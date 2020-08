***Plan de obra

Con siete meses de avanzado el año, la presentación de un Plan Estatal de Obra Pública 2020 lleva jiribilla. El evento desde Celaya, primero, era un mensaje político de respaldo del Gobernador para la Alcaldesa de una zona azotada por el crimen.

***Viene la deuda

Lo segundo fue a cuenta de Jesús Torres, el líder del Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, para empujar la urgencia de un nuevo endeudamiento, que se pagará con el incremento del Impuesto Sobre Nómina que se plantea para 2022.

***Prisa por obras

Hay que recordar que de la deuda autorizada por $5,350 millones el Estado ha contratado a la fecha $2,750 millones, el resto por $2,600 mdp será este mismo año. La nueva deuda no se ha presentado al Congreso pero la quieren ejercer en 2021.

***Reacciona

Luego de que ‘el mundo se le vino encima’ con la actuación de la Policía de León en la manifestación de mujeres del sábado pasado, y tras días de guardar silencio, el alcalde de León Héctor López reaccionó ayer visitando a Evelyn, la joven que sufrió el abuso sexual de policías que originó la protesta y el despido de dos implicados.

***El fondo

El tema de fondo está lejos de resolverse. El abuso policial es un problema estructural de la corporación que no termina con el despido de algunos elementos. Hay que revisar muchas cosas: protocolos de actuación, formación en la Academia Metropolitana de Seguridad, disciplina en la corporación, capacitación continua, etc.

*Buena noticia

Evidentemente la presión mediática local y nacional, pero sobre todo la de las mujeres protestando el sábado, sirvió para acelerar la salida de dos policías que en otras circunstancias, seguramente, habrían permanecido en sus puestos hasta esperar las dilatadas investigaciones que hacen los órganos de Asuntos Internos.

*La disculpa

También se reunió con las cuatro compañeras periodistas agredidas, dice el reporte. Faltó con las dos activistas que también presentaron queja en Derechos Humanos. La disculpa pública y el compromiso de actuar con todo el peso de la ley de comprobarse el uso excesivo de la fuerza, son también dos buenas señales.

*La mecha

Eso sí, aunque después rectificó en su declaración, lo dicho por el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, agitó aún más el avispero de la indignación.

*De daños a daños

Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional México, apuntó que el letrero promocional dañado de León, por el que autoridades justifican la violencia, “a la mañana siguiente estaba intacto, la integridad de nuestras compañeras NO”.

***Divorcio

Bárbara Botello dijo oficialmente adiós a su militancia de 25 años en el PRI, donde fue muchas cosas: Secretaria General del Comité Estatal, regidora, diputada local, alcaldesa y diputada federal. En los hechos ya se había ido desde hace tiempo.

*El futuro

Que ya no está agusto en el tricolor, no se siente querida por la dirigencia nacional ni por la estatal. Que no se va a ningún otro partido, pero tampoco cierra la puerta si llegan las ofertas. La acompañaron sus dos más fieles aliados: la ex regidora Verónica García y el exdirector del Instituto Municipal de la Juventud, Luis Aviña.

*Que le vaya bien

El PRI Estatal no emitió ningún comunicado sobre el tema. Para TV4 el secretario general, Alejandro Arias, le deseó que le vaya bien y tan tan. Juan Pablo López, líder del PRI leonés, coincidió en el éxito para sus proyectos. Y agregó que el tricolor está en un nuevo ciclo de renovación generacional para reconstruirse.

***Renovación

Este viernes 28 el Consejo Político Estatal 2020-2023 del PRI tomará protesta. El presidente nacional, Alejandro Moreno, encabezará el acto para el que los han convocado de manera virtual para la sesión de instalación vía plataforma Zoom.

Nombran Director de UMAE #48

El doctor José Luis Luna Anguiano recibió el nombramiento como Director General del Hospital de Gineco Pediatría No. 48 del IMSS en León, cargo que venía desempeñando desde el mes de junio como encargado de despacho luego del fallecimiento de quien era el titular, el doctor Víctor Godínez, víctima de Covid-19. Es Médico Cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. El Consejo Técnico del IMSS, presidido por Zoé Robledo, hizo 7 nombramientos.

Foto: Especial IMSS.