Pantanos del absurdo político

En tratándose de las ideologías y la política, es muy común pisar en lo resbaladizo,sobre todo aquellos que suponen les llegó la verdad del cielo, para considerarse seres impolutos, tan puros como una deidad.

Lo que piensan y expresan,no admite discusión.Ellos marcan no únicamente el paso sino la senda por donde han de caminar todos los seres pensantes de ese país o región y hasta del mundo entero.

Así de descomunal resulta el absolutismo y quienes se nutren de él. Reprochan de irracionales a cuantos no piensen y actúen como ellos. Hacia sus no prosélitos, lanzan por lo mismo dardos y críticas envenenados.

Constatamos ese proceder,una vez más, luego de la consulta que se acaba de realizar. Para los puros de la 4T, quien no fue a votar por una idea absurda y pésimamente planteada, traiciona a la democracia y, lo que es peor para ellos,los renuentes a atender el galimatías, vienen a ser cómplices, avales de las tropelías del pasado político y administrativo.

A estos nuevos próceres, que almuerzan, comen y cenan la verdad, se les olvida que hay una virtud y legado para el ser humano que se conoce con el término de libertad. A ella se acoge quien quiere ser y es dueño@ de su destino, función en la que piensa y procede guiado por su conciencia analítica.

La consulta, como elemento distractor, resultó escasa,hasta en ese intento, muy pobre. Y si nos vamos al fondo del evento veremos que resultó como un absurdo "borrón y cuenta nueva"para los ex mandatarios que se quiso exhibir y juzgar.Allí estaban, en lugar de la "cantinflesca", leyes y procedimientos, que no se aplicaron porque se requería ruido y la algarada triunfal. Luego del evento fallido, lo seguro es que se les va a dejar,desde Palacio Nacional, tranquilos a esos personajes.

Los desatinos, equívocos, desmanes de esos señores ahora ex mandatarios, los cubrió la 4T, con un velo llamado consulta.

Lo peor de este acontecimiento fue que para explicar, que no justificar el costoso desatino presidencial, se argumenta en dos sentidos: uno, que el pueblo no está preparado para ese ejercicio de democracia. Y el otro, que los grupos neoliberales trabajaron mucho para convencer a los votantes@ a efecto que se fueran por el lado del ausentismo.

El primero de esos considerandos, si fuera verdadero, nos llevaría a advertir que ni los de la 4T, le entendieron y menos resultaron mínimamente convencidos por lo que no acudieron a las urnas. Punto.

Los gobernantes del pasado, entendámoslo bien, no han sido exonerados por el pueblo libre y consciente, conocedor y víctima de sus desatinos y tropelías. El juicio es histórico y permanente. Por eso mejor hicieron mutis, o sea callaron. Refugiados en su silencio, (una aparente indiferencia), le dejaron libre el espacio a Vicente Fox quien se dio un tiempito, para lanzar, gritos, sombrerazos y vocablos de corte propio de su estilo, contra el promotor y seguidores. Es no admirable sino curioso, simplemente anecdótico, que el sancristobaleño le haya restado tiempo a sus promociones de marihuana, que le han dado y seguirán proporcionando, seguramente, utilidades para que no vuelva a lanzar el grito aquel, absurdo y ofensivo a los pobres, de: "¡no tengo para comer!". ¿Lo recuerdan?.

Y ahora viene ya otra consulta en la que se han de gastar unos mil millones de pesos, que seguramente para eso está el "guardadito".

En tal evento se va a requerir que Morena y sus aliados hagan una labor descomunal, para poder ganarle al SI, porque si triunfa la decisión mayoritaria por que renuncie AMLO, sería catastrófico para cuantos ven en el tabasqueño su salvador democrático.

Así que caminamos en terrenos del absurdo político a otro de los experimentos democráticos que podrán ser manipulados para que impere el indicativo que siga gobernando quien ahora habita en Palacio Nacional y es mano en lo que supone son acciones transformadoras. ¡Ya lo veremos!.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos