Pecado y penitencia

León, Guanajuato - Dicen que los pecados de omisión pueden ser mayores a los de comisión. Eso sucedió en Guanajuato cuando había dinero y la oportunidad de tener agua para el futuro. Dos presidentes y dos gobernadores del PAN pudieron realizar el proyecto del Zapotillo o cualquiera que nos trajera agua. Prefirieron no enfrentar las pequeñas adversidades y dejarlo de lado. Es una historia larga de desatinos.

Regresemos al pasado.

Vicente Fox llegó al poder en un momento en el que México recibía muchos ingresos por el petróleo. Producíamos más de 3 millones de barriles al día, el precio no era malo y las arcas públicas tenían dinero suficiente para un proyecto de pequeño costo comparado con el promedio de las grandes obras de infraestructura.

Traer agua a León es una inversión no mayor a los 800 millones de dólares o unos 16 mil millones de pesos si sumamos el precio de la presa de El Zapotillo en Jalisco y el acueducto de 140 kilómetros aproximadamente. Vicente Fox pudo acordar con Alberto Cárdenas, el entonces gobernador de Jalisco, pudo negociar con los habitantes de Temacapulín, pudo pero no supo negociar o no le importó.

Si hacemos memoria, León le da el triunfo al PAN en 1988, y en 1991 las demostraciones en la plaza encabezadas por Vicente, hicieron que Carlos Salinas quitara a Ramón Aguirre para que gobernara Carlos Medina. En León se gestó ese cambio que permitió el triunfo del PAN en el estado en 1995 que llevó, a su vez, una campaña de 6 años de Vicente para llegar a la presidencia. León fue el origen de la alternancia democrática.

En el 2000, todos pensábamos que vendrían cosas buenas para la ciudad. Creíamos que, por lo menos, merecíamos un premio a la tenacidad opositora. Antes de tomar posesión Vicente dijo que al siguiente día de su toma de protesta estaría aquí poniendo la primera piedra del tren interurbano. Se le olvidó y se fue de fiesta a celebrar su triunfo. Pronto olvidó a quiénes lo habían llevado al poder. Incluso llegó a decir que él era de San Francisco. Aunque San Cristóbal esté en esa ciudad, el expresidente se forma y desarrolla en León.

Francisco Gil, entonces secretario de Hacienda, prefirió pagar deuda externa con los dineros del petróleo que invertirlos en desarrollo. Con una fracción de esa cuenta pudieron financiar la presa y el acueducto, pudieron negociar con Cárdenas y no lo hicieron. Dejaron ir la oportunidad.

En el sexenio de Felipe Calderón y Juan Manuel Oliva siguieron con el cuento del Zapotillo. Tenemos declaraciones impresas de Oliva asegurando que para el 2016 León contaría con agua. La Federación comenzó la obra de la presa y concursó el acueducto con la empresa española Abengoa. Nunca se inició. Algunos tubos de acero están tirados porque no resolvieron el derecho de vía y Abengoa, que tenía problemas serios en España, aprovechó el pretexto y dejó tirado el proyecto. Se quedó con el anticipo. Luego quisieron demandar a SAPAL por 2 mil millones.

Cuando arribó López Obrador al poder supimos que no habría Zapotillo ni obras ni buena voluntad de la Federación para Guanajuato. (Continuará).

Perdón, perdón perdón. Fe de erratas. En una columna anterior mencioné dos equívocos: Irene Vallejo es la autora de “El Infinito en un junco” y no Inés, tampoco El Universo, como escribí.

Lo correcto: es uno de los mejores libros que podemos leer. Valga el error para recomendarlo de nuevo.











