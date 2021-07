Palabras mayores

En política es donde se quiebran los límites de lo posible, ahí es donde se cuestiona lo aceptable. En la Mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a poner en jaque a la oposición al abrir la baraja sucesoria de MORENA; y, con esto, la de todos los partidos, marcándoles así el paso en la sucesión, a su modo y conveniencia.

Con esto, calienta la lucha de aspirantes en el seno de todos los partidos, aunque los presidentes de estos no lo deseen. Nuevamente, el Presidente les agitó las aguas, vuelve a dictarles la agenda política y distraerlos de otros temas nacionales; por desgracia, la oposición, por más lucha que hace, no ha podido colocar ningún tema en la agenda nacional. Por su parte, Markito Cortés, exiguo presidente del PAN, mordió el anzuelo, le hizo el juego al Presidente y destapó a Mauricio Vila, actual gobernador de Yucatán; con esto, el novel dirigente no podrá ya evitar que su caballada se desboque, porque él les dio el banderazo.

Casi en paralelo, los tres “alegres amigos,” Alito Moreno, Markito y Jesús Zambrano, prestos salieron al balcón a revirar que “la caballada de MORENA estaba flaca,” aunque no notan que la de ellos está famélica. Todos cayeron en la trampa del Presidente: los pone a hablar del tema que les dicta y a bailar al ritmo que les toca… El Presidente controla a su partido, sabe hasta donde lo deja mover y avanzar, decide quien sí y quien no sale en la foto. Pero, ahí está justamente la trampa: Alito Moreno no controla al PRI, lo andan derrocando; Markito Cortés es el coime de Anaya y lo aplastará el incontrolable tropel de la caballada albiazul; y, qué decir de Jesús Zambrano, del PRD, no tiene caballos que mostrar y menos que controlar, ya que se identifica como patiño del PAN.

No pierdan de vista a Movimiento Ciudadano, será una pieza fundamental en el ajedrez político de la sucesión. No es accidente que sus gobernadores ya fueron recibidos cordialmente en Palacio Nacional. Así, Dante Delgado, un viejo zorro, estará al pendiente de los guiños y el simbolismo del Presidente, ya que el partido naranja no será ingrediente de la masa del PAN, porque se desdibujaría; y, de otra manera, compitiendo solo, se afirmaría a nivel nacional y brillaría con luz propia, restándole votos a la alianza PAN, PRI y PRD. El poder presidencial vería con simpatía una contienda presidencial a tercios y Dante lo entendería.

El Presidente empujó a todos los partidos a una estrategia lúdica. Éste se divierte, engaña y hace su juego del Tapado, que arrastra a los demás, aunque es un ritual solo del presidencialismo. El periodista Luis Spota decía que el momento de mayor poder de un presidente es cuando, ante su sucesor, pronuncia las palabras mayores: “tú eres el elegido”. A esta misteriosa plática entre elector y elegido, Luis Spota dedicó un libro que, por ello, intituló “Palabras mayores”.

Con el presidente Adolfo Ruiz Cortines empieza el concepto del Tapado, que engañaba con la verdad. Entonces, Abel Quezada dibujó a una persona vestida de traje, cubierto el rostro por una manta blanca, con dos hoyos negros, que sostenía un cigarro humeante en la mano derecha y decía: “El tapado fuma Elegantes.” Así, Adolfo López Mateos, que en realidad fumaba Elegantes, fue el bendecido.

Las razones del Tapado son fáciles de entender: al abrir la baraja, el Presidente puede jugar con varias cartas; eliminará a unos mediante la confrontación entre ellos mismos; y, a otros, con la sobre sobreexposición o el ostracismo. Aunque, hace 21 años, ya no fueron tapados Fox, Calderón y Peña Nieto ni Andrés Manuel, éste resucita el vetusto ritual priista.

En su momento, el Presidente inducirá su decisión a través de su gente de confianza: los gobernadores. Estos, dócilmente acatarán la señal suprema para ir a la cargada y apoyar la decisión presidencial. En la religión política del presidencialismo mexicano, el Presidente sueña con renacer a través de su creación embrionaria: “El eterno retorno,” a través de su delfín, su nueva encarnación, como en las historias de los dioses, que mueren, pero resucitan… Así es, tal y como lo viven los gobernadores panistas de Guanajuato.

P.D. Es un error del Gobierno federal meterse al mercado de Gas LP para uso doméstico, como competidor de las empresas privadas, con el argumento de bajar los precios al menudeo; el gas se rige por precios internacionales en dólares. Un Estado intervencionista distorsiona los mercados de oferta y demanda. Existen más y mejores estrategias.

alejandropohls@prodigy.net.mx