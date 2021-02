Pensando en la muerte

Si algo cambio en mi mente en el año 2020, es que ahora pienso continuamente en la muerte, lo que es bueno pues me cuido y malo porque cansa y pierdo la alegría de vivir.

R- Guau, mi Santias, a mí me parece que entonces el 2020 trajo algo bueno para la humanidad, porque antes de la pandemia y de la inseguridad, la raza humana actuaba como si fueran eternos y en lugar de vivir se dedicaban a acumular cosas y riquezas, aún a costa del prójimo, del medio ambiente y de su propia supervivencia; poniendo en riesgo todo el sostén de la vida en el planeta tierra.

S- No lo había visto así, mi Rufo; mi reflexión iba en el sentido de que, entre pandemia e inseguridad, hemos perdido calidad de vida y en lugar de disfrutar el milagro de estar vivos, estamos preocupados de cuando y como vamos a morir, lo que es gacho. De hecho me cuesta trabajo conciliar el sueño y cuando me duermo, continuamente tengo pesadillas, en todas hay pleitos y corretizas, por lo que me despierto cansado y agitado… Aunque viéndolo desde tu perruno punto de vista, pué que tengas razón y sea bueno que la raza humana reflexionemos sobre la vida y la forma de vivirla.

R- Guau, eso sería maravilloso, ya que al vivir de forma inconsciente, lesionan todo, incluido el hábitat de otras especies, además de contaminar todo, acabando con lo que sostiene la vida y eso nos afecta hasta a los perros.

S- Lo sé, mi Rufo, la inconsciencia con la que vivimos los humanos afecta a todos. Quizás la pandemia es la forma en la que la madre naturaleza nos manda un aviso preventivo.

R- Grrr, el punto es de que entiendan el aviso preventivo y cambien su forma de actuar abusando de todo, de los recursos naturales, del medio ambiente y del prójimo; de otra manera, como pronostica Bill Gates, la próxima pandemia será 10 veces más dañina.

S- ¡Tienen razón ambos!, tú y Bill Gates, pues no se necesita ser un genio para entender la relación entre el deterioro ambiental y la pandemia; a mayor depredación forestal y mayor contaminación del aire y del agua, sin duda más enfermedades y más peligrosas.

R- Guau, que bueno que lo enfocas así, mi Santias, porque con dos dedos de frente, podrán concluir que el problema inicia con la sobrepoblación humana, es decir, si se siguen reproduciendo a lo tarugo y “teniendo todos los hijitos que diosito les mande”, no hay manera de resolver el problema pues el planeta es redondo y finito, no infinito.

S- Así es perro; para los creyentes, el Creador nos dotó de inteligencia para actuar razonablemente, y reproducirnos sin límite es una tontería irracional, como lo es decir que es decisión de Dios mandarnos hijos, lo que en sí es una mentira; los hijos vienen porque nos apareamos sin cuidar la concepción, ya sea con condones, con píldoras, con un dispositivo o con el control femenino del ciclo menstrual que define los días de fertilidad (ciclo natural), no usar la razón y reproducirnos a lo tarugo, en automático disminuye el espacio para otras especies, contamina más y deforesta más, por simple volumen de consumo y el desperdicio que genera. No hay manera de acabar con las pandemias sin el control natal; decía mi abuela, hay que tener los hijos que puedas mantener y educar; hoy lo vemos con las migraciones ilegales, la gente se reproduce sin tomar en cuenta la responsabilidad de ello y la necesidad de tener los recursos para dar una vida digna a los que nacen.

R- Auuu, dices y dices bien, hay que usar el cerebro y no reproducirnos sin límite. Lo que nos lleva a al otro tema, el de los pensamientos estresantes; si tomas la decisión de razonar para conducir tu vida, aprende a controlar tus pensamientos para no estresarte; una forma es centrar tu atención en el aquí y el ahora, es decir, controlar el ruido de tu mente y educarla para que se enfoque en pensamientos positivos y en el presente, ya que lo que nos estresa, es el miedo al futuro que no ha sucedido, como por ejemplo, estar preocupado por la muerte. Reconozcamos nuestra temporalidad y vivamos de acuerdo con ella, pero no nos preocupemos por la muerte, que finalmente es inevitable y destino de todos; mejor preocupémonos por vivir bien… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador