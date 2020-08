***Otra vez el tren

Se acuerda usted que se anunció que este año se tenía un presupuesto de 53 millones de pesos para estudios sobre el famoso Tren Interurbano, pues la Secretaría de Infraestructura del Estado ya cocina los términos de la licitación.

Nuevos estudios

Dicen que no debe de pasar de un mes para lanzar convocatoria. La aportación es mitad Federación y mitad Estado. Nadie sabe si es tirar más recurso público a un sueño irrealizable en corto plazo, o haya un resquicio de voluntad para avanzar.

Sin ilusiones

“Que no haya ilusos para que no haya desilusionados”, diría uno de los fundadores de Acción Nacional, Manuel Gómez Morín. No hay razón para el optimismo. Y sino ahí está el proyecto de El Zapotillo, con presa construida y el acueducto olvidado.

***Obras León

El paquete de obras anunciado la semana pasada por el gobernador Diego Sinhue y el alcalde Héctor López es una buena noticia, pero no hay que perder de vista que muchos de esos proyectos ya habían sido anunciados hace un año y pospuestos porque parte del recurso se tomó para el plan emergente de créditos a negocios.

*Las prioridades

El COSAINCEG -Consejo donde el sector empresarial tienen voz para definir el destino del Impuesto Sobre Nómina- aprobó en gasto 2019 los 16 proyectos prioritarios, para León era tres: la modernización del entronque Comanjilla con la carretera federal 45; el puente Morelos-Medina; y el Hospital de Traumatología.

*Hospital, espera

El nuevo anuncio retoma el puente y el entronque, el proyecto del Hospital de Trauma tendrá que esperar pues se pretende una ‘mano de tigre’ para intervenir las instalaciones del antiguo Hospital General de la 20 de Enero, mismo que no sabemos hasta cuando siga habilitado para funcionar como Hospital Covid-19.

***Mal parado

La encuesta nacional sobre desempeño de gobernadores del mes de julio, levantada por Arias Consultores, deja mal parado al de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez. El nivel de aprobación fue del 17.8%, para el 24.2% le es indiferente y 58% desaprueba las acciones, eso lo ubica en lugar 28 entre los 32 mandatarios.

*En el fondo

Abajo de Diego están el priísta Alfredo del Mazo, del Estado de México; y tres de Morena: Rutilio Escandón, Chiapas; Cuitláhuac García, Veracruz; y en último, Miguel Barbosa, Puebla. Los mejor ubicados en ese estudio fueron Omar Fayad, Hidalgo; Mauricio Vila, Yucatán; Francisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas.

*No levanta

De junio a julio la aprobación sobre el desempeño del Mandatario de Guanajuato cayó de 21.5% a 17.8% para mantenerse en el mismo puesto 28 a nivel nacional.

*Seguridad, desconfianza

Su peor nivel de confianza lo registró en la pregunta sobre las acciones para la seguridad, aprobadas solamente por el 8.6% de la población, para ubicarse en el lugar 30, sólo superando a sus homólogos de Puebla y el Estado de México. El levantamiento fue anterior al exitoso operativo conjunto de captura de “El Marro”.

*Otras notas

La mejor nota para Diego fue en apoyos financieros a empresarios en el lugar 22. En apoyos económicos a sectores vulnerables en el 27; en la confianza para la reactivación económica 26 y en las acciones para combatir el coronavirus en el 27.

***Sin noticias

Aunque el semáforo en naranja da luz verde para reapertura, los 17 recintos que administra el Instituto Estatal de Cultura todavía no anuncian fecha. Antes deben validar su protocolo sanitario y desinfectar espacios. Espere noticias esta semana.

*No tardan

Se trata de: Biblioteca Central en León y el Centro de las Artes en Salamanca; tres teatros (Juárez, Cervantes y el de Purísima del Rincón); siete museos (Diego Rivera, Del Pueblo, Conde Rul, Palacio de los Poderes, Olga Costa, José y Tomás Chávez Morado y Hermenegildo Bustos) y las cinco zonas arqueológicas.

Convocan a donar plasma

La Red de Voluntario GTO y el Centro Estatal de Medicina Transfusional, convocan a la población a la donación de plasma (sangre) como parte de un estudio experimental para el tratamiento a personas en situación graves por COVID -19. Fue uno de los temas que abordados en la charla virtual ¿Qué hemos aprendido del Covid-19?, en la que participaron el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y su esposa, integrante de la Red de Voluntarios GTO Adriana Ramírez Lozano. “El tratamiento con plasma es y sigue siendo una opción viable en su uso para los pacientes de Covid”, explicó Francisco Gerardo Torres, director del CEMT. Foto: Especial.