“¿Por qué AMLO?”

El error más grande que veo en líderes empresariales y partidos de oposición (es un decir), es que andan en su nube, no han entendido.

S- ¡Muy bien, mi Rufo!, ¿ahora te vas a dedicar a asesorar a fifís y opositores?

R- Grrr, para nada, mi Santias, los líderes sociales (léase Coparmex) y los partidos opositores (léase Marko Cortés) están tan embebidos en criticar a la 4aT, que, como Gabino Barrera, no entienden de razones; la ceguera y la soberbia los mata.

S- Creo que exageras,… pero no mucho. Te comparto: en el aniversario de Coparmex Celaya, tuve la oportunidad de conocer a Gustavo de Hoyos, presidente nacional y líder social; un hombre de bien que lucha por México y por su sector. En la mini charla que tuvimos, le compartí, que en mi opinión, México había dejado de ser un país de leyes para convertirse en un país de bases; de manera tal que una bola de pillos de la CNTE (disfrazados de maestros), podían secuestrar vías federales de ferrocarril y generar cuantiosas pérdidas económicas sin ninguna sanción; igual razón por la que los grandes capos del narco y del huachicol son intocables y sin duda mismo motivo por el que el Sr. López puede brincarse leyes y a la mismita Constitución de manera impune ¡Con solo un memorándum!, y es que todos tienen en común: ¡Bases que los apoyan!... Gustavo se rió de mi comentario, compartimos números de telefónicos y nos despedimos.

Hoy a la distancia, mi Rufo, leo los tuit´s y declaraciones de Gustavo y veo que no me supe comunicar; cómo leo tuit´s y declaraciones de Marko y la verdad, siento pena ajena, pobre muchacho, mareado con el liderazgo de un partido al que llegó de forma deshonesta (Ernesto Rufo, dixit).

R- Guau, raro se me hace que me des la razón, mi Santias, siempre eres bien contreras, además de que te crees la última Pepsi en el desierto.

S- Pué qué tengas razón perro, me falta humildad; pero al margen de ello, es verdad que los líderes opositores no han entendido qué: 1.- El modelo neoliberal impulsado por USA y adoptado por el PRI y el PAN (a los demás partidos no los menciono por irrelevantes) y aplaudido por el sector empresarial, es inmoral, abusivo y pendejo ¡Nos estamos acabando el planeta en una carrera que privilegia la ganancia sobre el cuidado de la naturaleza y la vida!, 2.- La inmoral acumulación de riqueza derivada del sistema, no deja a los pobres más opción que una vida miserable, la drogadicción o el delito; de alguna manera justificado por las injusticias y disparidades. Para explicarme diré, que naciones que son dominadas por el imperialismo de ya saben quién, no tienen más opción que vivir de rodillas o el terrorismo. 3.- No es secreto el nivel de corrupción institucional, desde la mismita presidencia de la república, solapada por parte del sector empresarial beneficiado con contratos y canonjías, y aderezada por una impunidad de cuates que dio como resultado 50 millones de pobre, 20 de ellos en pobreza alimentaria ¡Que claman justicia!… En este contexto hablar de número de asaltos para exhibir a la 4aT o del Presidente con zapatos sin bolear, cuando los millones de pobres no pueden ser asaltados por que nada tienen, incluyendo zapatos, simplemente no tiene sentido, como no tiene sentido “capacitar” a jóvenes en el TEC de Monterrey para formar una nueva generación de líderes; lo que simplemente nada va a cambiar, porque los pobres seguirán siendo mayoría de electores que arrollará a una minoría de nuevos políticos fifís, con un posible conflicto de lucha de clases… Y así podemos seguir al infinito, en tanto no se comprenda el fenómeno social y las causas derivadas del abuso, la inmoralidad y la corrupción fomentada y solapada desde el poder, en complicidad con los “liderazgos” del pasado, muchos de ellos todavía presentes, nada va a pasar… Bueno, sí va a pasar: que nadie nos va a defender del crimen organizado, el huachicol y el narco, porque también son pueblo.

S- Guauuu, con lo que expresas, mi Santias, en mi perruna opinión, si la “oposición” quiere tener una oportunidad en el 2024, debe dejar de apostar al fracaso de la 4aT y ponerse a trabajar por México y por la unidad nacional. El PAN reconstruyendo sus liderazgos con base en sus principios éticos, morales y democráticos, lo que dejaría a Marko y su pandilla fuera; y los empresarios haciendo lo que bien saben hacer: ¡Generar riqueza!, nada más que ahora no para enriquecerse, sino para combatir la pobreza y así construir bases de mexicanos que con un mejor vida, apuesten por un cambio cualitativo… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.