Política retro y fratricidio electoral

Esta elección del próximo 6 de junio será impredecible como el clima de enero loco y agosto otro poco. Cada voto de los celayenses pasará por el tamiz de seis fenómenos que hicieron colisión, y que nos dejó fritos: la violencia, la pandemia, la crisis económica, el fratricidio de Morena, la retrophilia política del PAN, y la camada de 11 partidos políticos en campaña.

Como dijera el Doctor Frank, vamos por partes. La incubación del crimen y la delincuencia nos trajo páginas de terror y pánico durante los últimos tres años; el gobierno de la ciudadana Paniagua, fue rebasado por la violencia, al punto de ser el gobierno municipal peor calificado del país, y considerada nuestra ciudad como una de las más peligrosas del mundo. Su gobierno tuvo el clímax de muchos años de omisión, simulación, complicidad, y corrupción. ¿La gente saldrá a votar?

La pandemia nos tomó por sorpresa, llegó en avión de primera clase, y le pegó a la clase social más vulnerable; escaló, dejándonos en el terror y aislamiento a chicos y grandes, pobres y ricos; la muerte tuvo permiso para entrar sin tocar el timbre o la puerta. El ayuntamiento municipal minimizó el costo social y económico, reaccionó meses después cuando el boquete económico y sanitario ya era irreparable. Los cortes de agua en pleno contagio fueron casi un exterminio. ¿La gente saldrá a votar?

La crisis económica ha tenido dos causas muy puntuales, el cierre de empresas y negocios por las extorsiones, y por el tiempo prolongado de la pandemia. De los animadores electorales que hoy pululan, descarto dos, pues fueron los únicos que se atrevieron a denunciar o proponer salidas para enfrentar este castigo. Diputados, regidores reeleccionistas, y todo el rebaño político callaron como estatuas de marfil. En voz del barrio, “nos dejaron morir solos”. ¿La gente saldrá a votar por ellos?

El fratricidio de Morena fue épico, toda forma de respeto y civilidad política se rompió. Polo Almanza con la mano en la cintura hizo que brothers contra brothers se apuñalaran a ciegas, para colocar en el centro de los negocios a su familia. Entró por la puerta grande al club de los expresidentes municipales que seguirán controlando los negocios desde el ayuntamiento. ¿La gente saldrá a votar por ellos?

El PAN rompió todo esquema tratando de evitar la pérdida de la presidencia municipal, y le entró a probar la retrophilia. Hizo todo lo posible por cuadrar un priista y luego independiente, al círculo azul. Lo metió con calzador, y fue peor. Con el mismo discurso de 1988, “democratizar, modernizar y humanizar la administración pública”, el “Javi” le apostó al olvido de su actuar como expresidente municipal, y lanzó su rollo retro a los jóvenes, con 33 años de diferencia. Cobijado con un espectacular derroche propagandístico, no pudo levantar la simpatía de hace tres años cuando se postuló como candidato independiente.

Su campaña fue un fracaso, el viejo sistema de apoyo con la prensa corrupta, el apoyo de las organizaciones patronales a cambio de favores, con los delegados y presidentes de colonos, no le alcanzaron para convencer de la bondad del Pan a los ciudadanos. Lo que escribo no significa que esté derrotado, solo es un indicador de la incertidumbre que viven en su “cuarto de guerra”, y que no saldrá en hombros el septuagenario candidato.

La sexta variante es la enorme cantidad de postulantes a la presidencia municipal. En síntesis, esta maquinación está diseñada para dispersar el voto de rechazo hacia los dos partidos gobernantes, el PAN y Morena, sin afectarles su preponderancia. El grueso de estos partidos son golondrinas que aparecen en verano cada tres años, la carnada para quienes temporalmente los siguen, es la promesa de una regiduría que no llegará porque no tienen seguidores, ni financiamiento externo, legal e ilegal. ¿Votarán por ellos?

En síntesis, ahora los electores tienen menos razones para votar. En la elección pasada 190 mil personas no votaron; 120 mil personas votaron en sus diversas modalidades en contra del Pan; 63 mil personas votaron por la ciudadana Paniagua. Hoy a pesar de todo, solo dos partidos tienen votos seguros por sus programas de apoyo social, el Pan y Morena, pero tendrán una caída que puede ser un precipicio. De los otros partidos, solo Nueva Alianza Guanajuato que va en acuerdo político con Alianza Ciudadana, desentona del resto.

El PAN está con los focos rojos prendidos, Morena hace cuentas alegres, los electores no han definido el voto mayoritario y eso hace temblar a todos los dueños de las franquicias electorales. Sé que es aventurado decirlo, pero hoy la elección es una moneda al aire. ¿Quién ganará?

Revolcadero.

Alianza Ciudadana Celayense, desde el lunes 7 de junio sigue con las puertas abiertas al trabajo político y social. Un duro aprendizaje, pero así se aprende.