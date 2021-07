Oportunidad

Ánimo que ya es lunes. Con el desarrollo y crecimiento que han logrado industrias como la automotriz, autopartes, aeroespacial y logística en los estados del Bajío, convierten a esta zona de México en tierra fértil, para la creación de startups locales.

El potencial ha crecido de forma exponencial en la última década en México; mientras en 2019 las inversiones en el sector eran de 55 millones de dólares durante el año en curso la cifra asciende a los 1 mil millones de dólares, de acuerdo a Alterpraxis.

Antes de continuar, cuáles la diferencia entre una Pyme y startup, de inicio podemos comentar que en la segunda opción está diseñada y pensada para crecer de forma rápida y exponencial con alcances no solamente en su región, sino en otras partes del mundo.

Otra diferencia que podemos mencionar, es que mientras en una Pyme es fundamental tener previo a su arranque el que va a ofrecer y el modelo de negocio a utilizar en una startup es válido no tenerlo claro antes del arranque, incluso en su modelo se permite más el prueba-error.

Startup que recordemos está por ejemplo el caso de Vetelia, Solena, T4 Oligo que cada una en su sector han destacado en nombre de Guanajuato.

Pero, sin embargo con la infraestructura (universidades, centros de investigación, incubadoras, aceleradoras, fondeadoras y organismo especializados) que tiene la entidad para su creación y ahora con la encomienda que ha puesto el gobierno de Guanajuato sin duda que deberán crearse más casos de éxitos de startup en esta zona de México.

Zapato lustrado

Un total de 5.8 millones de pares escolares se quedaron en bodegas por los daños colaterales causados por la pandemia del COVID-19.

El dato es a nivel nacional, pero se acentúa cuando sabemos que el 70% lo concentra Guanajuato.

Caray, son ya 15 meses y contando, razón por la que la industria zapatera es de las más interesadas en que pronto llegue el regreso a clases presenciales.

Y, no es que crea que son unos inconscientes por pensar en esta alternativa en estos momentos que la pandemia desafortunadamente aún sigue, sin embargo se dice que las cosas no son claras cuando por otro lado existen diversas actividades innecesarias en donde los protocolos de salud no existen, tampoco la sana distancia, mucho menos el uso del cubrebocas.

Por lo que consideran que si en el caso de las escuelas los reglamentos se cumplirán y la posibilidad de contagios será menor, lo que además de ayudar a los niños mentalmente, además ayudará al fabricante de zapatos, de uniformes, de útiles escolares, la que vende las comidas y hasta al panadero.

Crecieron

Terminamos la primera columna de esta semana con el crecimiento que siguen teniendo las remesas en Guanajuato.

En los últimos 2 años el aumento fue del 30%, pese a la pandemia y al concluir este año la proyección es que termine siendo de un 13% a favor, de acuerdo a la Secretaría del Migrante al frente de Juan Hernández.

Entre las causas que podríamos enumerar por las que se registró este crecimiento está la incertidumbre que el confinamiento provocó por lo que los paisanos enviaron mayor cantidad de dólares a sus familias, incluyendo aquello que se gastan en su viaje para las visitas, mismas que se espera que en el próximo diciembre vuelvan luego de un año a darse.