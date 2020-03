Para enfrentar al coronavirus

No se trata amables lectores de ofrecerles aquí las recomendaciones que debe realizar un epidemiólogo o un conocedor profundo del llamado COVID19 que continúa causando estragos a nivel mundial y está trastornando la vida de millones de personas, eso sin contar el enorme impacto económico que afecta a centenares de países.

Escribo esto porque he escuchado a varias personas decir que “se adelantaron las vacaciones” o “se extendieron las vacaciones”. Creo que debemos ser muy responsables ante lo que sucede. No se trata de días de asueto, se trata de una emergencia global que en aras de ser contenida, muchos países han decidido suspender clases, cancelar eventos de todo tipo y en algunos casos, aislar a personas que contrajeron el virus.

No son vacaciones. No se trata de escaparse unos días a la playa o a otro destino turístico. No se trata de aprovechar la soledad de las plazas para ingresar al cine o tomar fotografías en el vacío de los centros de cada ciudad. Se trata de tener conciencia y salir lo menos posible a la calle. Salir lo mínimo indispensable.

Hay que tomar en cuenta las recomendaciones de los expertos. No saludar de mano, mucho menos de abrazo. Tener siempre gel antibacterial y acudir de inmediato con un médico en caso de no sentirnos bien.

El lunes por la noche las autoridades del gobierno federal ofrecieron una conferencia de prensa que desde mi punto de vista fue profesional y precisa. Los hablantes se alejaron de los lugares comunes y de las estupideces que pintan al presidente como un súper hombre inmune al contagio y lo descartan como “fuerza de contagio” para elevarlo a “fuerza moral”. El primer mandatario ha sido omiso y profundamente irresponsable. No sigamos su ejemplo.

Dense la oportunidad de ver la conferencia. La pueden encontrar en YouTube.

Seamos responsables y contengamos en la medida de nuestras posibilidades, la enfermedad.

Twitter: @gomez_cortina