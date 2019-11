Organización campesina

En tanto la organización social se fundamente en la necesidad burocrática de justificar programas, el campo mexicano estará jodido.

R- Guauuu, mi Santias, lo que dices es muy fuerte, tal pareciera que organización es sinónimo de manipulación.

S- No tan así, mi Rufo, pero sí, muy así, me explico; cuando un programa de gobierno tiene como requisito que los potenciales beneficiarios tengan representantes, se convierte en un objetivo por el que será medido el funcionario, de ahí, que de acuerdo a su interés, “construir” o constituir una organización se vuelve el eje de sus afanes; si la organización es sólida, funcional, democrática o simplemente eficaz, no interesa, porque eso no es medido, lo que es medido es que se conformó una organización, que se nombraron representantes (que van a firmar todo) y que cumplieron con el requisito burocrático. El problema es que nada de esto garantiza que la organización cumpla con sus objetivos al servicio de los asociados, ya que eso tampoco es medido (nadie es responsable de ello), lo que importa es tener la figura “legal” que firme actas, justifique “apoyos”, reciba “obras” y justifique gastos y presupuestos; si esto se cumple, el “funcionario” va a ser bien evaluado, el gobernante va a ser aplaudido, el gasto será justificado y el pueblo seguirá jodido.

R- Guauuu, creo que todo está dicho, mi Santias. Si bien este es uno de los artículos más pequeños que has escrito, es muy claro y sustancioso.

S- ¡Tienes razón, perro!, esta colaboración bien podría terminar en el párrafo anterior o en el párrafo de entrada, pero me gustaría aportar algo, por aquello de que algún funcionario, político o gobernante nos lea.

R- Guarf, guarf, guarf, no me hagas reír que traigo mis perrunos labios partidos, mi Santias.

S- ¿Qué es lo que tanta gracia te causa, mi Rufo?

R- Guau, pues esa “gitana idea” de que algún funcionario o gobernante nos lea; los políticos solo leen cuando les aplauden o felicitan, cuando el tema les representa un beneficio, leer o interesarse en asuntos, formas o procedimientos que no les representan beneficio político, que les implica un riesgo político o que simplemente representa un esfuerzo innecesario porque no les va a beneficiar directamente, no es de su interés. Cuando no les trae un beneficio político, como dicen, oyen, pero no escuchan; y es que el servicio no parece estar en el ADN de nuestra clase política, mi Santias, el servirse y sacar ventaja de todo ¡Sí!

S- ¿Cuando dices “clase política” te refieres a todos, mi Rufo?

R- Auuu, ¡tienes razón!, debo decir: Salvo honrosas excepciones.

S- Pues sí, sí debes decirlo porque dentro de toda la podredumbre que vivimos, en el servicio público queda gente de valía que con generosidad están dispuestos a servir, un día habremos de contarlos, perro, en un descuido son muchos y México tiene esperanza.

R- Pues sí…

S- Volviendo al tema, me gustaría aportar que la única manera de construir una organización sólida, ya sea para el desarrollo social o el desarrollo rural, es que esta nazca de la propia ciudadanía y que ellos, los ciudadanos, identifiquen objetivos y beneficios que les convenzan y que ellos, los ciudadanos, escojan a sus líderes y representantes con conocimiento y claridad de los compromisos y beneficios que pretende la organización. Este es el único camino que conozco para “constituir” organizaciones fuertes, con liderazgos comprometidos, que realmente representen a los asociados y no solo sean “levanta dedos” o firmantes de obras y presupuestos al servicio de las burocracias… En otras palabras, el desarrollo social y el desarrollo rural, solo serán realidad el día que las personas, organizaciones y comunidades, organizadas de forma inteligente, al margen de políticos y gobernantes, asuman la responsabilidad de su desarrollo.

R- ¡Guarraguauuu!, mi Santias, me gusta tu propuesta, ¿crees que los funcionarios y gobernantes que nos lean se interesen y actúen en consecuencia?

S- ¡No mi Rufo!, no creo que se interesen, están muy ocupados en sus cosas y en el siguiente proceso electoral como para perder el tiempo haciendo lo correcto, pero no te desanimes, perro, finalmente nos divertimos escribiendo el presente artículo, el que por cierto, me sirvió de catarsis… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión

Escritor y soñador