diego Sinhue mandó decir que se mantiene al margen, que es un tema del partido. El coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, responde que no tiene una opinión informada y esperará la explicación de Oliva. Miguel Márquez agrega que “sin comentarios, complicada su decisión”.

*Cortocircuito

Otros más le piden que, si tal apoyo es porque contrataron su despacho de asesoría electoral, pues que lo aclare, lo cual tampoco ha hecho. Y, si así fuera, es su modus vivendi y está en su derecho, para unos, aunque les hace cortocircuito las maneras.

*La encuesta

Una nueva medición de Massive Caller de las preferencias en Nuevo León, ubica en empate técnico a la morenista Clara Luz Flores y al priista Adrián de la Garza. Diez puntos abajo Fernando Larrazabal del PAN, lo mismo que Samuel García, de MC.

***No pierde tiempo

La precandidata del PAN a la alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez Campos, no pierde el tiempo y de aquí al arranque de campaña el 4 de abril seguirá reuniéndose con ciudadanos, con especialistas, visitando municipios, centros de estudio, etc. Sabe bien que necesita de una oferta de campaña que no sea pan con lo mismo.

*Administrador, dudas

Ya sabemos que desde el equipo de Alejandra no todos ven con buenos ojos al nuevo Administrador de Servicios, Luis Alanís. Pero, más allá del nombre, lo que llamó la atención ayer es que la panista no asegurara la permanencia de esta figura operativa, prefiere esperar para revisar los resultados y definir una postura.

*La visita

En el reciente evento de “Va por México” para presentar las propuestas legislativas, en el que la panista compartió foro con su líder nacional, Marko Cortés, dijo que platicó con Claudio X. González, fundador de Mexicanos contra la Corrupción y otras organizaciones, espera que pronto esté en León para intercambiar ideas.

***León, son cuatro

En León los aspirantes registrados como precandidatos para la alcaldía de León por Morena no son solamente Jorge Marcelino Trejo y Luis Ernesto Ruiz Guerrero. Carlos Montes de Oca y Juan Manuel Balderas apuntan que también están ellos.

*El pastel

Carlos cuestiona que el Municipio se haya convertido en un botín de unos cuantos que se reparten el pastel de los negocios. Propuso un Ayuntamiento que sesione de manera itinerante y la población sí participe. También una universidad a cargo del Gobierno local y gratuidad en el transporte público para sectores vulnerables.

*Una limpia

En tanto Juan Manuel Rosas habló de realizar auditorías a fondo en toda la Administración para hacer una limpia en dependencias como la Policía y el Sapal.

***Encuesta

Dicen los que saben que Morena en Celaya ya tiene una encuesta para determinar quién sería su candidato para la Alcaldía este 2021, de entre Jorge Acuña, Juan Miguel Ramírez, Antonio Chaurand, Enrique Velásquez y Jorge Juárez Peñaflor.

*Victoria

Los que vieron la encuesta aseguran que el mejor posicionado es el doctor Antonio Chaurand y hasta aseguran que con él en la candidatura el partido de Andrés Manuel López Obrador ganaría por 10 puntos al PAN con Javier Mendoza Márquez.

*Sorpresa

Incluso aseguran que la ventaja sería dada en parte, porque gran parte del “voto duro” del PRI, sería para el doctor Chaurand, ex priísta que alguna vez buscó ser candidato a la Alcaldía por el tricolor. ¿Será?

“Cien líderes, cien ideas”

Jóvenes guanajuatenses que participan en el programa de formación “100 Líderes Cien Ideas por México”, impulsado por la senadora Alejandra Reynoso Sánchez con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presentaron un documento con los proyectos al gobernador Diego Sinhue Rodríguez e integrantes de su gabinete. La panista puso como ejemplo que el 11 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación la iniciativa de Teletrabajo, que fue impulsada por los jóvenes desde octubre de 2018, y está por aprobarse otra en materia de educación financiera. Los proyectos se enfocan a dar respuestas concretas a problemáticas comunitarias, algunos son: protección ante violencia y peligros digitales, incubadora de negocios artesanales, tratamiento de aguas residuales a partir de destilación solar, y más.

Foto: Cortesía Alejandra Reynoso.