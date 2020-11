Pondrán a prueba su imperfecta democracia

La carrera por la Casa Blanca prosigue a escasos tres días de la cita electoral que tendrá lugar el próximo 3 de noviembre, y son cada vez más los números que favorecen a Joe Biden como el nuevo inquilino de la Casa Blanca.

El sistema electoral de Estados Unidos es muy diferente al de México. La Constitución norteamericana establece un sistema de elección indirecta; es decir: Los ciudadanos no votan directamente por el presidente, sino a través de unos representantes, llamados “electores”, que después son los que votan en cada estado. Esto significa que no gana el candidato con más votos ciudadanos, sino el que obtenga la mayoría de estos “electores.”

Para aclarar lo anterior, es importante subrayar que en las elecciones estadounidenses hay dos tipos de voto: El voto popular, que son los ciudadanos, que votan por sus representantes, llamados “electores,” que a la vez se convierten en Colegio Electoral que otorgan los votos que su estado representa, en favor de alguno de los candidatos. Esto ha generado graves agravios a la democracia y al voto ciudadano. En caso de que ninguno de los dos candidatos reciba la mayoría de los votos del Colegio Electoral, la Cámara de Representantes es la encargada de elegir al próximo presidente, mientras que el Senado elige al vicepresidente.

Estos “electores” son nombrados por los partidos políticos antes de las elecciones, pero no todos los estados pesan lo mismo en número de “electores”: Por ejemplo, California tiene 55 electores y Texas, 38. Hay un elector de estos por cada miembro de la Cámara de Representantes (435) y el Senado (100), más tres adicionales para las personas que viven en el Distrito de Columbia. En todo el país hay un total de 538 electores que conforman el Colegio Electoral. De esta manera, al candidato presidencial que haya ganado la mayoría absoluta, la mitad, mas uno, de los votos de los “electores” de un estado, se le otorgan todos los votos que le corresponden a ese estado; 270 votos electorales dan el triunfo.

El tipo de democracia indirecta que tiene Estados Unidos, no refleja la verdadera voluntad del pueblo; como ejemplo, se podrían citar las primeras elecciones de Donald Trump, donde Hillary Clinton obtuvo dos millones más de votos populares que su oponente, pero acabó siendo presidente Trump porque tenía más votos de los “electores”. El sistema electoral mexicano es más avanzado y democrático que el del vecino país del Norte.

Por lo tanto, es un sistema de elección imperfecto, porque tiene más importancia el voto de los “electores” que el voto del ciudadano. Hillary Clinton fue rotunda entonces: “Creo de verdad que en la democracia debemos respetar la voluntad del pueblo, y para mí eso significa que es tiempo de deshacernos del Colegio Electoral y optar por una elección popular directa que decida a su presidente.”

La principal crítica al sistema es que el sufragio de cada persona no tiene el mismo peso y todo depende del estado donde resida el votante. La principal crítica al Colegio Electoral es la desproporción de votos electorales asignados a estados pequeños que, en última instancia, diluye el valor de cada voto popular en un país donde se jactan de la democracia. Por ejemplo, Nueva Jersey tiene 15 votos de “electores” pese a ser un estado geográficamente más pequeño que Nuevo México, con 5 votos. Evidentemente, los actores principales en las elecciones no son los estados ni los candidatos, tampoco los “electores” delegados: Son los ciudadanos. Estados Unidos tienen cosas buenas, pero hay otras en que son candil de la calle y oscuridad de su casa, como es su democracia electoral.

Ahora, pondrán su imperfecta democracia a prueba: Una elección en medio de una crisis sanitaria, aunada a una crisis económica, y acusaciones de fraude no sustentadas que el Presidente propala, lo que conllevaría a una crisis constitucional, si no acepta el resultado. La legitimidad del ganador se sustenta en la aceptación de jure y de facto del perdedor. Trump amenaza de no aceptar su derrota, hay barruntos a la vista que podrían generar choques económicos. Recuerde, existe el Cisne negro, como comentaba el matemático Nassim Taleb.

P.D. Reflexión: Más allá de intereses políticos personales, ¿será prudente reunir a millones de personas en la Feria y exponerlos a ser contagiados por la Influenza y la Covid-19, que se incrementarán de manera natural en el invierno?

DA