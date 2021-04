Pelea por San Lázaro

En Guanajuato, PAN va por todo

La guerra por el control, o porque nadie lo tenga, de la Cámara de Diputados Federal arranca hoy. Son 300 distritos de mayoría en disputa y 200 plurinominales.

En Guanajuato se compite en 15 distritos, todos con aparente ventaja para el PAN pues fue el partido que en alianza con PRD y MC lo ganó todo en el 2018.

La campaña por las diputaciones federales abre desde hoy; mañana por los 46 ayuntamientos; y el 20 de abril inicia la contienda por las 36 diputaciones locales (22 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional). La elección: el 6 de junio.

De acuerdo a la encuesta elaborada el 19 de febrero por Massive Caller en los 300 distritos electorales federales en los 15 de Guanajuato la ventaja inicial es del PAN.

El PAN está tan confiado en mantener los 15 que solamente aceptó ir en alianza con el PRI y el PRD, la que han llamado en lo nacional “Va por México”, en el distrito 8 con cabecera en Salamanca cuyo candidato es el panista Justino Arriaga Silva, quien el 2018 estuvo muy cerca de morder el polvo ante Morena.

Un poco de historia: el PAN en Guanajuato entonces comandado por Román Cifuentes no quería la alianza ni siquiera en ese distrito, la empujó el propio Justino ante el Comité Ejecutivo Nacional donde al final también consiguió la candidatura que su partido en casa le negó al proponer en primer lugar al priista Agustín Robles.

Al final el tricolor salmantino Presidente del Distrito de Riego 11 fue incluido como suplente de Román en la diputación federal plurinominal y todos felices y contentos.

Mala experiencia

Para el PAN no es buena idea ceder espacios en Guanajuato. En 2018 la alianza nacional con PRD y MC dispuso la candidatura del distrito I para MC, el noreste del estado donde es diputado Ariel Rodríguez (excandidato a la Alcaldía de León y hermano del panista subsecretario del Trabajo en el Estado, Marco Rodríguez).

Hasta ahí no hubo problema pues Ariel se mantiene en el bloque de la oposición.

El regalo estuvo con el PRD a quien entregó las candidaturas de los distritos 13 con cabecera en Valle de Santiago y el 10 de Uriangato, el primero lo ganó Emmanuel Reyes y el segundo Lilia Villafuerte, ambos no tardaron en abandonar al Sol Azteca para alinearse con la 4T, Reyes hoy con Morena y Lilia desde el Partido Verde.

Por eso ahora el PAN apuesta con 15 candidaturas con adn cien por ciento azul, ocho pelearán por la reelección en la Cámara, y son: Justino Arriga, Salamanca; Jorge Espaldas, Éctor Jaime Ramírez y Fernando Torres, por León; Saraí Núñez, Celaya; Karen Michel González, en San Francisco del Rincón; Ricardo Villarreal, San Miguel de Allende; y Juan Carlos Romero Hicks, de Guanajuato capital.

De esos ocho hay dos que no tienen en planes solicitar licencia para hacer campaña. Uno es Ricardo Villarreal pues su suplente, Osvaldo García, ya renunció al PAN, quiso ser candidato a la Alcaldía de San Miguel, donde hasta diciembre fue el Director de Desarrollo Social del Municipio, pero la suerte ya estaba echada para que Luis Alberto (hermano de Ricardo) busque la reelección y su tercer mandato.

El doctor Osvaldo se registró como aspirante por Morena pero tampoco encontró lo que quería pues la candidatura fue para Rodolfo Ferro, quien ya compitió en 2018.

El otro que no pidió licencia es Romero Hicks, quien tendría la instrucción del Comité Nacional de mantener la Coordinación de la bancada. De requerirse, su suplente es el secretario general del Congreso del Estado, Ricardo Narváez.

El distrito 4 no es tampoco ‘un flan’ para el PAN, además de la capital abarca San Felipe, San Diego de la Unión y Ocampo. Su rival por Morena será una conocida ex diputada federal y local por el PAN y excandidata a la Alcaldía por el PRI en 2018, Ruth Lugo Martínez. Y por el PRI la candidata es Estefanía García Dobarganes.

Pluris para muy pocos

En los soñados espacios plurinominales federales de las listas nacionales de los distintos partidos políticos, los guanajuatenses hoy no tienen un sitio de privilegio.

