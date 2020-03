Para quedarnos en casa legalmente

Contra el coronavirus, el subsecretario de salud federal invita a quedarse en casa, mientras el Presidente de México se pasea como si estuviera de vacaciones; ¿cuál es el mensaje?

R- Guauuu, mi Santias, que bueno que tocas el tema, ya que las tonterías que hace y dice el Señor López Obrador son de antología; no de gratis me congratulo de ser perro, de otra manera también sería mi presidente y tendría que meter la cabeza en un hoyo, las vergüenzas que nos hace pasar a nivel internacional son de: “Record Guinness”, hoy no hay quien le gane al Sr. López en inconciencia, estulticia y necedad.

S- Nada tengo que objetar, mi Rufo, pero ese no es el tema, el tema es la cobardía del gobierno federal para tomar el toro por los cuernos y parar la pandemia dictando de una buena vez la Declaratoria de Contingencia Sanitaria. Cito de comunicado de Coparmex:

“La incertidumbre nos pega a todos. Y hoy también la sienten emprendedoras, y pequeños y medianos empresarios que no saben qué hacer o qué no hacer ante el COVID 19, cómo explicar las decisiones del Gobierno Federal; y cómo pedir a sus trabajadores, por ejemplo, que se queden en casa ante la pandemia, si no se han activado los mecanismos que prevé la propia Ley Federal de Trabajo. México está en vilo porque hasta el día de hoy, no se ha decretado formalmente la Declaratoria de Contingencia Sanitaria. ¡Hoy le pedimos al Gobierno Federal que la declare ya!

En estos días, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell ha confirmado que la actividad y movimiento de la gran mayoría de personas no ha disminuido a pesar de sus llamados a permanecer en casa. También comentó que los empleados no debían de sentirse mal de quedarse en casa, y los invitó a no sentirse así y a seguir las indicaciones.

La respuesta es más sencilla. Se llama: Certeza a través de la Declaratoria de Contingencia Sanitaria. Sin ella, por más que la Secretaría de Salud invite a la gente a quedarse en casa; diga y pida a los cuatro vientos que las y los trabajadores del sector privado no se presenten en sus empleos, no es posible porque las y los empresarios requieren de la Declaratoria para no caer en la ilegalidad, y para brindar certeza a sus empleados y que sepan que no han perdido sus puestos de trabajo.

Lamentablemente, ha sido el mismo Gobierno Federal quien no ha querido oficializar el procedimiento que marca la propia Ley Federal de Trabajo. Hoy las empresas y sus trabajadores viven y enferman en incertidumbre.”

R- ¡Guauuu!, mi Santias. ¿Así que en sus leyes tienen el mecanismo para detener la actividad laboral y reducir riesgos de contagio de la epidemia?

S- Así de sencillo mi Rufo, la ley prevé que con la Declaratoria de Contingencia Sanitaria, los trabajadores podrán (deberán) quedarse en casa y estarán protegidos por el periodo que marca la ley, de al menos 30 días, tiempo en el que las empresas estarían obligadas a pagar a sus trabajadores el salario mínimo. En otras palabras, el trabajador se quedaría en casa y recibiría, durante un mes un salario mínimo, pero no perdería su trabajo y protegería su salud y la de otros.

R- Grrr, con esa solución los trabajadores que gana más del salario mínimo, que son un 90%, perderían parte de su ingreso.

S- Es verdad, pero el patrón también perdería el ingreso por el trabajo no realizado por el trabajador; es decir, de acuerdo con la ley, todos ponen una parte,… menos el gobierno.

R- Grrr, no me convences, mi Santias. Con esa fórmula legal, ningún trabajador va a querer quedarse en casa, ya que dejaría de ganar dinero que muchas veces es para subsistir.

S- Otra opción que he sugerido para quedarnos en casa, perro, es que el IMSS y el ISSSTE otorguen incapacidades por un mes a todos los asegurados, lo que también es legal, finalmente el empresario y el trabajador pagan para estar asegurados en cuestiones de salud; así el patrón pagaría los primeros días, las instituciones los demás y el empleado no perdería; el problema es que el gobierno federal tendría un costo financiero que prefiere ahorrarse y de preferencia trasladarlo a los empresarios; sin darse cuenta que, al aumentar exponencialmente el número de enfermos, el costo de atención médica y servicios hospitalarios les va a salir más caro; pero hazlos entender… ¡Así de sencillo!

