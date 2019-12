Por algo el arcoiris tiene tantos colores

Dentro de la constitución mexicana encontramos el artículo sexto que dice: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Mientras que el artículo 7º establece la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna Ley o autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza de los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, sin más límite que el respeto a la vida privada.

Es de importancia que todos los ciudadanos estemos atentos a estas flagrantes violaciones que el gobierno del señor López comete ante el derecho que tenemos de libertad de expresión; sus acciones autócratas, dictatoriales no son imaginaciones ni suposiciones de detractores, esto que se denuncia son hechos concretos; pues quita del aire a comunicadores, elimina los artículos que le son molestos; ofende y calumnia a personas, ataca a las Instituciones con el derecho que según él le da ser presidente; más no debe atentar contra la expresión, pues solo denuncia: su pavor de ser depuesto, terror a que le quieten el juguete que durante tantos años anhelo; los mexicanos, sr López, sabemos razonar -sin color, sin pasión, analizando hechos concretos- en las decisiones que toma sobre nuestra nación y créame cada vez sus seguidores son menos fieles.

El derecho me asiste para aclararle: Esta no solo es su casa señor López, es el hogar de millones de mexicanos quienes con nuestro trabajo le mantenemos a usted y a todo su equipo, somos quienes le proveemos del recurso que necesita para crear proyectos en beneficio de todos, no solo de sus cuates, de sus aliados, menos de extranjeros que ni en su propia patria quieren. Sus programas NO son efectivos, ni están llegando a los que menos tienen. He preguntado a más de cien personas que se anotan en sus programas y casualmente no han recibido nada ni tampoco sus familiares o amigos, la respuesta común es que si llega más NO conocen a quién, lo que me resulta extraño, pues debería de haber alguna persona que hable de esos supuestos grandes beneficios que usted con tanto éxito pregona ¿cien personas y ninguna conoce ni ha recibido? ¿extraño verdad? Referente al otro informe, que dio este domingo le comento que no han sido efectivos ninguna de sus acciones para minimizar la delincuencia, al contrario, el país está cada vez más acosado -en todos los niveles, en todos los estratos- los ciudadanos se esconden y el delincuente se pavonea ante la impunidad que se propaga con sus frases chuscas.

Eliminar los críticos, quienes son los que le permiten analizar, revisar y medir acciones que con su equipo efectúa son acciones malignas, que lejos de traer beneficios atrae destrucción.

Sirva esta denuncia como reconocimiento y admiración a todos aquellos quienes expresan con honradez y sin ofensa su opinión e investigación, como es el caso de Don Octavio Arvizu, celayense con treinta y un años de trasmitir, informar y difundir. La libertad de expresión nos hace grandes, educa, forma, al escuchar y analizar múltiples criterios, pues son los colores -diversos, disímiles- que hacen bellísimo al arcoíris o ¿usted qué opina?

