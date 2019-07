*** POLICÍAS EN FISCALÍA

Desde ayer 34 policías preventivos de León están en capacitación en la Fiscalía General del Estado con miras a que pronto estén en la calle levantando directamente las denuncias de las víctimas de delitos y colaborando con las investigaciones bajo la conducción del Ministerio Público, como ya dice la ley.

*** MODELO POLICIAL

El secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo, se dijo optimista de que en un mes estén en operación con la estrategia, que además es parte toral del nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.

*** QUE VENGAN MÁS

Para este año espera sumar a ese proyecto a 100 policías, pero no hay un límite, “todos los que se puedan”, dice Mario. La expectativa con la ciudadanía es muy alta y no hay margen para fallar.

***ACADEMIA, REGRESO

Tras la polémica salida de Leilani Tortolero García, la Academia Metropolitana de Seguridad Pública, onde se forman nuestros policías y tránsitos, ya tiene director general: Fernando Rodríguez Hernández, un fundador de la institución hace dos décadas y quien fuera Director de Verificación Urbana en el trienio barbarista. Del periodo 2012-2015 también regresó el director general de Protección Civil, Crescencio Sánchez.

*CONSEJO, IGNORADO

La presentación la hizo el secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, en una conferencia de prensa en las instalaciones de la Academia. Basta un vistazo al Reglamento para darse cuenta que una atribución del Consejo Directivo de esa institución es nombrar a su Director, pero se habrán de enterar por la prensa.

*¿Y EL REGLAMENTO?

El artículo 15 del Reglamento de la Academia, fracción V, dice textual como una atribución del Consejo: “Nombrar al titular de la Dirección General, a propuesta del Presidente Municipal”. El hecho es que el alcalde Héctor López Santillana, quien por cierto anda de vacaciones, no ha propuesto ese nombre al Consejo.

*NI ENTERADOS

Si le pregunta a sus integrantes, ese Consejo no sesiona desde que Leilani les informó que ya se iba que porque según tenía una mejor oportunidad laboral, aunque ya sabemos que fue por el escándalo de no haber acreditado sus pruebas de control y confianza a un año y cinco meses de ocupar el cargo. El mismo ex secretario, Luis Enrique Ramírez Saldaña, dijo que ese órgano tendría que analizar los perfiles.

*FALTA A INVESTIGAR

La regidora del PRI, Vanessa Montes de Oca, integrante del Consejo de la Academia, opinó: “Se está violentando el reglamento y se está incurriendo en una falta, ¿por qué tanta prisa y hacer así las cosas?”. Ahora quién va a investigar este “olvido” y deslindar las responsabilidades que hubiere.

*¿CUÁNTOS NOS FALTAN?

Para darnos idea del tamaño del reto que enfrenta en el Programa de Gobierno 2018-2021 se fijó la meta de terminar con dos mil 700 elementos de Seguridad, es decir, mil 300 más de los que se tenían. Se les preguntó que cómo van con esa meta pero, luego de nueve meses, falta tener claridad sobre el avance.

***EL ANIMADO

El ambiente electoral interno en el PAN por dirigir al Comité Municipal de León está frío, frío. Aunque la convocatoria de registros ya se abrió desde el viernes no levantan la mano para decir “aquí estoy”. Pareciera que buscaran la “bendición” de Palacio de Gobierno, pero allá sus ocupaciones deben ser otras.

*EL MEDIADOR

Entre los panistas comentan que el único que los ha contactado para sondear el terreno es Luis Ernesto Gutiérrez Alcalá, panista de la vieja guardia quien fuera Director de Oficiales Mediadores en el trienio de Ricardo Sheffield Padilla, y un impulsor del Colegio de Mediadores y Conciliadores Privados del Estado.

***TEATRO EN PURÍSIMA

De regreso de Nueva York el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anuncia hoy la transición del nuevo Hospital General de León y también estará en Purísima del Rincón para la apertura del programa artístico del Teatro de la Ciudad -recinto impulsado por su antecesor- con una capacidad para 570 espectadores. Será el tercero de última generación en Guanajuato, sumándose al Bicentenario de León y al de Irapuato.