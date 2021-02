***Oliva y el PRI

La sonriente aparición del exgobernador Juan Manuel Oliva con los candidatos del PRI en Nuevo León cayó por sorpresa en el panismo. Y es que el PAN tiene un candidato a Gobernador que fue electo bajo una votación directa de la militancia, Fernando Larrazabal, exalcalde de Monterrey y de San Nicolás de los Garza.

*Juega con fuego

El argumento de que es panista y buscará una coalición electoral, no lo salva, pues el llamado lo hace luego de manifestar su abierto respaldo a los candidatos del PRI. Apoya a otro partido cuando el suyo tiene candidatos, ya veremos si no le sale caro.

*PAN, madrugado

El jefe estatal, Lalo López Mares, no sabe para dónde hacerse. Dice que Oliva tiene su despacho de consultoría electoral donde ofrece sus servicios profesionales, lo que no tiene nada que ver con su afiliación partidista. Se equivoca porque el respaldo que fue a dar a Nuevo León no es como consultor, es política abierta.

*Los exgobernadores

Oliva Ramírez, junto con Miguel Márquez, Juan Carlos Romero, Carlos Medina, aparecieron en septiembre pasado para presentar el bloque denominado “Unidos por México”, que integran exgobernadores panistas de todo el País con el propósito, dijeron entonces, de aportar su experiencia en el proyecto político-electoral del PAN.

***De luto

El Congreso Local, y en general la política guanajuatense está de luto con la repentina partida de la legisladora local, Betty Yamamoto, otra víctima del COVID-19. Fue una empresaria muy querida por panistas y opositores todos.

*La vacante

Su ausencia deja además una silla vacía en la Legislatura. Por los tiempos ya la ley no permite convocar a una elección extraordinaria en el distrito local III que representaba, y tampoco es posible el regreso de la diputada propietaria, Alejandra Gutiérrez, quien pidió licencia para preparar su campaña a la alcaldía de León.

*Mayoría azul

La bancada panista queda entonces con 18 legisladores locales frente a 17 del resto de las fuerzas políticas, mantiene la mayoría, aunque en eso no hay problema pues siempre cuenta con representantes parlamentarias y fracciones que lo respalden.

***Deuda 2020

De los $5,350 millones que contrató de deuda pública el Gobierno del Estado en tres subastas el año pasado, el último dato es que han ejercido $2,630 millones. El recurso es para obras en lo social, movilidad, salud, educación, seguridad y justicia.

*Licitación lista

Entre los proyectos cuya licitación saldrá esta semana están dos obras importantes para León: las pavimentaciones de bulevar Francisco Villa (tramo: calle Fresno de Medina a bulevar Perdigón) y del Perdigón (tramo Perdigón oeste-Hilario Medina).

*2021, ya mero

Para este año tiene autorizados disponer de otros $5 mil millones, Finanzas revisa si lanzará dos o tres subastas de contratación, la primera podría ser en el primer trimestre del año. La lista de los proyectos a ejecutar todavía están en definición.

***Morena, registros

En Morena ya cerraron los registros para los aspirantes a las candidaturas a las alcaldías. La lista final de quienes se anotaron no la conoce el partido a nivel estatal, todo el proceso está en la cancha de Mario Delgado y el Comité Nacional. Ahora todos se muerden las uñas para esperar el famoso resultado de la encuesta.

*Son cinco

Para la alcaldía de Celaya se anotaron cinco. Además de Jorge Acuña, Juan Miguel Ramírez y Antonio Chaurand, se les sumó Jorge Enrique Velásquez y Jorge Juárez Peñaflor. Aunque parece que la cosa será de tres, los cinco aspirantes ahora tendrán que esperar a que Morena realice la encuesta para determinar el perfil.

Reabren el Eje Metropolitano

León - Silao A las 14:00 horas de este lunes se abrió a la circulación en su totalidad el Eje Metropolitano León – Silao, luego de concluir las reparaciones que se realizaron en el tramo del entronque con la carretera Silao – San Felipe hasta la Glorieta Guanajuato Puerto Interior, por los daños ocasionados por dos incendios. El viernes fue cerrado totalmente a la circulación el Eje Metropolitano León – Silao para realizar los trabajos. La intervención garantiza que tanto la carpeta asfáltica como la base y estructura, que se encuentran en el área afectada, han sido reforzadas de tal forma que los automovilistas pueden circular normalmente.

Foto: Cortesía Sicom.