En el PAN solamente el presidente con licencia del Comité Directivo Estatal del PAN, Román Cifuentes Negrete; y la secretaria ejecutiva del gobernador Diego Sinhue, Diana Estefanía Gutiérrez, quienes van en los lugares 4 y 13 de la lista en la 2da. circunscripción, son espacios seguros para la votación estimada del partido.

En el lugar 16, el exsecretario de Salud, Jorge Armando Aguirre, está en la tablita.

Movimiento Ciudadano consideró en buenos puestos (pero habrá que ganarlos con votos) a dos leoneses de gran prestigio: la activista social Maribel Llamas y el exsecretario de Salud José Ángel Córdova, en los lugares 4 y 5 de la segunda circunscripción electoral.

Morena le aseguró asiento en el ocho de la lista al joven Emmanuel Reyes, el diputado que salió en defensa de Naasón Joaquín García, el líder de la Iglesia de La Luz del Mundo, detenido en los EUA por múltiples acusaciones de abuso sexual.

En el PRI hasta la posición 12 (sin opción) fue incluido el líder juvenil Jaime Ramos. Como suplentes en las posiciones 7, 10 y 11 fueron considerados la potosina hoy jefa estatal en Guanajuato, Ruth Tiscareño, David Mercado y Samantha Dávalos.

Los nuevos del PAN, y las cartas de Morena

Los candidatos del PAN que compiten por primera vez a diputaciones federales son: distrito 1, Berenice Montes; 6, Ana María Esquivel; 9, Jorge Romero; 10, Alejandrina Lanuza; 13, Rocío Ambriz; 14, Esther Mandujano; y por el 15 Itzel Balderas.

Por su experiencia destaca en el distrito 6 de León, Ana Esquivel, quien viene de ser regidora en León los dos últimos trienios y coordinadora de la fracción panista. Toma la estafeta de Pilar Ortega, quien quiso repetir pero no le abrieron la puerta.

Jorge Romero e Itzel Balderas son las cartas por Irapuato, el primero ex Director del Instituto de la Juventud Guanajuatense y ella ex Secretaria Particular del Alcalde.

Y Alejandrina Lanuza busca el brinco de Alcaldesa de Salvatierra a legisladora.

En el bando de Morena las cartas conocidas (no siempre las más exitosas) son: Miguel Ángel Chico, repite por el distrito 15 de Irapuato, pero ahora no tiene el colchón de una plurinominal, es ganar o adiós; Emmanuel Reyes, competirá otra vez por el 13 pero además va en un lugar privilegiado de la lista pluri federal.

Por el distrito 2 con cabecera en San Miguel de Allende por Morena compite el alcalde con licencia de San José Iturbide, Genardo Martín Zúñiga Soto. Por el 12 de Celaya la regidora Bárbara Varela; y en el 14 el ex panista Luis Antonio Magdaleno.

En León repite el subdelegado federal Ricardo Gómez Escalante; y van Juana Angélica San Román, operadora de programas sociales; Édgar Chico, aspirante independiente a la Alcaldía en 2018; y Janette García, exsecretaria general del PRI.

La batalla por León

Diez candidatos serán los que pidan el voto para ser Presidente (a) de León.

La candidata del PAN, Alejandra Gutiérrez Campos y nueve opositores: Ricardo Sheffield Padilla (Morena); Juan Pablo López Marún (PRI); Sergio Contreras Guerrero (Verde); esos son los partidos con posiciones hoy en el Ayuntamiento.

Pero además buscan representación: Juan Pablo Delgado Miranda (Movimiento Ciudadano); Rosa Elba Pérez (Redes Sociales Progresistas); Paola Aceves (PRD); Norma Nolasco (Fuerza por México), Nancy Fonseca (Partido del Trabajo) y Nueva Alianza con quien aspiró a una candidatura independiente, Marcos Vaquero Rullo.

Hoy el IEEG validará las candidaturas que estarán en posibilidad de competir.

Alejandra abrirá campaña el primer minuto del lunes 5, es decir a las 12:01 de la madrugada con un evento en el Comité Municipal del PAN donde dirigirá un mensaje a militantes y liderazgos del partido presentes con aforo limitado, y que se transmitirá por redes sociales. Enseguida pintará una barda detrás del Comité.

A las 11 a.m el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, la acompañará a una reunión con 50 líderes sociales en Poliforum y a pegar calcomanías en cruceros.

La panista quiere enviar el mensaje de no perder tiempo ni confiarse un minuto.

