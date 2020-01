Por las nubes

Seguramente recordará la inversión de aviones biplaza que fue anunciada en diciembre de 2018 para instalarse en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Su presentación en grande se realizó dentro de un hangar del Gobierno del Estado en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, en una fresca mañana en la que estuvieron presentes inversionistas de IK Aerospace Group y autoridades de Gobierno, entre ellas el mandatario, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El proyecto contemplaba producir sus primeras unidades en el segundo semestre del año pasado; sin embargo la realidad es diferente.

En entrevista con el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, comentó que la inversión no se ha desarrollado debido a que el municipio de la ciudad Patrimonio Histórico de la Humanidad planea construir un aeropuerto municipal cercano a la zona y la inversión también lo contemplaba. No obstante el Gobierno federal no permite que dos pistas de aviones estén tan cerca.

Añadió el funcionario que a los inversionistas les han ofrecido que consideren una nueva zona dentro del municipio sanmiguelense o en algún otro municipio del estado de Guanajuato, entre ellos León, en donde originalmente se planeaba que aterrizara esta inversión en el Parque Industrial Sur, tema que consignamos en 2017.

Así que la inversión de aviones biplaza de 24 millones de dólares literal está en el aire y Usabiaga Díaz Barriga mencionó que no tienen fecha límite para que los empresarios decidan dónde “aterrizará” su proyecto.

No, nosotros no tenemos prisa, realmente es cuestión de la inversión privada”.

El proyecto no solamente contempla la producción de aviones biplaza como el Halcón 1, sino todo un ecosistema que integre la proveeduría y la formación de nuevos talentos.

Aprovechando que hablamos de aviones, entre los planes de la Secretaría al frente de Mauricio Usabiaga está conseguir la llegada de una firma europea, que de concretarse, tendría un impacto similar al sucedido con la llegada de General Motors a Silao, Guanajuato, así lo mencionó el funcionario. Mas no quiso ampliar, y únicamente se limitó a contestar que esta empresa que tienen en la mira es del sector aeronáutica, y ya tiene plantas en Querétaro y Chihuahua.

Van por...

Un total de 12 firmas están en cartera de proyectos para llegar este año al estado de Guanajuato, siempre y cuando quede resuelto el TMEC.



Usabiaga Díaz dijo que en ese listado hay inversiones del sector automotriz, agroalimentos, calzado y digitalización de origen norteamericano, europeo y asiático.

El titular de SDES señaló que esperan que pronto quede listo el Tratado Comercial para retomar las negociaciones con dichas empresas.

La firma pendiente del TMEC no solamente es el causante de tener en pausa ésas inversiones, sino también uno de los factores que provocó que el año pasado Guanajuato ofreciera 30 mil empleos de 60 mil que tenían proyectados, compartió Usabiaga Díaz.

A los causantes añadió que el cambio en el Gobierno federal también fue factor y junto con la inestabilidad que se vivió en los Estados Unidos, fueron las tres razones de que no permitieron llegar a la cifra de empleos generados, misma que esperan este año sí sea alcanzada.

Recomendación

La creación de marcas colectivas es una acertada idea en acciones dirigidas a los pequeños productores guanajuatenses.

Son nueve las marcas colectivas que existen en el estado y comprenden: nopales, pan, tequila, mezcal, cerámica, alfarería, sombreros, y este año podría sumarse una marca colectiva de molcajetes de Comonfort y una más de apicultores de León.

Las marcas colectivas están integradas por 10 a 20 empresas, que en total, permiten que unas 280 MiPyMES sean parte de la iniciativa que les permite recibir capacitación en ventas, mercadotecnia, vender en 16 puntos de venta, participar en las Caravanas, y ahora en la app y catálogo digital.



Froylan Salas Navarro, subsecretario de Desarrollo para la MiPyME, compartió que contar con una agrupación permite al productor atraer más clientes nacionales y del extranjero, estandarizar su calidad, cumplir con más capacidad de producción y una estandarización en la calidad.

A excepción de la marca colectiva de alfarería de Peralta, las demás están exhibiendo sus productos en el Pabellón Guanajuato, cuyos dos espacios en la Feria Estatal de León cuenta con la presencia de 583 productores, una buena parte cuentan con su distintivo Marca Guanajuato que ya suma a 2 mil 500 empresas certificadas.

De las marcas que están en el Pabellón Guanajuato al menos un centenar envía sus productos al extranjero.