“Pasele que va llevar”

Tianguis del bienestar, el nuevo proyecto del gobierno federal en México.

¿De qué tratará? En este espacio se ofrecerán parte de los objetos que han sido decomisados en operativos de seguridad nacional, explicó el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que esa ropa, calzado, ventiladores, juguetes y demás productos que ocupan bodegas, habló el mandatario de hasta 300 que cobran rentas que quiere ahorrarse el gobierno nacional al ya no tener necesidad de resguardar esas mercancías.

López Obrador además dijo que muchos de esos productos terminan inservibles al echarse a perder, por esas razones es que les surgió la idea de crear el tianguis del bienestar “Todo lo que se confisque con prontitud, con rapidez, de manera expedita, se le entregue a la gente”.

La idea a muchos agradó a otros más no, por ejemplo el presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato escribió en su cuenta de twitter: “Que esto no beneficia a pobres, daña planta productiva. ¿Cómo asegurarse que quienes compren bienes confiscados sean pobres y no sean los importadores quienes recompren lo que les confiscaron? Un par de zapatos importados, desplaza a uno nacional. SIEMPRE”.

Para saber

¿Sabía que de Guanajuato se exporta a Italia radicchio?

La lechuga radicchio es nombrada así por la región de Veneto al norte del país italiano, se trata de una bola, rojo oscuro, sus hojas tienen un sabor amargo y tienen similitud con el repollo rojo.

De acuerdo al titular de la Cofoce, Luis Ernesto Rojas Ávila en entrevista con prensa italiana detalló que han hecho diversos emprendimientos en el sector agro alimentos, en el sector moda, el sector médico y han encontrado muchas áreas de oportunidad.

Platicó que las dos economías son muy complementarias porque México representa a un país que tiene un acceso a la economía de Estados Unidos al ser parte del Tratado de Libre Comercio, el producir en México te permite no solamente vender en México y Centroamérica sino también llegar a los Estados Unidos con quien tenemos un Tratado de Libre Comercio, esa es una gran ventaja para alimento.

Los números de la Cofoce consignan, que el año pasado, Italia fue el socio comercial número 8 de Guanajuato, con un comercio total de 257 MDD entre ambas partes.

Se vendieron al territorio italiano mercancía con valor de 102 Millones de dólares, registrando una variación anual de 149% respecto a 2019.

Mientras que las importaciones de Guanajuato provenientes de Italia ascendieron a 155 MDD, posicionándolo como el séptimo proveedor más importante de Guanajuato.

Las exportaciones a Italia fueron originarias de 14 municipios, siendo Salamanca el principal municipio (85%), seguido de Silao (9%), León (3%), Cortázar (1%) y Purísima del Rincón (1%).

En 2020, se tuvo el registro de 62 empresas exportadoras a Italia.

Para la reta

Mil balones rojos indestructibles han venido donando la gente de Scotiabank a diversas entidades entre ellas a Guanajuato.

Los balones, creados por One World Project (OWPP), unen a las juventudes de las comunidades para impulsar su resiliencia.

Los balones rojos son un símbolo de cómo sin importar las condiciones del terreno, podemos hacer de cualquier lugar en el planeta, nuestra cancha, comentó Nora Castro, Directora de Responsabilidad Social de Scotiabank.

En Guanajuato, Scotiabank cuenta con el apoyo de aliados sociales como la Secretaría de Desarrollo Social para llevar los balones rojos a comunidades con difícil acceso a insumos lúdicos.

Por qué dicen que son indestructibles, porque los balones rojos no tienen costuras y rebotan como una pelota de fútbol tradicional, pero pueden ser utilizados para baloncesto femenil, voleibol y muchos otros juegos. Además, sobreviven a las

condiciones de terreno más difíciles, no requieren bomba de aire para ser inflados ni se desinflan.