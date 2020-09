Participómetro

Para todos es conocida la importancia que reviste el proceso electoral del próximo año, especialmente la renovación de la Cámara de Diputados Federal, pues es urgente quitarle a López Obrador el control sobre la misma, y devolverle al país uno de los contrapesos más importantes en toda democracia.

Para lograr ese objetivo se requiere de una participación muy activa de la sociedad, pues lamentablemente nuestro sistema democrático está hecho para fortalecer a los partidos políticos y debilitar a los ciudadanos. Es por ello que la sociedad no puede mantenerse ajena, al contrario, debe de influir en los partidos, en los candidatos y en las autoridades para que garanticen, en todos los niveles, un proceso electoral equitativo y transparente.

Por supuesto que no dejo de reconocer los problemas que como leoneses y guanajuatenses padecemos y que requieren mantener la exigencia a nuestras autoridades locales para su pronta solución. Sin embargo, no habría nada peor que a nuestra entidad llegara una forma de gobierno similar a la que hoy tenemos a nivel federal, en donde un solo hombre con su incompetencia, venganza y corrupción sigue desmantelando a machetazos las instituciones políticas, democráticas, económicas y ciudadanas que los mexicanos hemos construido. Aquí no caben las ideologías mesiánicas.

Por eso mismo ahora más que nunca la participación ciudadana se debe dar con firmeza, habiendo varias formas y niveles de hacerlo, sabiendo que en esa proporción serán efectivas e influyentes. Si la clasificamos en baja, media y alta, la podemos definir de la siguiente forma:

Baja.- Es aquella en donde solo nos la pasamos quejándonos y maldiciendo desde los grupos en redes sociales o en platiquitas de café, pensando que, reenviando mensajitos, artículos, memes, reflexiones, videos, etc., podemos generar un cambio exhibiendo y debilitando al Gobierno Federal. Los ciudadanos ingenuos piensan que con esto cumplen y sobre todo que cambian la mentalidad de la masa de votantes de AMLO, cuando la verdad es que esto sirve de poco, pues lejos de generar una conciencia ciudadana objetiva, provoca un afianzamiento de la imagen presidencial en el subconsciente.

Media.- Es aquella donde hay más conciencia y se conforma por grupos de personas que se organizan y participan activamente a través de organismos ciudadanos que buscan resolver una problemática y, entre otras cosas, responden a convocatorias para asistir a marchas, publican desplegados y apoyan aquellas iniciativas que denuncian los abusos, incongruencias e incompetencias del poder. Aquí el grado de influencia e incidencia es mayor para cambiar la mentalidad de muchos de quienes en principio apoyaron a López Obrador, para que ahora se den cuenta de que lo que prometió dista mucho de lo que está cumpliendo, pero sobre todo del grave daño que le está haciendo al país.

Alta.- Es aquella en la cual los ciudadanos participan activamente patrocinando causas que realmente puedan incidir, como campañas publicitarias, programas en medios de comunicación, iniciativas que denuncien la corrupción del Gobierno Federal, y finalmente también se integra por personas que asumen compromisos mediante candidaturas ciudadanas, observación electoral, funcionarios de casilla, etc. Estos ciudadanos ya son víctimas de ataques desde el poder.

Si queremos salvar a nuestro país no lo vamos a hacer desde la comodidad de nuestra sala u oficina, nuestra misión como guanajuatenses es proteger a nuestro estado y evitar la entrada de ideologías que han demostrado incapacidad para dar respuesta a lo que nuestro país requiere. En otras palabras, evitar que llegue Morena con su estela de destrucción.

¿Usted en qué grado de participación se quiere ubicar? ¿Cuánto vale México para usted?