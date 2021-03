***Por fin

Luego de un día de gritos y sombrerazos, los morenistas por fin se pusieron de acuerdo para que Ricardo Sheffield sea su candidato a la presidencia municipal de León y ayer formalizó su registro.

*Hasta el final

Los intentos de los diferentes grupos de Morena por ocupar los espacios de la planilla, ocurrieron hasta el final, ya estando Sheffield en el trámite de su registro tuvo la presión de quienes le exigían espacios.

*No y no

Fiel a su estilo, Ricado Sheffield no cambió de opinión y en un momento hasta les dijo que si seguían presionando él no se registraría: ‘a mí no me agarra de los h… nadie’ le dijo a y eso que todavía les falta la campaña.

*Categórico

Ante las presiones de María del Carmen Cuervo Fernández, que mientras Ricardo hacía el trámite lo siguió presionando, el ex Alcalde le dijo que ya tenía el visto bueno para integrar su planilla del mismísimo Presidente de la República.

*La frase

Y ante la tenaz insistencia de su compañera de partido, que no se dejaba convencer, Sheffield de plano le dijo que “a mí no me agarra de los h... nadie”.

*Y lo que falta

Pero no hay que espantarse, si así arrancan las cosas habrá que ver cómo se ponen durante la campaña, que seguramente traerá nuevas anécdotas y frases célebres.

***Caliente, caliente

Donde la situación está que arde es el Nuevo Léon, donde como usted recuerda, el mes pasado dio mucho de qué hablar Juan Manuel Oliva, que chaqueteó y se fue con el PRI para apoyar la candidatura de Adrián de la Garza a la gubernatura.

*El ataque

Resulta que anteayer, la candidata de Morena, Clara Luz Flores, que va a la cabeza en muchas encuestas, lanzó un ataque directo contra De la Garza, a quien acusó de participar en la corrupción de gobiernos pasados.

*Y la respuesta

Ni tardo ni perezoso, el priista reviró y el miércoles difundió un video en que aparece Keith Rainere, el líder de la secta NXIVM y condenado a 120 años de prisión, en relajada charla sobre política… con la propia Clara Luz, que había declarado que tomó cursos de superación pero no había pertenecido al grupo ni mucho menos había conocido al gurú. Quedó en evidencia.

*Geolocalización

A todo esto, el PAN estatal había quedado de buscar a Oliva para pedirle explicaciones de porqué apoya al PRI, si el PAN tiene su propio candidato, Fernando Lazarrábal. ¿Ya lo habrán encontrado? ¡qué les dijo?

***Siguen los cambios

Ayer presentó su solicitud de licencia para separarse de la diputación local la ex panista ahora morenista Jessica Cabal Ceballos. Antes de ella, 18 legisladores más también realizaron el mismo proceso para obtener una licencia que les permita dejar sus actividades legislativas para ir a buscar otro cargo público.

*Pasos seguros

La diputada Jesssica Carbajal solicitó licencia hasta que se publicaron los nombres oficiales de los candidatos a 45 presidencias municipales de Morena, entre ellos el de Abasolo, a donde va la legisladora.

*Más vale

Así de revueltos como estaban los morenistas, la legisladora no quiso arriesgarse y llevarse sorpresas de última hora que la dejaran fuera de la candidatura y en una de esas sin curul.

***Más contralores

En la sesión de ayer del Congreso Local también se dio el nombramiento del contralor interno, después de un largo proceso de selección de cuatro meses. Y de la postulación de 29 candidatos.

*Vaya afortunado

Resulta que el ganador fue Angel Isidro Macías Barrón, con 25 votos a favor, los cuales le permitirán estar en el Palacio Legislativo por 4 años.

*De regreso

Angel Isidro es un viejo conocido del sector público estatal, pues laboró en el Gobierno del Estado durante 16 años, de 2003 a 2019. En dos sexenios trabajó como Subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas, donde por cierto participó en aquellas contrataciones irregulares de compras de medicamentos y otros contratos.

*Buen conocedor

En su trayectoria también figura su paso por medio gabinete, pues trabajó en el ISSEG, las Secretarías de Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Gestión Pública y al DIF estatal.

*Nuevas funciones

Está tan acostumbrado a la parte patronal, que quien sabe si del otro lado del escritorio, como fiscalizador, pueda tener el rigor que se requiere.

***Llamados en vano

En la sesión del Ayuntamiento leonés de ayer, la regidora de Morena, Vanessa Montes de Oca Mayagoitia, pidió hacer un llamado a la Fiscalía General del Estado para llevar justicia a la familia de Lupita uno de los más recientes casos de feminicidio que se han dado en el estado.

*No pasa

Debido a que el tema se abordó como un asunto general y no como un acuerdo de urgente resolución, el alcalde Héctor López Santillana señaló que por proceso no se podría someter a votación, lo que provocó el disgusto de la regidora de Morena.

*Reclamo

“La ciudadanía no necesita coches de lujo como patrullas, tampoco necesita helicópteros, mucho menos necesita estadios, la ciudadanía necesita algo que el dinero no puede comprar justicia”, dijo la regidora.

*Regaño

Lo anterior generó también inconformidad en la regidora panista Olimpia Zapata Padilla quien pidió a la regidora de Morena no mediatizar la situación y arrastrar el lápiz para generar una propuesta en forma.