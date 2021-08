***PAN, en sus marcas

Ayer al cerrar el día se emitió oficialmente la convocatoria para elegir la Presidencia y el Comité Directivo Estatal del PAN para el periodo 2021-2024. Si hay más de un aspirante los 14 mil militantes podrán votar sus nuevos capitanes el 24 de octubre.

*Los árbitros

Así arrancó el trabajo de la Comisión Organizadora Electoral que ayer quedó instalada, encabezada por el experimentado Alfredo Ling Altamirano, y que suma a Cecilia Arévalo, Carla Rochín, Juan Carlos Acosta y Juan Carlos López Ruiz.

*Los perfiles

Ningún panista ha levantado todavía la mano, los más perfilados son el hoy secretario general, el irapuatense Lalo López Mares; y la diputada federal de salida, la leonesa Pilar Ortega. Los que ya tienen otros encargos no piensan en entrarle.

***Pública-privada

El estacionamiento subterráneo en Celaya, hecho bajo el esquema de Participación Pública Privada (PPP), fue ideado en la administración de Ismael Pérez Ordaz y la idea era aprovechar ese espacio para que el Gobierno Municipal tuviera una entrada de dinero, sin que el gobierno hiciera una gran inversión.

*Mal negocio

Pese a que anunciaron que se hicieron estudios previos y proyecciones financieras para determinar la viabilidad del proyecto, la empresa Mueve Tierra ahora asegura que el estacionamiento no ha sido un buen negocio.

*Desventaja

La alcaldesa Elvira Paniagua desveló que el contrato que había era incluso riesgoso para el Municipio porque había el riesgo de que tuviera que poner dinero y apenas les reditúa el uno por ciento de lo que entraba.

*Arreglo

Ahora, al darle la concesión al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG), además de estar en manos de una institución con más experiencia administrando estacionamientos, recibirán el 3% y no habrá el riesgo de que el Gobierno Municipal tenga que aportar dinero en vez de recibir.

***Lejos

Ni al 50% de cumplimiento de los compromisos firmados con el Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo Vamos? pudo llegar el gobierno del alcalde, Ricardo Ortiz, así lo mostró este miércoles el director del organismo, Raúl Calvillo Villalobos.

*Faltó

Y aunque dijo que sí hubo avances importantes en beneficio de los ciudadanos, no dejó de destacar que no se alcanzaron compromisos como pavimentar 250 calles, asistir a todas las reuniones de la Mesa de Seguridad, tener 300 policías más, etc.

***La sacudida

En el foro virtual “Soluciones para gobernar”, organizado por la Revista Alcaldes de México, la panista electa por León, Alejandra Gutiérrez, prometió dar “una sacudida en la forma de trabajar”, más cercanía con la sociedad y resultados. Participaron Antonio Astiazarán y Alfonso Martínez, de Hermosillo y Morelia, respectivamente.

*Presupuesto participativo

Habló de implementar el modelo de presupuesto participativo para que los ciudadanos decidan las prioridades del gasto en sus colonias y comunidades.

*Gasto y resultados

Alejandra adelantó que se modificará el esquema de planeación, presupuesto, ejercicio y evaluación del gasto público con indicadores. “Estamos buscando un mecanismo donde cambie la organización de la administración”, dijo en el foro.

*Sin pretextos

Si bien hay una reducción de recursos federales en temas como seguridad e infraestructura, la panista ha dicho que buscará eficiencia en los ingresos y en los egresos y que la falta de presupuesto no sea pretexto para concretar avances. El tema de un posible endeudamiento es una decisión que no está tomada, ya se verá.

*Ale te escucha

La iniciativa “Escucha Ciudadana” que puso en marcha la alcaldesa electa Alejandra Gutiérrez del 10 al 28 de agosto, se amplía hasta el 10 de septiembre, anunció. “La gente quiere que trabajemos en conjunto, está dispuesta a trabajar en equipo”, dijo.

*Alcaldesas zapateras

De visita por León para estar en la Feria del Calzado -Sapica- la alcaldesa electa 2022-2024 de San Mateo Atenco, Estado de México, la priista Ana Muñiz Neyra, aprovechó para platicar con su homóloga panista. Hablaron de alianzas para impulsar la industria de la piel y del calzado que beneficia la economía de ambos.

***Matrimonio igualitario

Ahora fue Yucatán cuyo Congreso Local dijo sí con 20 votos a favor y 5 en contra al matrimonio y concubinato entre personas del mismo sexo con una reforma constitucional. Ahí gobierna el PAN con el joven mandatario Mauricio Vila.

*¿Aquí cuándo?

En Guanajuato se fue otra Legislatura que ni siquiera quiso discutir en serio lo que desde hace tiempo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió: el matrimonio es un derecho que no puede coartar. Aquí les vale, no dan argumentos. La que viene en un mes más, otra vez con mayoría panista, no pinta diferente.

Alejandra en Aguascalientes

En calidad de Coordinadora Nacional de Alcaldes del PAN, la leonesa Alejandra Gutiérez Campos asistió al Informe de Gobierno de Tere Jiménez, en el municipio de Aguascalientes, a quien entregó un reconocimiento por su desempeño. También visitó la Casa Rosa (centros de atención a la mujer) y áreas de Seguridad Pública para conocer el uso de tecnología inteligencia y participación social en prevención.

“Estoy decidida a que León sea el primer municipio del estado que cumpla al 100 por ciento con la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”, dijo.

Foto: Alejandra Gutiérrez.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos