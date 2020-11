Para anotar

Ánimo que ya es lunes. El mes pasado el 63% de los consumidores comenzó a retomar algunas de sus actividades rutinarias, sin embargo, 2 de cada 10 no han podido retomar su rutina en absoluto, de acuerdo a los datos del Reporte 5.0 sobre el Impacto de COVID-19 en ventas por internet que realiza la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) en colaboración con Netquest, Netrica by GfK, Comscore, Shareablee y Talkwalker.

Entre las preocupaciones que manifiestan destacan la angustia por temas financieros (40%) y la incertidumbre de no saber qué va a pasar (40%); no obstante, han encontrado en Internet una herramienta confiable para satisfacer sus necesidades, ya que el 39% asegura que ahora compra más por internet. Un buen dato para aquellos que ya venden digitalmente y una prueba más para quienes aún no lo hacen.

El reporte explicó que los motivadores para comprar en línea se mantienen: para el 50% el beneficio radica en no exponerse al exterior, mientras que un 44% destaca evitar aglomeraciones en tiendas físicas. Asimismo, nuevos compradores siguen sumándose al comercio en línea y, durante octubre, las categorías de productos que atrajeron a nuevos consumidores fueron Moda, Comida a domicilio, Herramientas y Belleza / Cuidado personal; con una menor proporción también destacan servicios bancarios, telefonía móvil y pago de servicios.

Al detalle

El mes pasado: tecnología, moda, accesorios, deportes y muebles-decoración se sumaron a comida a domicilio y moda que desde marzo han sido los productos con mayores ventas en línea.

El promedio de visitantes únicos diarios en la categoría Supermercados se ha mantenido por arriba de lo observado antes de la pandemia, tras haber alcanzado su punto máximo durante Hot Sale. El efecto ‘Regreso a clases’ impactó en las categorías de Libros y Juguetes, así como en Electrónicos.

Moda sigue sumando visitantes únicos diarios a pesar de la apertura de tiendas físicas; Tiendas departamentales, Muebles / Decoración son categorías que han aprendido a convivir en canales digitales y puntos físicos: a medida que la cuarentena pasa, sus visitantes únicos diarios disminuyen ligeramente, pero no a los niveles antes de la pandemia.

Un dato que muestra a dónde han migrado los esfuerzos de las marcas, es que el número de menciones e interacciones casi se triplicó durante septiembre y octubre, en comparación con inicios de la pandemia (marzo y abril). Facebook, Twitter e Instagram han aumentado el volumen de contenidos y publicaciones relacionados a temas como ‘la nueva normalidad’, fiestas patrias y contenido relacionado con cocina/recetas.

¿A qué redes debe usted invertir más presupuesto?, la estadística de la AMVO dice que Twitter concentra el 49% de las publicaciones, Facebook el 46% e Instagram sólo el 5%, aunque en cuanto a interacciones destaca el 21% que representa Instagram, aunque Facebook concentra el 75% del total.

Adaptación

Los bares y cantinas en Guanajuato se han convertido en restaurantes.

No todos, pero si por lo menos 25 negocios ya identificados por la asociación que representa al sector en el estado.

¿Por qué? Con la finalidad de verse afectados lo menos posible con la restricción existente en Guanajuato en cuanto a horario acordado para no hacer venta de bebidas alcohólicas.

Así que son varios los propietarios de estos establecimientos que se juntan con los encargados de cocina para ponerle creatividad y ampliar su menú.

Son 300 los negocios, al menos formales, que han cerrado durante este año a causa del largo tiempo que tuvieron que estar cerrados.

En la actualidad aunque la situación es diferente, la realidad es que las ventas no han mejorado del todo, y a eso sumémosle que solamente tienen permitido hacer uso del 20% de sus aforos.

La esperanza del sector que representa Javier Quiroga es retornar a un color amarillo en el semáforo económico, sin embargo el número de contagios hacen pensar en que pudiera suceder primero el retroceso al color rojo, en fin.