Ricardo Sheffield iniciará llevando en privado un arreglo floral a la Virgen de la Luz a las 10:30 a.m en la Catedral y a las 11 a.m tendrá un evento simbólico con su planilla y pocos invitados en la Plaza Catedral o de los Mártires del 2 de Enero.

Sergio Contreras en su revancha por la Alcaldía abrirá campaña a las 8:40 a.m en el Parque Hidalgo con todas las medidas sanitarias; a las 10:00 a.m inauguración de casa de campaña (en López Mateos casi esquina Malecón del Río) y a las 10:30 a.m rueda de prensa para presentar el primer eje de su propuesta para León.

Juan Pablo Delgado se presenta en Estación Madero a las 6 pm. Durante el día realizará activaciones ilustrativas de su propuesta de gobierno en varios puntos.

Norma Nolasco a las 12:01 convoca de rosa y blanco en el Arco de la Calzada.

Irapuato, todos frente a la hegemonía azul

En Irapuato para algunos candidatos las encuestas no muestran la realidad, pero no se puede dejar de lado que son Lorena Alfaro del PAN y Pepe Aguirre de Morena, los que van a la cabeza en las encuestas de preferencia para ocupar la Presidencia.

En las urnas, el próximo 6 de junio, se podrá votar también por la priista Karen Guerra; el abanderado de Movimiento Ciudadano Paco Martínez; por Lupita Solís del PRD; por Ricardo Castro de Redes Sociales Progresistas; por el independiente Víctor Saavedra y por la candidata del Partido Verde Ecologista Paty Zytro.

Sin duda, hay quienes ya tienen un camino político más sólido, sobre todo aquellos que ya han ocupado varias diputaciones, cargos en Ayuntamientos y puestos importantes en administraciones públicas.

Pero también hay quienes han destacado en la iniciativa privada y otros más que apenas inician su andar político, prometiendo visiones frescas, jóvenes y diferentes a las de los partidos políticos tradicionales.

En estas elecciones es de destacar también la paridad lograda por los partidos políticos y los independientes, pues es la primera vez que Irapuato cuenta con cuatro candidatas mujeres a la Presidencia Municipal.

Celaya ¿entre dos?

En Celaya son once candidatos que buscarán la Presidencia Municipal en lo que parece será una lucha de dos contrincantes.

El desgaste provocado por 23 años de gobierno y una crisis de inseguridad a cuestas hizo que el PAN se aliara con Javier Mendoza quien en las elecciones pasadas logró colocar a su proyecto independiente como segunda fuerza política.

Ese mismo arrastre independiente y la falta de un contrincante de peso hacen que para muchos Mendoza Márquez sea el gran favorito en la contienda.

El único que parece que podría pelearle en la contienda es Antonio Chaurand, candidato de Morena. Fue elegido sobre la hora tras una contienda interna simulada de ocho aspirantes y buscará por segunda ocasión quitarle el poder al PAN.

En el PRI, luego de que Javier Contreras y Carlos Avilés declinaran a ser candidatos, tendrá como abanderado a Jorge Estopellan Guzmán. Su misión será al menos mantener la presencia que tienen en el Ayuntamiento celayense.

Un caso similar es el de Carlos Trejo Díaz, del Verde, quien deberá buscar al menos una regiduría que correspondería a su dirigente municipal, Blanca Elena González.

Movimiento Ciudadano quiere volver a tener presencia en el cabildo por lo que puso toda su confianza en Guillermo Ortiz, quien a sus 27 años es uno de los candidatos más jóvenes que ha participado en procesos electorales en el municipio.

En Nueva Alianza se unieron con la asociación Alianza Ciudadana Celayense para llevar a Araceli Morales como candidata, quien después de fracasar en la recolección de firmas como independiente buscará dar pelea en la contienda.

El PRD eligió como candidata a la abogada Alejandra Flores Macías, quien se ha mantenido con un perfil más bajo que sus contrincantes previo a las campañas.

El PT convenció a Xermán Vázquez para regresar al ruedo político. Veremos si el comunicador puede demostrar al electorado lo que por muchos años ha criticado.

Entre los partidos nuevos, quien figura mejor posicionado es Leopoldo Míreles Durán, candidato de RSP.

Tanto Fuerza por México como el PES registraron ante el IEEG a sus candidatos pero hasta ayer no habían dado a conocer su identidad aparentemente porque todavía no cumplían con todos los requerimientos del órgano electoral.